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Салат «8 Марта»
07.03.2019

Совсем скоро наступит женский праздник 8 Марта. Предлагаю на праздничный стол приготовить вкуснейший слоёный салат с тематическим оформлением.

Ингредиенты для приготовления салата «8 марта» :

300 г свежих шампиньонов;
1 отварная куриная грудка;
1 варёная морковь;
1 луковица;
4-5 яиц, сваренных вкрутую;
100 г вяленого чернослива;
5 ст. л. консервированной кукурузы;
3 ст. л. консервированного горошка;
майонез — по вкусу;
зелёный лук и укроп — для оформления;
растительное масло для жарки.

Продукты для приготовления салата «8 марта».

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Нарезаем кубиками куриную грудку, чернослив и лук. Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки натираем на мелкой тёрке, а белки оставляем для оформления. На плоскую тарелку ставим 2 стакана и выкладываем куриную грудку в виде цифры 8.Все слои смазываем майонезом.

Нарезаем кубиками куриную грудку, чернослив и лук. Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки натираем на мелкой тёрке, а белки оставляем для оформления. На плоскую тарелку ставим 2 стакана и выкладываем куриную грудку в виде цифры 8. Все слои смазываем майонезом.<br />

Вторым слоем выкладываем половину лука.

Вторым слоем выкладываем половину лука.<br />

Следующий слой — чернослив.

Следующий слой - чернослив.<br />

Далее смешиваем по 3 столовых ложки горошка и кукурузы. Оставшиеся 2 столовые ложки кукурузы пойдут на украшение салата. Не забываем покрыть майонезом.

Далее смешиваем по 3 столовых ложки горошка и кукурузы. Оставшиеся 2 столовые ложки кукурузы пойдут на украшение салата. Не забываем покрыть майонезом.<br />

Нарезаем пластинками шампиньоны и обжариваем их на растительном масле вместе с оставшимся луком. Выкладываем сверху слоя горошка и кукурузы.

Нарезаем пластинками шампиньоны и обжариваем их на растительном масле вместе с оставшимся луком. Выкладываем сверху слоя горошка и кукурузы.<br />

Натираем на тёрке морковь, выкладываем следующим слоем.

Натираем на тёрке морковь, выкладываем следующим слоем.<br />

Последним слоем выкладываем желтки. Бока салата «8 марта» посыпаем измельчённым укропом.

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Аккуратно вынимаем стаканы и оформляем верх «цветами нарциссов». Оформить можно по своему вкусу.

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