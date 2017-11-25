Наши земляки: Николай Ботгрос - человек-оркестр (Повторение) - наслаждаемся

Николай Ботгрос – артист, скрипач и дирижер народной музыки. Он родился 25 января 1953 года в селе Бадику Векь Кагульского района Республики Молдова, в семье музыкантов. Николай – сын скрипача Дмитрия Ботгоса. Николай и двое его братьев научились играть каждый на каком-то инструменте, у них был богатый репертуар – от народных песен до произведений в стиле кафе-концерт и даже классических произведений.

Он научился играть на скрипке самостоятельно, на слух. «Детство было очень тяжелое, – вспоминает Николай Ботгрос. – Ребенком приходилось много работать. Когда мы должны были играть на свадьбах, хозяева нас привозили на повозке, но не везли нас обратно. Мы добирались домой пешком и в холод, и в дождь.

Тем не менее, я был счастлив, потому что все на нас обращали внимание, музыкант был особый человек – своего рода волшебник, который собирает вокруг себя людей. Я хотел избавиться от барабана, поэтому сам научился играть на скрипке. Отец говорил всем, что сделает из меня артиста!».

Николай Ботгрос изучал музыку в школе Сорокском культурно-просветительском училище. Там он встретил Лидию Беженару, которая стала его женой. Оба они происходили из многодетных семей, у них было много общего, и они всегда делили жизненные радости и горести.

В Сороках Николая Ботгрос впервые присутствовал на концерте «Лэутар» – оркестра, основанного известным певцом Николаем Сулак в 1970 году при филармонии, дирижерами которого были композитор и скрипач Мирча Оцел, затем трубач Георгий Усач. Он остался в восторге от оркестра и понятия не имел, что позднее станет его руководителем.

Николай Ботгрос дебютировал в качестве дирижера с оркестром «Чокырлия» из Единец, получив столь необходимый музыкальный опыт. В 1973 году Николай Ботгрос переехал в Кишинев и играл на скрипке в оркестре «Мугурел» Государственной филармонии МССР, позднее – в ансамбле «Жок».

«Волшебник скрипки» Николай Ботгрос в 1978 году возглавил народный оркестр «Лэутары».

Николай Ботгрос нес славу народной музыки в десятки европейских стран, но и в Соединенные Штаты Америки, Австралию, Новую Зеландию и во все страны бывшего Советского Союза. В 2010 году оркестр «Лэутары» отметил 40-летие творческой деятельности.

На протяжении многих лет Николаю Ботгросу удалось записать только два своих альбома, а кроме того – сотни и даже тысячи музыкальных композиций, записанных с исполнителями народной музыки.

Николая Ботгрос – народный артист, кавалер Ордена Республики.

Дискография:

«Drag mi-i cintecul şi neamul»,

«Mă mîndresc cu lăutarii»,

«Orchestra Lăutarii (2000)»,

«Orchestra Lăutarii»,

«Virtuozii Basarabiei»,

«Lume, Soro Lume».