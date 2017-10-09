Повторение: Слушаем и наслаждаемся - Наши земляки: Группа "Куйбул"

История группы началась с выступлений на школьных вечеринках хитов «Машины Времени», «Воскресенья», «Круиза», «Динамика», «Карнавала» и других советских рок – групп. Официально группа была создана Игорем Дынгой в 1990 году.

На протяжении времени стиль группы менялся от джаз-панка к пост-панку и джаз – року. Состав группы также часто изменялся.

Руководитель коллектива, Игорь Дынга, закончил музыкальное училище по специальности «дирижер эстрадного оркестра».

Первые выступления группы «Куйбул» проходили в Кишиневе совместно с другими группами: с киевской группой «Работа Хо» и с группой «Аукцион». Июнь 1991 – участие в фестивале «Чирешар», вскоре песни группы «Куйбул» появляются в Москве на радио Независимая Музыкальная Радиостанция.

Май 1992 – запись дебютного альбома под названием «Красивые песни - лучшие песни».

В этом же году «Куйбул» принимает участие в международном фестивале «Таврийские игры–500» (Украина, г. Новая Каховка). После этого музыканты отправляются в двухнедельное турне по городам Германии.

Май 1995 года группа принимает участие на международном фестивале «Live Rock Night» (Бухарест, Румыния). В этом же году «Куйбул» отправляется на гастроли во Францию.

Декабрь 1996 года Игори Дынга открывает первый в Молдове рок-клуб, под одноименным названием «Куйбул».

В ноябре 1998-го коллектив приезжает с концертами в Москву и Нижний Новгород, позже гастролируют в Бухаресте, Одессе и др. городах.

Дискография:

«Всевозможные Songs» (1992)

«Люди, как птицы — прыгайте в воду!» (1992)

«Ломайте ветки, Ломайте палки» (1993)

«Икар» (1995)

«Демо №5» (1996)

«По-мид"ор» (1998)

«Ключи от Ванной» (2001)