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История Кишинева: Кишиневская больница начала 20-го века
25.05.2020

Сайт Oldchisinau.com опубликовал подборку фотографий больницы Гербовецкой Общины 1900-х годов.

Община медсестёр Гербовецкого Монастыря была основана в 1900 году, а в 1907 году на этом участке городской земли со старыми домами, принадлежащими монастырю Святого Гроба Господня, началось строительство благотворительного комплекса — амбулатории, больницы, жилого дома для медицинских сестер (всего 8 зданий). Больница была оборудована по последнему слову техники.

В 1940 году весь комплекс перешёл в собственность Министерства Здравоохранения. В 1944 году в здании разместился Лечсанупр Минздрава (4-е Управление). В настоящее время в нем располагается Координационный Совет по телевидению и радио. Адрес: ул. Влайку Пыркэлаб, 46.

Больная и сестра милосердия с мальчиком в одноместной палате больницы.

Больная и сестра милосердия с мальчиком в одноместной палате больницы.

Больные в женской палате.

Больные в женской палате.

Больные в мужской палате.

Больные в мужской палате.

Вид барака для инфекционных больных.

Вид барака для инфекционных больных.

Вид на здание, где находилась больница общины.

Вид на здание, где находилась больница общины.

Вид операционной в здании больницы.

Вид операционной в здании больницы.

Вид спальной комнаты сестёр милосердия.

Вид спальной комнаты сестёр милосердия.

Вид части ванной комнаты.

Вид части ванной комнаты.

Вид части коридора в здании больницы.

Вид части коридора в здании больницы.

Вид части коридора в здании больницы.

Вид части коридора в здании больницы.

Вид части сада с фонтаном (во дворе здания больницы).

Вид части сада с фонтаном (во дворе здания больницы).

Группа больных и сестёр милосердия на балконе больницы.

Группа больных и сестёр милосердия на балконе больницы.

Группа больных и сестёр милосердия на балконе больницы.

Группа больных и сестёр милосердия на балконе больницы.

Группа сестёр милосердия в аудитории во время занятий по анатомии.

Группа сестёр милосердия в аудитории во время занятий по анатомии.

Группа сестёр милосердия в приёмной общины.

Группа сестёр милосердия в приёмной общины.

Группа сестёр милосердия в саду больницы.

Группа сестёр милосердия в саду больницы.

Группа сестёр милосердия в столовой во время обеда.

Группа сестёр милосердия в столовой во время обеда.

Общий вид рентгеновского кабинета больницы.

Общий вид рентгеновского кабинета больницы.

Сестра милосердия в помещении больничной аптеки за приготовлением лекарств.

Сестра милосердия в помещении больничной аптеки за приготовлением лекарств.


 
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