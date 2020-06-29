Фотографии Кишинева конца 1950-х - начала 1960-х годов

Семейные архивы зачастую хранят настоящие сокровища, в редких случаях они становятся доступными широкой публике. Павел Чекчеев с радостью поделился с читателями блога «Мой город Кишинёв» фотографиями, сделанными в Кишинёве его отцом, Иваном Петровичем Чекчеевым. Ни Павел, ни его отец не являются жителями нашего города — все снимки были сделаны, пока Иван Петрович был в Кишинёве проездом.

Представленные ниже фотографии сделаны в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Город в это время стремительно менялся — кое-что сносилось, много всего строилось.

Ресторан «Дойна». Располагался на углу Площади Победы (нынешняя Площадь Великого Национального Собрания) и улицы Пушкина. После постройки здания нынешнего Правительства был снесен. На момент съёмки — действующее заведение: