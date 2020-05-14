Наши земляки: Борис Билинский

Дневник подарил мне встречу с замечательным человеком, коллекционером из Львова, который уже многие годы интересуется произведениями русских и украинских художников «Парижской школы» (Ecole de Paris). Он меня и познакомил с именем Бориса Билинского, который по всем оценкам занимает особое место в истории русского и мирового искусства. По мнению авторитетных историков кино, он является одним из самых выдающихся (если не самым выдающимся) художником мирового кинематографа первой половины ХХ века.

При этом его искусство чрезвычайно разнообразно и не ограничивается только работами для кино и театра. Отечественные искусствоведы относят Б. Билинского к «первому эшелону русских художников», но почему-то умалчивают о том, что его произведения до сих пор отсутствуют в российских музейных собраниях. Единственный подтвержденный факт возвращения работ Б. Билинского на Родину – это одно произведение из коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, приобретенной Алишером Усмановым на Сотбис в Лондоне в 2007 году.

Заполнить пробел знаний о художнике и его творчестве мне и помог мой львовский друг по переписке, предоставив имеющуюся у него информацию и фото работ Бориса Билинского из своей коллекции.

Вот, что он написал об этом: «Так сложилось в жизни, что более двадцати лет я собираю по крохам со всего мира произведения интересующих меня художников и скульпторов. В основном, диапазон моих поисков – это работы украинских художников Ecole de Paris. Скажу честно, приобретать данную коллекцию не входило в мои планы. К тому времени я ничего не знал о Борисе Билинском, и только познакомившись ближе с его творчеством, ощутил, как мое чувство удивления постепенно перерастает в чувство глубокого восхищения. Мрачная перспектива того, что эти работы просто украсят чей-нибудь парижский особняк, меня взволновала. Очень надеюсь, что данное собрание (65 выставочных работ) послужит делу популяризации творчества этого замечательного мастера".

Пусть и мой материал станет «кирпичиком» в деле популяризации творчества Бориса Билинского, который, даже живя за границей, всегда оставался в душе русским.

Борис Константинович Билинский

Boris Bilinsky

21 сентября 1900, Бендеры, Бессарабская губерния – 3 февраля 1948, Катания, Италия







Русский художник, работавший в качестве художника-постановщика театра и кино во Франции, Италии, Англии.

Выходец из семьи польских аристократов, Борис Билинский родился в семье начальника гарнизона, генерала русской армии. Дочь художника Валерия Билинская вспоминала: «Казалось, сама судьба уготовила ему путь в армию, хотя отец очень любил музыку и мечтал стать дирижером». В 1918 году Билинский окончил кадетский корпус в Одессе, после чего учился на физико-математическом факультете Новороссийского университета.

В 1920 году, когда белая армия была разгромлена, а отец расстрелян, Борис со своей матерью и тремя сестрами вместе с первой волной эмиграции уехал через Константинополь в Италию, а позже переехал в Берлин.



В Германии изучал режиссуру и сценографию, законы театра и декорационного оформления спектаклей Билинский постигал на опыте немецкого режиссера Макса Рейнхардта. Билинский работал декоратором в театре-кабаре «Синяя птица» (Der Blaue Vogel), участвовал в выставке русских эмигрантов, организованной YMCA в кафе «Abbazia am Knie» в 1922 году.







Борис Билинский Натюрморт 1921 г.







Борис Билинский Sacre Coeur. 12.11.1922 г.







Борис Билинский Quei de L'Horloge.







Борис Билинский Булонский лес (Bois de Boulogne).



Организация YMCA сотрудничала с международным Комитетом по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей. Борис Билинский получив стипендию YMCA, с марта 1921 до мая 1922 года учился в школе профессора Берлинского университета Адольфа Майера, а в 1923 году просил в Комитете содействия для поступления в Сорбонну на факультет естественных наук. Но, судя по биографии художника, в Сорбонну он так и не попал.



Париж



В 1923 году Борис поселился в Париже, где сразу же вошел сообщество русских эмигрантов. Там он подружился с С.М.Лиссимом, Л.Заком и И.Я.Билибиным, познакомился с известным живописцем и сценографом Львом Бакстом, который оказал на молодого художника большое влияние. В Париже Борис брал уроки живописи у С.Ю.Судейкина и Б.Д.Григорьева.







Борис Григорьев Автопортрет.

Сергей Судейкин Автопортрет.



Вместе с художниками Юрием Анненковым Билинский оформлял программы в открытом в мае 1925 года артистическом кафе, или как его называли, кабаре «L’Arc-en-Ciel» (Радуга-театр со столиками). Это было практически «русское заведение» - программы ставил Ф.Ф.Комиссаржевский, тексты писал поэт-сатирик Петр Потемкин. В сентябре этого же 1925 года Билинский оформил зал «Русского артистического кружка» на улице Батиньоль. «Еще одним прибежищем для русской души в огромном Париже, по воспоминаниям дочери художника - стал Дом актеров, где шли спектакли Театра-гротеск под руководством актера-мхатовца Н.П.Асланова». Билинский вместе с художниками Н.Авдеенко и В.Криевуцем был приглашен оформлять спектакли этого театра.



Воспоминания о художнике оставил в своей книге «Русский культурно-исторический музей. 1934-1939», посвященной созданию культурно-исторического музея в Праге (Збраслав) в 1930-х годах, В.Ф. Булгаков (публикация в журнале «Ариаварта» 1999 г.). Автор лично ездил по Европе, знакомился с художниками и писателями и просил помочь в организации этого русского музея. О Билинском В.Ф. Булгаков написал:

«Трогательное воспоминание сохранилось у меня о художнике Борисе Константиновиче Билинском. Это был высокий, стройный молодой человек лет 30-35, с чрезвычайно милым и — видно было — искренно приветливым лицом. Еще не зная, ни кто я, ни зачем к нему иду, он с исключительной любезностью встретил меня, предложил раздеться и провел в небольшую, но очень светлую, чистую и уютную комнату, служившую, по-видимому, и столовой, и гостиной... Художник с полной готовностью и отзывчивостью решил сделать дар для Русского музея в далекой Чехии и через день-другой, действительно, сам доставил две картины в русский пансион на улицу Феликса Фора...»







Борис Билинский Без названия.



Работы 1920-х годов раскрывают еще одну грань творчества Бориса Билинского, позволяя причислить его к ярким представителям русского авангарда того времени.







Борис Билинский Абстрактные надежды.







Борис Билинский Удар молнии.







Борис Билинский Супрематическая композиция.



Русские художники в 1920-х годах действительно покорили Париж. Пресса писала о своеобразном Союзе «Три Б» - Бенуа, Билибине и Билинском, которые в двадцатых - тридцатых годах очень плодотворно работали для театра и кино во Франции. И не только!







Борис Билинский Цветы.







Борис Билинский Композиция. 10.03.1922 г. Берлин



Кино



Основной работой Билинского, как художника, стала работа для кино: художник создавал декорации, костюмы и афиши. По словам дочери художника, «основной причиной его интереса к кинематографу была возможность добиться полного синтеза изображения, движения и звука».







Познакомившись с «королем» немого кино Иваном Мозжухиным, Билинский вошел в русскую команду студии «Альбатрос» в Монтрё. Первым опытом работы стал фильм Ивана Мозжухина «Пылающий костер» (1923). В 1924 году Билинского, как художника по костюмам пригласил на фильм «Лев моголов» (Le Lion des Mogols, 1924) французский режиссер Жан Эпштейн, в этом фильме Иван Мозжухин играл главную роль. За афишу к фильму «Лев моголов» Билинский получил Золотую медаль на парижской Международной выставке декоративных искусств в 1925 году. Сейчас эта афиша хранится в Музее сценографии в Париже.



В 1920-30 годы участвовал в постановке более чем 30 фильмов: «Прекрасный принц» Вячеслава Туржанского (Le Prince Charmant, 1925), «Казанова» (Casanova, 1926) и «Шехерезада (Shéhérazade, 1927) и «Тысяча и вторая ночь» (La milk et deuxième nuit, 1933) А.Волкова, «Граф Монте-Кристо» А.Фескуры (1928), «Атлантида» Г.Пабста (1932), «Тараканова» Раймона Бернара (1930), «Катя» М.Турнера (1938), «Сердечное согласие» М.Л’Эрбье, (1939), «От Мейерлинга до Сараева» М.Оффюльса (1940).







На съемках фильма "Шехерезада".







Декорации к фильму "Шехерезада".



В мае 1928 года Билинский в Париже основал свою собственную компанию кинематографической рекламы и назвал ее «Алборис». Между 1924 и 1927 годами художник создал немало плакатов и афиш для кино, которые историки считают «одними из самых первых, по-настоящему современных киноплакатов». К премьере фильма «Без семьи» в рамках рекламной акции фильма вышел ограниченным тиражом пресс-бук для представителей прессы с афишей художника на обложке.







Борис Билинский Без семьи.



В журнале «Синема» 20 мая 1927 года писали, что «в области иллюстраций, костюмов и плакатов Борис Билинский является самым знаменитым дизайнером и занимает одно из первых мест во Франции». Более двадцати киноплакатов Билинского находятся сейчас в коллекции Музея французского кино.





Афиша Б.Билинского



В январе 1930 года берлинская кинокомпания «Memento-film» под руководством В. В. Яновского объявила о съемках звукового фильма «Борис Годунов» при участии русских актеров. Художником-постановщиком был назначен Билинский. В июле этого же года консорциум «Gaumont-Frabco-Film-Aubert» объявил о предстоящем подписании контракта с Ф. И. Шаляпиным, приглашенным на главную роль. Сам Шаляпин в интервью журналу «Последние новости» (Париж) рассказал, «что эта первая звуковая картина с моим участием будет снята этим летом (1931 года) в Париже. Это будет не опера «Борис Годунов», а пьеса на современную тему».

31 октября 1930 года журнал «Возрождение» (Париж) сообщил, что «сценарий фильма пишется не по опере, а по историческим документам, и музыкальная часть фильма будет основана не на опере Мусоргского, как это предполагалось, а на музыке Рахманинова». Проект, увы, остался неосуществленным. В апреле 1931 года подготовительные работы по съемкам фильма были приостановлены.

В начале 1930 года на экраны вышел немецкий звуковой фильм «Белый дьявол» по мотивам повести Л. Н. Толстого «Хадж-Мурат», где художниками выступила группа в составе А. В. Лошакова, В. А. Мейнгардта, К.Бруни, Э.Гоша и Б. К. Билинского. Главную роль исполнил Иван Мозжухин, в съемках приняли участие учащиеся балетной школы Е. П. Эдуардовой и хор донских казаков под управлением С.Жарова. Кстати, Мозжухин предсказывал Борису большое будущее еще на первой совместной картине.



Фильм Граф Монте-Кристо







Декорации к фильму "Граф Монте-Кристо".







Декорации к фильму "Граф Монте-Кристо".







Декорации к фильму "Граф Монте-Кристо".







Декорации к фильму "Граф Монте-Кристо".







Декорации к фильму "Граф Монте-Кристо".



4 июня 1930 года в Париже состоялась премьера фильма Раймона Бернара «Тараканова», где Билинский выступил в качестве художника-постановщика. Парижские газеты писали: «Очень странно, что кинематографисты, по-видимому, не ощущают значительности исторической картины как таковой. Самое незначительное событие прошлого полно прелести, когда оно правдиво воспроизведено… Но иностранцам нужна Россия „с перцем“, Россия, соответствующая иностранному о ней представлению. А между тем Париж полон русских художников, знатоков русского прошлого…» Возможно значительная часть этих претензий была адресована и Билинскому, но, как известно, в кино многое зависит от режиссера и его трактовки истории.







Кадр из фильма Казанова.



1930 год был на удивление «урожайным» для художника, поскольку в прокат вышел фильм М.Л’Эрбье «Женщина на одну ночь» (La Femme d’une nuit), над которым он тоже работал.



Театр



Очень много художник работал и для театра, начав в 1930 году сотрудничество с Русской оперой и оформив затем множество оперно-балетных спектаклей.







Среди них оперы «Руслан и Людмила» М.И.Глинки в постановке Н.Н.Евреинова, Б.Ф.Нижинской и Б.Г.Романова (1930) и «Сказка о царе Салтане» Н.А.Римского-Корсакова (1932) в Парижской русской опере.

Режиссер и драматург Н.Н.Евреинов в интервью газете «Последние новости» (25 мая 1930 г.) говорил об оформлении оперы «Руслан и Людмила»: «Не могу не хвалиться при этом молодым художником Борисом Билинским, который радостно пошел навстречу моим заданиям. Привыкший в своей кинематографической работе угождать требованиям массы, он с особенной любовью отнесся к этому случаю сотворить что-то для избранной театральной публики».



Плодотворно художник сотрудничал с Театром Елисейских полей, где работала труппа Русского балета под руководством Брониславы Нижинской. Он оформил балеты «Испанское каприччио» (1930) и «Царевна-Лебедь» (1932) на музыку Н.А.Римского-Корсакова, «Петрушку» Стравинского и «Этюд» И.С.Баха. Критик и историк балета В.Я.Светлов писал об одном из спектаклей, что «оригинальные декорации Билинского, выдержанные в стиле красочного русского лубка, вызвали аплодисменты публики».

Для Русского балета Монте-Карло Билинский оформил спектакль «Любовь-волшебница» М. де Фальи в постановке Б.Г.Романова (1931).







Борис Билинский Эскизы костюмов Китаец с клеткой в руках и Китаец с зонтом.



В мае 1937 года Билинский был приглашен в Королевскую оперу Ковент-Гарден в Англию, где в рамках торжеств по случаю коронации нового короля Георга ВИ создал декорации и костюмы для оперы «Пеллиас и Мелизанда» Клода Дебюсси.



Художник совместно с коллегами Семеном Лиссимом и Лукомским в 1927 году провел выставку своих работ в парижской галерее «Simonson». С 2 по 24 мая 1930 года выставка работ Билинского прошла в «Galerie de France», на ней были представлены эскизы костюмов и декораций к 12 фильмам («Казанова», «Шахерезада», «Монте-Кристо» и др.).







Декорации к фильму "Граф Монте-Кристо".







Декорации к фильму "Граф Монте-Кристо".







Борис Билинский Эскиз костюма к фильму "Казанова".



Билинский выставлялся в парижском Осеннем салоне в 1930 и 1931 годах, участвовал в Выставке русского искусства в Лондоне «Belgrave Square» (1935). В 1934 году Билинский расписал парижское арт-кафе «Шехерезада». В 1937 году Билинский принимал участие Всемирной выставке в Париже и получил Золотую медаль.







Борис Билинский Небесный всадник.







Борис Билинский Вихрь.

Художник опубликовал ряд статей об искусстве афиши и кинокостюма во французских журналах «Cinemamagazine», «Cinema» и «L’Art Cinematographique».



Последние годы



В 1939 году художник пытался вступить во французскую армию, но получил отказ, поскольку ему исполнилось уже 39 лет, и он являлся единственным кормильцем в семье. С молодой женой - итальянкой, которая ждала ребенка, он уехал в Италию и поселился в Риме.





Борис Билинский с женой.



В 1940-е годы Билинский работал техническим директором киностудии «Титанус». Одновременно он сотрудничает с театром «Ла Скала» в Милане. В 1940 году художник провел персональную выставку в галерее «Bragaglia» в Риме.









Борис Билинский Без названия.



В последние годы жизни Билинский работал над проблемами воплощения музыкального звука в цвете. Дочь художника вспоминала: «Отец страстно любил музыку. Когда он был болен, я заводила патефон и ставила ему Баха, Бетховена. Он плакал... Еще во Франции отец задумал "перевести" музыку на язык цвета, рисунка. Он начал «рисовать музыку» с 1931 года».







Борис Билинский Danse rituelle du feu (Танцы ритуального огня). 1935 г.



К каждой картине прилагался нотный фрагмент, по которому и была написана композиция.







Билинский создал серию альбомов «Музыка в красках», где перевел в живопись музыку К.Дебюсси, М.Равеля, Скрябина, Ф.Шопена и И.С.Баха. Художник намеревался снять одноименный анимационный фильм в студии Уолта Диснея, даже договорился с ним о встрече, но проект не был реализован.



В первой половине 1940-х годов Билинский написал серию из тридцати акварелей к книге «Апокалипсис Святого Иоанна». В этих работах отражены трагическое состояние духа художника во время второй мировой войны и чувство приближения собственной смерти.



Из серии "Апокалипсис"

























Эта серия явилась последним крупным проектом художника. Планировалось сделать выставку этих рисунков в Париже, но из-за смерти художника этот замысел не был реализован.







Борис Билинский Адажио.



В 1945 году в Италии Билинский выступил в качестве художника-постановщика фильма «Плоть и душа» (La Carne e l'anima), который снял друг художника Владимир Федорович Стрижевский (1892-1970).

В это время художник был уже болен. У него обнаружили рак желудка и даже дважды оперировали в парижских клиниках.

В начале 1948 года Билинский участвовал в выставке «Танец и дивертисмент» в Париже и пожертвовал часть своих картин в пользу парижского Комитета по сбору средств для издания биографии К.А. Коровина. Вернувшись из Парижа в Рим, Борис Билинский умер 3 февраля 1948 года в Катании на Сицилии.







Борис Билинский Композиция на черном фоне.



Наследие



3 февраля 1956 года коммуна города Катания, по инициативе друзей художника, приняла решение о переносе гробницы Билинского на «Аллею прославленных людей» на кладбище, где он был похоронен. Могилу украсил бюст работы скульптора Пьетро Папаллардо.







Могила художника в Катании.



Ретроспективные выставки работ Билинского были проведены в галерее «Capannina di Porfiri» в Риме (1955), галерее Бовинкеля на Капри (1960), галерее Хуттона в Нью-Йорке (1975) и в 7-м округе Парижа (1999).

На аукционе в отеле «De Ventes» во французском городе Байо в октябре 1993 года состоялась выставка работ художника, некоторые рисунки были проданы с аукциона и вошли в коллекцию Музея современного искусства в Риме. С октября по декабрь 1995 года прошла большая ретроспективная выставка, посвященная русской школе кинематографа и киностудии «Альбатрос» в городе Монтрё под Парижем. В этом же году вышла книга Франсуа Альбера о художниках кино, где несколько страниц посвящено и Билинскому.





Борис Билинский Без названия.







Борис Билинский Без названия.



Работы художника есть в коллекциях Музея кино в Париже, музее Метрополитен, Гарвардской театральной коллекции, Музее искусств Сан-Франциско в США, Музее искусств в Иерусалиме (Израиль) и университете Калгари в Канаде.



На сегодняшний день проиндексированы более 900 работ Билинского, более 500 из которых хранится в семейном архиве Билинских. Более 150 работ не атрибутированы, часть рисунков и акварелей, а также переписка и рабочие записи художника исчезли, когда семья Билинского в 1953 году вернулась жить во Францию. В 1960-х годах семья распродала часть архива на французском аукционе. Около десяти лотов попали в коллекцию Никиты Лобанова-Ростовского. В музеях России работ Билинского нет, у частных коллекционеров они тоже чрезвычайно редки.







Борис Билинский Супрематическая композиция.







Борис Билинский Супрематическая композиция.



В 1999 году умерла единственная дочь художника - Валерия Борисовна Билинская, сейчас наследием занимается его внук, являющийся экспертом работ Б. Билинского. Он оставил за собой право публикации представленных в материале произведений в монографии, над которой трудится уже не один год. Им же выданы сертификаты для каждой работы, подтверждающие подлинность и провенанс – "собрание и архив семьи Билинских".







Борис Билинский Композиция в пастельных тонах.







Борис Билинский Плачущий ангел.



Завершить материал мне хочется словами журналиста Вячеслава Нечаева, написавшего статью «Тени русского Парижа. Жизнь и судьба художника Бориса Билинского», фрагменты которой я цитирую в этом материале:

«Не могу отделаться от мысли, как ничтожно мало мы знаем о зарубежной России. О том, как много она сделала, неся русскую культуру миру, умножая, развивая ее».

Повторение...