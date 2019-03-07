Салат «8 Марта»

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Интересное
Совсем скоро наступит женский праздник 8 Марта. Предлагаю на праздничный стол приготовить вкуснейший слоёный салат с тематическим оформлением.
Ингредиенты для приготовления салата «8 марта» :
300 г свежих шампиньонов;
Продукты для приготовления салата «8 марта».
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Нарезаем кубиками куриную грудку, чернослив и лук. Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки натираем на мелкой тёрке, а белки оставляем для оформления. На плоскую тарелку ставим 2 стакана и выкладываем куриную грудку в виде цифры 8.Все слои смазываем майонезом.
Вторым слоем выкладываем половину лука.
Следующий слой — чернослив.
Далее смешиваем по 3 столовых ложки горошка и кукурузы. Оставшиеся 2 столовые ложки кукурузы пойдут на украшение салата. Не забываем покрыть майонезом.
Нарезаем пластинками шампиньоны и обжариваем их на растительном масле вместе с оставшимся луком. Выкладываем сверху слоя горошка и кукурузы.
Натираем на тёрке морковь, выкладываем следующим слоем.
Последним слоем выкладываем желтки. Бока салата «8 марта» посыпаем измельчённым укропом.
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Аккуратно вынимаем стаканы и оформляем верх «цветами нарциссов». Оформить можно по своему вкусу.
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