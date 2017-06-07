Повторение: Представляем вам еще одного солиста группы O-Zone - Radu Sîrbu

Ра́ду Сы́рбу (молд. Radu Sîrbu; род. 14 декабря 1978, Пересечина, Оргеевский район, Молдова) — молдавский музыкант, бывший солист группы O-Zone.

Раду Сырбу родился в селе Пересечина в семье Алексея Ивановича и Евгении Георгиевны Сырбу. Учился в средней школе в городе Оргеев, затем семья переехала в город Бельцы, где Раду окончил 9-й класс. В этом же году возвращается в родное село и в 1996 году заканчивает среднюю школу.

Впервые познакомился с музыкой в 16 лет, взяв гитару в руки. В 10-ом и 11-ом классе Раду работает DJ на дискотеке своих родителей. Позже, при поддержке своих родителей, открывает творческую студию для детей и подростков Artshow. Студия ставила различные музыкальные спектакли и Раду был режиссёром, звукооператором и солистом.

После окончания школы, поступает на факультет «Вокальное Искусство и Музыкальная Педагогика» Кишиневской Музыкальной Консерватории, специализируется на академическом пении. Параллельно поет в рок группе из Оргеева и работает учителем вокала в доме Детского Творчества.

В 2001 году Раду узнает об отборочном конкурсе группы O-Zone и решает попробовать свои силы. На конкурсе встречается с Даном Бэланом и становится вторым солистом группы O-Zone.

Раду Сырбу уверен как никогда в успехе своего музыкального творения "Ia Inima Mea". Давайте и мы послушаем...

RADU SIRBU - Esti Doar O...