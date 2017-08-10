Повторение - Наши земляки: Элизбар (Alizbar) и ансамбль Ann’Sannat

Нынешний состав существует с 1998 года. Группа начала свою деятельность с концертов в различных клубах Кишинева (столица Молдавии) — город где жили все музыканты. Первая демо запись под названием «Ann’Sannat» (что в переводе с эльфийского языка Д.Р.Р. Толкиена означает «сказки эльфов отображенные в песнях») была сделана в 1998.

Изначально группа ориентировалась в исполнении celtic (кельтская ,ирландская фолк музыка). Впоследствии немалая часть композиций была составлена на балканские темы и композиции собственного сочинения: некой компиляции из разных традиций как то: ирландская, бретонская,музыка, а также джаз ,этно, классическая и др стили и направления.

На протяжении 1999-2003 ансамбль давал концерты и участвовал в фестивалях в Украине, России, Румынии и Венгрии. В начале 2000 записан второй альбом «Welcome into the morning».

Группа Ann’Sannat исполняет кельтскую, балканскую, румынскую музыку.

Справка: Элизбар — (Alizbar, настоящее имя — Эдуард Шухари (венг. Eduard Suhari) — российский и венгерский музыкант-мультиинструменталист, композитор. Основатель ансамбля «Ann’Sannat» ( Энн Сэннат ). Имя Элизбар — его крестильное имя и творческий псевдоним.