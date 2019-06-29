Повторное размещение: "Иоана Кэпрару" - подлинно народная музыка

Родилась 6 сентября 1952 года в селе Котихана, на берегу реки Прут, Кагульского района, Республики Молдова в крестьянской семье.

Отец Иоанны Кэпрару играл на флуере, один из братьев на аккордеоне, другой брат освоил искусство игры на «рыбьей чешуе». Иоанна с детства увлекалась музыкой, уже в четвертом классе она знала, что хочет стать певицей.

В 1975 году окончила школу культурного просвещения «Е. Сырбу» в городе Сороки. На протяжении 1978-1982 гг. учится в средней музыкальной школе «Шт. Няга». А начиная с 1982 года, продолжает учебу в Институте искусств «Г. Музическу» в Кишиневе.

С 1971 года начинает профессиональную карьеру на сцене. Работает солисткой в оркестрах народной музыки: «Миорица» (1971-1972 годы), «Мугурел» (1980-1990 годы), «Лэутарий» (с 1990 года). Сотрудничает с оркестрами: «Плай молдовенеск», «Флуераш», «Мэрцишор» и с оркестром братьев Адвахов. За годы своей творческой карьеры записала множество народных песен на Радио Кишинёв.

28 октября 2006 года, Иоанна Кэпрару выпустила альбом «De dragul fetelor mele»… В последние годы вышли два компакт-диска: «De dragul fetelor mele», записанного с несколькими оркестрами и «Bună vreme, bun găsit» - с оркестром «Лэутарий» Николая Ботгрос. Другие недавние песни в исполнении народной исполнительницы «Сырба как на севере» и «Puiul bunicuţei, pui», «Fraţilor, rămîneţi fraţi!» (последняя на музыку - Татьяны Попа, стихи - Василе Романчука).

В настоящее время Иоанна Кэпрару является солисткой оркестра народной музыки «Плай молдовенеск» Министерства внутренних дел, которым руководит ее муж, скрипач и дирижер Владимир Сербушка.

Ioana Căpraru -S-au dus anii rând pe rând

Титулы: Заслуженный деятель искусств -1993; Народная артистка Республики Молдова - 2009.

"Иоана Кэпрару" - одна из наиболее признанных исполнителей истинно народной музыки в Республике Молдова. Аутентичные мелодии, исполненные с душой, и море искренних эмоций, вызываемых этими песнями - самый ценный подарок для такого семейного мероприятия, как свадьба.