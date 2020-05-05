Знаменитые "бабники" мира...

Мировая история богата любовниками, умудрившимися переспать не с одной сотней женщин. В этой подборке великие люди соседствуют с великими злодеями, но всех их объединяет одно: они были отменными любовниками.

Джек Николсон

Семейное положение: Единственный раз Николсон женился в 25 лет на актрисе Сандре Найт. Прожив в браке шесть лет, развелся и больше никогда не имел штампа в паспорте.

Дети: Пятеро, от четырех женщин. Женщины: вероятно, больше тысячи (???), в числе которых Мэрил Стрип и Мадонна. Способ соблазнения: Околдовывает женщин демоническим взглядом и даром создавать чувственную ауру в отношениях. При всей галантности и природном шарме наутро частенько выставляет любовниц за дверь.

Как ни странно, даже такая цена удовольствия не кажется дамам слишком высокой. Актер признается, что любил не всех женщин, с которыми спал, но в постели всякий раз оставался джентльменом. За что и получал высший балл от прекрасного пола.

Цитаты: Джек Николсон: «Я никогда не оплачиваю сексуальные услуги, поскольку спать со мной готова любая женщина». Британская фотомодель Карин Мэйо-Чандлер: «Джек – самый фантастический любовник на свете.

Он совсем не эгоист. И думает не только о том, чтобы себе доставить кайф. Черт возьми, ему следует написать книгу под названием «Как осчастливить женщину в постели». Был бы бестселлер!»

Биографические подробности: Двенадцать раз номинирован на «Оскар», трижды стал его обладателем.

По количественному показателю Николсона переплюнула только актриса Кэтрин Хепберн, собравшая четыре премии Американской киноакадемии.

Оноре де Бальзак

Семейное положение: За пять месяцев до смерти обвенчался с русской графиней польского происхождения Эвелиной Ганской.

Дети: Официальных наследников нет. Число внебрачных детей не определено.

Женщины: Около пятисот (???), преимущественно дамы высшего света, герцогини и графини.

Способ соблазнения: Добился успеха у женщин благодаря писательскому таланту. Чтобы соблазнить красотку, Бальзаку достаточно было вступить с ней в переписку. Длительность переписки зависела от статуса корреспондентки.

Представительнице третьего сословия хватало двух-трех писем – затем поклонница являлась к Бальзаку домой. Аристократок он мог обрабатывать годами, но эффект был неизменным: сдавались в конце концов все.

Цитаты: Бальзак: «Незаурядных женщин можно пленить только чарами ума и благородством характера».

«Сорокалетняя женщина сделает для тебя все, двадцатилетняя – ничего!». «Женщина – это хорошо накрытый стол, на который мужчина по-разному смотрит до еды и после».

Биографические подробности: За 51 год жизни написал 90 из 143 задуманных книг. Открыл «бальзаковский возраст», имея в виду тридцати- и сорокалетних дам.

Мао Цзэдун

Семейное положение: Был женат четыре раза.

Дети: Семеро от трех последних жен, двое потерянных во время гражданской войны и множество внебрачных.

Женщины: Больше тысячи, а может, и двух (???).

Способ соблазнения: Имел повышенный сексуальный аппетит. Одинаково сильно хотел в четырнадцать лет и в восемьдесят три. А уж удовлетворить желание, будучи «великим кормчим» китайского коммунизма, несложно.

Способности быть в строю, когда тебе пошел девятый десяток, можно завидовать, учитывая, что во времена Мао не было эффективных препаратов, гарантированно избавляющих от проблем с эрекцией.

Цитаты: «Надо мной нет ни неба, ни закона»,– любил повторять Мао, имея в виду не только свою кровавую политическую деятельность, но и сексуальную вседозволенность.

Биографические подробности: Создал Китайскую Народную Республику, лидером которой оставался до конца жизни. Устроил «большой скачок» и «культурную революцию», благодаря которым от голода умерло 20 млн. После его смерти многие женщины заявили о близости с вождем, требуя у ЦК пособий на воспитание его детей.

Чарли Чаплин

Семейное положение: Четыре брака.

Дети: Десять, последний появился на свет, когда Чаплину было 75 лет.

Женщины: Более двухсот (???)

Способ соблазнения: За талант покорять женщин маленький Чаплин звал себя «восьмым чудом света». В основном имел дело с нимфетками, справедливо полагая, что взрослому мужчине куда проще окрутить юное создание, чем опытную светскую львицу.

Любил производить впечатление шикарной одеждой и крутыми авто.

Цитаты: Чаплин: «Я старался, чтобы романы не мешали моей работе. А когда страсть все-таки прорывалась сквозь преграды, все обычно выходило не слава богу – либо перебор, либо недобор. Но работа всегда была для меня важнее всего».

Биографические подробности: Звезда немого кино, создал бессмертный образ бродяжки Чарли.

Лаврентий Берия

Семейное положение: Один брак.

Дети: Сын и внебрачная дочь.

Женщины: Около тысячи (???)

Способ соблазнения: Главный и, возможно, единственный метод соблазнения Лаврентия Павловича – насилие. Ясное дело, не стали бы советские школьницы, которых так любил Берия, добровольно прыгать в постель немолодого и далеко не привлекательного человека.

Вот и собственную жену он сперва изнасиловал и только потом сыграл свадьбу.

Что не помешало ему завести в доме еще одну женщину, вернее, девочку семнадцати лет, родившую ему дочь. В 1953-м за секс с иностранными разведчицами и отечественными школьницами политика расстреляли.

На суде прокурор заявил, что имеет показания 760 любовниц Берии. Лаврентий отпираться не стал, подтвердив, что большинство из них действительно были его сожительницами.

Цитаты: Английский писатель Тадеус Уиттлин: «Обычно машина Берии останавливалась у Театра Красной Армии. Там недалеко была женская школа. Ученицы расходились с уроков. Берия, как черная пантера за оленятами, наблюдал за ними.

Когда замечал пухленькую девочку 14–15 лет, розовощекую, с влажными губами и ослепительно белыми зубами, он указывал на нее кивком головы».

Биографические подробности: отличался педофилией, маниакальными наклонностями и дружбой со Сталиным.

Вуди Аллен

Семейное положение: Три брака. В настоящее время женат на приемной дочери бывшей жены.

Дети: Родной сын и четверо приемных детей.

Женщины: Три-четыре сотни (???)

Способ соблазнения: Для завоевания женских сердец использует незаурядный ум и неказистую внешность. Похоже, именно комплексы помогали Аллену

жениться, разводиться и крутить такое количество романов, какое не под силу многим голливудским красавцам. Режиссер утверждал, что гораздо проще снимать тех, с кем имеешь близость. Поэтому большинство кинозвезд делал своими любовницами.

Цитаты: Аллен: «Я просто предпочитаю женщин. Мне даже больше по душе, когда интервью у меня берет не мужчина, а женщина…

Мне случалось делать вид, что я прекрасно разбираюсь в древнегреческих философах или являюсь горячим поклонником Родена, чтобы поддержать разговор или понравиться женщине».

Биографические подробности: Не менее, чем своими картинами и любовными приключениями, знаменит любовью к кларнету и личному психоаналитику.

Джими Хендрикс

Семейное положение: Холост.

Дети: Неизвестно.

Женщины: Больше тысячи (???)

Способ соблазнения: Сводил женщин с ума своей энергетикой. Чтобы утолить любовный пыл, поддерживал отношения сразу с тремя. Но и этого порой ему было мало.

Тогда Хендрикс выпускал пар, избивая любовниц, круша мебель, ломая гитары. Говорят, после таких скандалов, чтобы искупить вину, Джими смазывал орудие любви «белым порошком», отчего девушка многократно получала неземное удовольствие и прощала музыканту все.

Цитаты: Одна из подружек: «Его любовный инструмент был почти таких же размеров, как музыкальный». Кейти Этчингэм, любовница Хендрикса: «Переспать с женщиной для Джими все равно, что для обычного человека выкурить сигарету».

Предсмертная записка: «Жизнь – только любовь. «Привет» и «С богом!»

Биографические подробности: Стал первым темнокожим секс-символом. За 28 лет жизни успел переплюнуть самого Казанову. Отменный любовник и великий гитарист еще при жизни снискал славу гения.

Владимир Маяковский

Семейное положение: Жениться так и не успел.

Дети: Дочь.

Женщины: 200–300 (???)

Способ соблазнения: Нападал на женщин. Брал напором, не отставая до тех пор, пока они не сдавались. Дамы рассказывали, что общение с Маяковским буквально дурманило их, настолько сильным даром убеждения он обладал. Однако после очередной пассии поэт возвращался к одной женщине – жене своего друга Лиле Брик. Время от времени они жили вместе – Маяковский, Лиля и Осип. Последний выступал в качестве конфидента обоих. Или наоборот…

Цитаты: Лиля Брик: «Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня. Два с половиной года не было у меня спокойной минуты – буквально. Меня пугала его напористость, рост, его громада, неуемная, необузданная страсть. Любовь его была безмерна. Когда мы с ним познакомились, он сразу бросился бешено за мною ухаживать, а вокруг ходили мрачные мои поклонники».

«Я любила заниматься любовью с Осей. Мы тогда запирали Володю на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал».

Биографические подробности: Поэт с большой буквы.

Лев Ландау

Семейное положение: Один брак.

Дети: Сын.

Женщины: 400–500 (???)

Способ соблазнения: Начал ухаживать за женщинами, дабы преодолеть природную робость. Войдя во вкус, не смог остановиться. Великий физик стал величайшим бабником столетия. По слухам, Ландау требовал от своих коллег, чтобы те «поставляли» ему женщин.

Привлекательных особ делил на красивых, хорошеньких и интересных – первый, второй и третий класс. У красивых – прямой нос, у хорошеньких – курносый. Был еще четвертый класс с многозначительным названием «выговор родителям» и пятый «за повторение – расстрел».

Ландау создал свою теорию, «как надо правильно строить мужчине личную жизнь», из которой следовало, что мужчина волен делать что захочет.

Женившись, заключил с супругой Корой «пакт о ненападении», в котором говорилось, что она не должна ревновать его к другим женщинам и упрекать в чем-либо.

Цитаты: Ландау: «Запомни одно: ревность в нашем браке исключается, любовницы у меня обязательно будут».

Биографические подробности: Получил Нобелевскую премию по физике.

Фрэнк Синатра

Семейное положение: Четырежды женат, с последней из жен прожил до конца жизни.

Дети: Трое.

Женщины: Тысяча плюс Мэрилин Монро))

Способ соблазнения: Лучше любого афродизиака женщин всего мира возбуждали голос Синатры и его гангстерская наружность. Когда Фрэнк выходил на сцену, каждой женщине в зале казалось, что он поет только для нее.

Цитаты: Журнал «Тайм»: «Мужчина, безусловно, внешне похож на общепринятый стандарт гангстера образца 1929 года. У него яркие, неистовые глаза, в его движениях угадываешь пружинящую сталь; он говорит сквозь зубы.

Он одевается с супермодным блеском Джорджа Рафта – носит богатые темные рубашки и галстуки с белым рисунком… согласно последним данным, у него были запонки, стоившие примерно $30 тысяч». Биографические подробности: За 50 лет творческой деятельности записал около ста синглов, популярных и по сей день.