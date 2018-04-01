Самый веселый праздник: Как появился День дурака

Первое апреля не красный день календаря. Однако этот праздник любят и отмечают в Англии, России, Румынии, Германии, Франции, Скандинавских странах и на Востоке тоже. Где-то первое апреля называют Днём смеха, в других государствах – Днём дурака. От розыгрышей в этот день никто не застрахован.

Есть несколько версий происхождения этого праздника. Сходятся они лишь в одном: его корни глубоко уходят в средневековую европейскую культуру. Одни приписывают его зарождение Древнему Риму, где в середине февраля отмечали праздник Глупых, другие утверждают, что традиция пришла из древней Индии, где 31 марта праздновали день шуток.

Еще одна версия предполагает, что обычай шутить 1 апреля связан с переносом нового года. До второй половины 16-го века, европейский год начинался в конце марта. Сама его встреча происходила 1 апреля. Позднее, по указу французского короля, начало года официально стали отмечать 1 января, но многие продолжали его праздновать 1 апреля. И чтобы изжить старые традиции, их стали называть "первоапрельскими дураками".

Одной из самых неудачных первоапрельских шуток стал случай, произошедший в Румынии в 2000-м году. Тогда 60 человек прочитали в газете города "Opinia" новость о скорейшем освобождении своих родственников из тюрьмы Байя Мааре. Они приехали встречать родню, и уже на месте узнали, что газета их разыграла.

Жертвами другого розыгрыша стали тысячи граждан Чехии и Болгарии. В 1996-м году российское информационное агентство "Итар-Тасс" сообщило, что парламент обсуждает возможность возобновления Варшавского пакта.

Сенсационная новость дошла до Чехии и Болгарии, став причиной повальной паники. В обоих случаях за неудачные шутки были принесены извинения. Так что будьте готовы в этот день к любым розыгрышам.