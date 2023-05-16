Никто не забыт, ничто не забыто: В память об отце. С днем победы - отец!

Война для отца началась когда ему еще не было 18-ти лет. Он помог своей матери эвакуироваться из г. Николаев в г. Йошкар-Ола, вместе с сестрой и младшим братом, а сам ушел добровольцем на фронт, приписав себе лишних полгода. Закончил курсы "Выстрел" - 3-х месячные и стал зам.политруком.

День 27 августа 1942 года был обычным днем военных действий на Ленинградском фронте. 71-й гвардейский, стрелковый полк, 24-й гвардейской стрелковой дивизии Волховского фронта, где служил наш отец - Хейфец Шолик в должности зам. политрука пулеметной роты и именно в этот день его тяжело ранило в голову.

Полк, в очередной раз поднимался в атаку.

После прорыва блокады через Петрокрепость по берегу Ладожского озера была проложена новая железнодорожная линия, по которой доставлялись в Ленинград с Большой земли продовольствие, оружие, боеприпасы. Но в руках гитлеровцев еще оставались Синявинские высоты. Отсюда враг корректировал огонь своей артиллерии, обстреливал поезда, станцию Ладога, суда на ладожских каналах.

Наши войска занимали невыгодные позиции в низменной, насквозь просматривающейся местности. Бои за Синявинские высоты бойцы называли "наступлением на животах", так как каждый метр приходилось преодолевать ползком.

Сосновый бор, что возле деревни Синявино, который предстояло солдатам преодолеть, был с горечью прозван гвардейцами - "мясным" бором, слишком много боевых друзей остались лежать в нем. Противник постоянно накрывал шквальным минометным огнем рвущихся вперед пехотинцев.

Отец не отходил от своего пулемета и бил врагов неустанно. Но...мина, разорвалась рядом, и молодой зам.полит сраженный многочисленными осколками, упал на землю.

Нашему отцу повезло: он выжил. Спасли ему жизнь каска и военврач, еврей-профессор, оказавшийся нейрохирургом и буквально вытащивший тяжелораненого бойца с того света. В военных условиях госпиталя, он вырезал сзади головы кость и вытащил осколки, закрыв все это ренгеновской пленкой.

Так отец и прожил с этим всю жизнь.

А потом были долгие годы тяжелой инвалидности, лечения в госпиталях и многочисленные операции (13) по извлечению осколков.

http://podvignaroda.ru/?#id=80641849&tab=navDetailManAward - сайт Мин.обороны России

Отец оставался всю жизнь мужественным человеком, и мы, его сыновья, внуки и правнуки гордимся им. Гордимся его военным прошлым, его стойкостью и тем, как гордо он прожил свою жизнь, создав прекрасную семью с нашей мамочкой, с которой они прожили душа в душу шестьдесят шесть лет.

Родителей уже нет, но память о них, о их подвигах навсегда остается в наших сердцах.

С любовью, сыновья - Геннадий, Зиновий, внуки и невестки - Бэлла, Людмила...