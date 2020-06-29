Фотографии Кишинева конца 1950-х - начала 1960-х годов

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Интересное
Семейные архивы зачастую хранят настоящие сокровища, в редких случаях они становятся доступными широкой публике. Павел Чекчеев с радостью поделился с читателями блога «Мой город Кишинёв» фотографиями, сделанными в Кишинёве его отцом, Иваном Петровичем Чекчеевым. Ни Павел, ни его отец не являются жителями нашего города — все снимки были сделаны, пока Иван Петрович был в Кишинёве проездом.
Представленные ниже фотографии сделаны в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Город в это время стремительно менялся — кое-что сносилось, много всего строилось.
Ресторан «Дойна». Располагался на углу Площади Победы (нынешняя Площадь Великого Национального Собрания) и улицы Пушкина. После постройки здания нынешнего Правительства был снесен. На момент съёмки — действующее заведение:
Следующие снимки поистине уникальны. На них запечатлено старое довоенное здание, неузнаваемые руины которого сейчас спрятаны за забором у пляжа на третьем озере парка Долина Роз. Прекрасное большое здание пережило Вторую Мировую Войну, но сдалось перед человеческим равнодушием.
На следующей фотографии, сделанной также перед этим домом, видна часть территории будущего парка Долина Роз. А вдали, на вершине холма, — недавно выстроенное на месте Кладбища Героев здание НИИ Туберкулёза (здание было разрушено уже в наши дни).
А вот так выглядит дом в Долине Роз уже в наши дни.
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