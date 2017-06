ВИДЕО - Music Clip Повторяем: Национальный оркестр народных инструментов «Лэутарий и JAMES LAST cu GHEORGHE ZAMFIR Национальный оркестр народных инструментов «Лэутарий» был основан в 1970 году известным певцом Николаем Сулаком, дирижером оркестра был композитор и скрипач Мирча Оцел, а позднее - трубач Георге Усач. "Лэутарий" - стали жемчужиной Молдовы... В 1978 году руководство оркестром «Лэутарий» перешло к скрипачу Николае Ботгросу. В состав оркестра входят музыканты, которые играют на нае, флуере, скрипке, виолончели, контрабасе, барабанах и других народных музыкальных инструментах, а также певцов-исполнителей народной музыки, таких как Николае Сулак, Зинаида Жуля, Николае Чиботару, Лидия Беженару. Музыканты солисты оркестра: Олег Анточ, Валериу Кашкавал, Борис Руденко, Ион Булдумя, Корнелиу Ботгрос, Симион Тыршу. Оркестр «Лэутарий» дал тысячи концертов по всей Молдове, а также на самых престижных сценах мира – в Греции, Италии, Германии, Франции, Румынии, Турции, Дании, США, Австрии, Монголии и других странах, каторые имели большой успех. Оркестр «Лэутарий» принимал участие в телевизионных новогодних огоньках, пять раз выступал на сцене фестиваля «Золотой Олень» в Брашове (Румыния), и четыре – на фестивале в Мамае (Румыния), которые транслировалось в прямом эфире на румынском международном телевизионном канале, и т. д. Оркестру народной музыки «Лэутары», под управлением Николая Ботгроса президентским указом было присвоено почетное звание «Национальный оркестр» Orchestra Lăutarii - Ciocârlia Orchestra ''LĂUTARII'' - Sârba din bătrâni şi Hora de la Vad JAMES LAST cu GHEORGHE ZAMFIR ciobanasul singuratic si Ciocarlia Live in London 1978 HD

