Повторение: Слушаем и наслаждаемся - Наши земляки: Группа "Куйбул"

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ВИДЕО - Music Clip
История группы началась с выступлений на школьных вечеринках хитов «Машины Времени», «Воскресенья», «Круиза», «Динамика», «Карнавала» и других советских рок – групп. Официально группа была создана Игорем Дынгой в 1990 году.
На протяжении времени стиль группы менялся от джаз-панка к пост-панку и джаз – року. Состав группы также часто изменялся.
Руководитель коллектива, Игорь Дынга, закончил музыкальное училище по специальности «дирижер эстрадного оркестра».
Первые выступления группы «Куйбул» проходили в Кишиневе совместно с другими группами: с киевской группой «Работа Хо» и с группой «Аукцион». Июнь 1991 – участие в фестивале «Чирешар», вскоре песни группы «Куйбул» появляются в Москве на радио Независимая Музыкальная Радиостанция.
Май 1992 – запись дебютного альбома под названием «Красивые песни - лучшие песни».
В этом же году «Куйбул» принимает участие в международном фестивале «Таврийские игры–500» (Украина, г. Новая Каховка). После этого музыканты отправляются в двухнедельное турне по городам Германии.
Май 1995 года группа принимает участие на международном фестивале «Live Rock Night» (Бухарест, Румыния). В этом же году «Куйбул» отправляется на гастроли во Францию.
Декабрь 1996 года Игори Дынга открывает первый в Молдове рок-клуб, под одноименным названием «Куйбул».
В ноябре 1998-го коллектив приезжает с концертами в Москву и Нижний Новгород, позже гастролируют в Бухаресте, Одессе и др. городах.
Дискография:
«Всевозможные Songs» (1992)
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