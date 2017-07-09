Повторение: Знакомимся - наша землячка: Кристина Скарлат

Кристина Скарлат родилась 3 марта 1981 г. в Кишиневе. С раннего возраста музыка сопровождала Кристину во всем. Окончила музыкальную школу (скрипка и фортепиано), дирижерско-хоровое отделение музыкального училища им. Штефана Нягэ. Но ее вокальные возможности мотивировали ее продолжить обучение еще и как вокалистке. В 2006 г. окончила Государственный университет искусств Молдовы (специальность – эстрадное и джазовое пение). Начинала с народной и романсовой культуры, позже, для выступлений в клубах освоила и другие жанры.

Неоднократно принимала участие в теле- и радиопередачах, многочисленных концертах. В 2000 г. стала лауреатом I Премии на Республиканском конкурсе романса «Серебряная Хризантема», в 2001 г. на этом конкурсе удостоена «Гран-при». Дипломант Международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер» (г. Могилев, Беларусь).

В 2001 г. на Международном конкурсе «Золотая Хризантема» (г. Тырговиште, Румыния) заняла третье место. Лауреат III Премии Международного конкурса эстрадной песни «Славянская звезда» (г. Орел, Россия). Лауреат III премии фестиваля "Славянский Базар в Витебске" 2011 года. Работала педагогом по вокалу в эстрадно-вокальной студии «STAR-TY». С 2009 г. возглавляет студию. Будучи обладательницей одного из самых мощных голосов Молдовы, Скарлат также является солисткой президентского оркестра.

Кристина - любящая жена и мать двоих детей. В возрасте 33х лет она считается одной из самых волевых и решительных женщины Молдовы из-за ее удивительной способности успешно сочетать карьеру с семьей.

Дважды принимала участие в национальных отборах на Евровидение.

Песню Кристины для Евровидения написал Иван Акулов на стихи племянницы Кристины Лидии Скарлат, аранжировка Корнелиу Букатару и Ивана Акулова, саунд-продакшн Сержиу Теака. Иван Акулов родился в 1985 году в Кишиневе, Молдова. Он закончил Художественную акажемию по классу джазового вокала и игры на валторне. За время своего обучения, Иван принимал участие во множестве фестивалей.

Он начал свою карьеру в качестве артиста Молдавской Национальной Оперы и приобрел свой опыт выступая с оркестром в Европе. В юности он открыл в себе таланты композитора и продолжил их развивать, сотрудничая с различными молдавскими и зарубежными артистами.

Съемки видеоклипа на песню "Wild Soul"длились две ночи и проходили на сцене театра "Михай Эминеску".

Над подготовкой номера к Евровидению с Кристиной работали хореографы Юлиан Карауш и Светлана Глухова, стилист Яна Березовская.

Cristina Scarlat - Wild Soul (Moldova) 2014 Eurovision Song Contest:

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