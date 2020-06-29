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Фотографии Кишинева конца 1950-х - начала 1960-х годов
29.06.2020

Семейные архивы зачастую хранят настоящие сокровища, в редких случаях они становятся доступными широкой публике. Павел Чекчеев с радостью поделился с читателями блога «Мой город Кишинёв» фотографиями, сделанными в Кишинёве его отцом, Иваном Петровичем Чекчеевым. Ни Павел, ни его отец не являются жителями нашего города — все снимки были сделаны, пока Иван Петрович был в Кишинёве проездом.

Представленные ниже фотографии сделаны в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Город в это время стремительно менялся — кое-что сносилось, много всего строилось.

Ресторан «Дойна». Располагался на углу Площади Победы (нынешняя Площадь Великого Национального Собрания) и улицы Пушкина. После постройки здания нынешнего Правительства был снесен. На момент съёмки — действующее заведение:

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Железнодорожный вокзал

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Конечная общественного транспорта перед железнодорожным вокзалом. В кадре, судя по всему, кондуктор.

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Центр города, Площадь Победы

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Арка, а за ней — ещё пока стоит Колокольня

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 Ещё целая колокольня (на куполе Кафедрального Собора ещё стоит крест)
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Памятник Штефану чел Маре

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Памятник Ленину. Видно строительство нынешнего здания Правительства на месте недавно снесённых остатков Митрополии.

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Главпочтамт

Следующие снимки поистине уникальны. На них запечатлено старое довоенное здание, неузнаваемые руины которого сейчас спрятаны за забором у пляжа на третьем озере парка Долина Роз. Прекрасное большое здание пережило Вторую Мировую Войну, но сдалось перед человеческим равнодушием.

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На лестнице, ведущей к зданию (видны постройки во дворе)

На следующей фотографии, сделанной также перед этим домом, видна часть территории будущего парка Долина Роз. А вдали, на вершине холма, — недавно выстроенное на месте Кладбища Героев здание НИИ Туберкулёза (здание было разрушено уже в наши дни).
 

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                                                              А вот так выглядит дом в Долине Роз уже в наши дни.

март 2013-1

 
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