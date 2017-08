ВИДЕО - Music Clip Повторение: Джета Бурлаку: Наша землячка..... Не забыли ее? Дже́та Бурла́ку (молд. Geta Burlacu), настоящее имя Джета Поворознюк (родилась 22 июля 1974, Бельцы[1]) — молдавская певица, участница Евровидение 2008 (песня «A Century of Love»). Джета Бурлаку начала петь в возрасте семи лет. Обучалась игре на скрипке в музыкальной школе в Бельцах. Окончила музыкальный колледж в Бельцах по классу скрипки. В 1993 году поступила в Кишинёвскую консерваторию, на кафедру эстрадной музыки и джаза. Джета Бурлаку является победительницей и обладательницей многочисленных премий многих международных джазовых, эстрадных и фольклорных фестивалей в таких странах, как Румыния, Франция, Германия, Испания, Дания, Украина, Беларусь и др. С 1998 по 2011 год являлась солисткой вокального джаз бэнда «UniVox». 2005 – 2007 - преподаватель вокала по джазовому отделению, Академия Искусств, Молдова. В 2006 году получила стипендию Фонда Сороса, по разделу «Музыка». В 2007 году Дж. Бурлаку участвует в турне известной кубинской группы «Buena Vista Social Club». В 2008 году она представляла Молдову на международном конкурсе «Евровидение» с песней «Century of Love». В 2009 году выступала в финале международного фестиваля „Cerbul de Aur”, Брашов, Румыния. С 2009 года и по сей день концертирует с Национальным Симфоническим Оркестром "Телерадио Молдова", а также с такими джазовыми коллективами как «Alex Calancea Band», «Angry Band», с оркестром народной музыки «Taraf Lautaresc». В 2010 году гастролирует с группой Алекса Каланчи. В 2011 году, Джета приняла участие в концерте "Women Day", в рамках празднования 40-летия Франкофонии, организованным UNESCO в Париже. В 2012 году выпустила новый альбом Рождественских песен "Să ningă cerul peste noi", завершила год большим сольным джазовым концертом в Национальном Театре Оперы и Балета. В 2013 году осуществила давнюю мечту и сыграла в музыкальном спектакле "Эротическая карусель", по пьесе Дэвида Хэйра, в постановке Георгия Тавадзэ (Грузия), на сцене кишиневского драматического театра им. Еуджен Ионеско. Выступала с концертами в таких странах, как Франция, Германии,Австрия, Италия, Россия, Украина, Румыния, Китай, Англия, Беларусь,Испания, Дания, Ирландия и др. Посол доброй воли от UNFPI (United Nations Population Fund) in Moldova. В 2014 году, 12 и 13 января соответственно, по приглашению ассоциации "Connexions Moldavie" и при поддержке бюро "Pentru Relații cu Diaspora" Джета Бурлаку выступила с джазовыми концертами "Winter Jazz" в Париже и Люксембурге, где была горячо встречена представителями молдавской диаспоры, а также главами посольств Молдовы в Бельгии и Франции. Примечательно, что это первый официальный концерт представителей молдавской культуры в Люксембурге. Образование 2010 – Москва, Мастер класс по джазовому пению с Bobby McFerrin

2006 — обладатель стипендии Фонда Сорос, раздел «Музыка»

2005—2006 — Кишинёвская консерватория, класс «джазовая музыка»

2000 — май, участница мастер-класса «Jazz Duo» с Анкой Паргел, Бельгия

1993—1997 — Музыкальная Академия им Г. Музическу, класс «исполнительница джазовой музыки»

1989—1993 — Музыкальный и педагогический колледж, класс скрипки, Бельцы О вечной любви поет Geta Burlacu

