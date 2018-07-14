Повторение: Наши прославленные земляки: Михаил Иванович Мунтян (Mihai Munteanu)

Михаи́л Ива́нович Мунтя́н - рум. Mihai Munteanu; род. 15 августа 1943) — молдавский оперный певец (лирико-драматический тенор), педагог. Народный артист СССР (1986).

Михаил Мунтян родился 15 августа 1943 в селе Крива, (ныне в Бричанском районе Молдавии).

В 1971 году окончил Государственный институт искусств им. Г.Музическу (ныне Академия музыки, театра и изобразительных искусств) в Кишинёве.

С 1971 года — солист Молдавского театра оперы и балета (ныне Национальный театр оперы и балета Республики Молдова им. Марии Биешу) в Кишинёве. В 1977—1978 годах стажировался в театре «Ла Скала» (Милан, Италия).

Выступал и как концертный певец. Разнообразен камерный репертуар певца.

Гастролировал по городам СССР и за рубежом: Германия, Болгария, Румыния, Венгрия, Польши, Великобритания, Франция, Японии, Италия, Филиппины, США, Дания, Израиль.

С 1983 года преподаёт в Молдавской консерватории им. Г. Музическу в Кишинёве (позже Академия музыки им. Г. Музическу, ныне Академия музыки, театра и изобразительных искусств) (профессор, заведующий вокальной кафедрой).

Неоднократно входил в жюри международных конкурсов вокалистов.

В 1996—1997 годах — генеральный директор Национального театра оперы и балета Республики Молдова.

Народный депутат СССР (1989—1991).

В 2014 году, в Молдавии издан двухтомник «Жизнь, посвященная опере» о жизни и творчестве Михаила Мунтяна.

Семья

Женат, имеет сына (работает в Европе, в ОБСЕ) и дочь с внуком (живут в США)

Михаил Мунтян - тенор, V. Chiara - La spagnola

Mihail Muntean Korobeiniki

Михаил Мунтян - тенор, R. Falvo - Dicitencello vuie