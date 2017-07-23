Повторение - Звезды молдавской эстрады: Анна Барбу

Родилась в селе Темелеуць, Флорештского района, Республике Молдова.

Когда А. Барбу училась в третьем классе общеобразовательной школы, состоялось ее первое выступление. На празднике 8 Марта она исполнила песню С. Ротару «Белый город». После этого начала петь фольклорные песни Марии Драган и Николая Сулак.

В Бельцах окончила музыкальное училище по классу вокала. По окончании училища попала на прослушивание Веронике Гарштя, и была включена в состав хоровой капеллы «Дойна». Начался творческий поиск певицы: изначально она мечтала стать оперной певицей, но позже увлеклась фольклорной и эстрадной музыкой.

В 1993 г. переехала в Кишинёв, где впервые вышла на профессиональную сцену. В 1993 году стала солисткой оркестра народной музыки «Флуераш» под руководством Сергея Лункевича, позже перешла в коллектив «Мугурел».

Поет в народном оркестре Министерства Внутренних Дел в звании капитана полиции.

Плотная концертная деятельность по Молдове, Канаде и другим странам.

Заслуженная артистка Республики Молдова.

Ana Barbu - "Iubirea mea"