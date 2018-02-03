Повторение: Наши земляки: Композитор - Iulia Ţibulschi

Ю́лия Гео́ргиевна Цибу́льская (рум. Iulia Ţibulschi, польск. Julia Cybulska ; род. 15 июня 1933, Леово, Бессарабия) — молдавский советский композитор, музыковед, педагог. Член Союза композиторов СССР (1977). Заслуженный деятель искусств Молдавии (1992)

Окончила Кишинёвское музыкальное училище (1954), теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (1960). Занималась исследованием фольклорных мотивов в творчестве Кароля Шимановского, Фредерика Шопена.

Среди преподавателей консерватории, определивших дальнейший творческий путь Юлии Цибульской, — В. Н. Салманов (оркестровка, композиция), Алла Петровна Маслаковец (ученица Марии Юдиной, фортепиано), Ф. А. Рубцов (фольклор), Александр Наумович Должанский (полифония).

С 1960 по 1974 год — преподаватель Кишинёвской консерватории (Института искусств имени Г. Музическу). С 1974 по 1977 год — научный сотрудник отдела этнографии и искусствознания при Академии наук Молдавской ССР. С 1977 по 1988 год — музыкальный редактор в издательстве «Литература артистикэ».

В настоящее время проживает в Нюрнберге (Германия).

Член Союза композиторов СССР (1977)

Премия имени Н. К. Крупской от Министерства просвещения Молдавской ССР — за достойный вклад в музыкальное воспитание подрастающего поколения

Заслуженный деятель искусств Молдавии (1992)

Премия ЮНЕСКО — за лучшее хоровое сочинение для смешанного хора («Колыбельная») (1995)

Codrul e frumos cu floare: