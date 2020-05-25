Историческая справка: самая старая больница Кишинева

Самой старой больницей Кишинёва считается еврейская больница (4-я городская), открытая в 1812 году (по некоторым данным позже. — Прим. ред.). Ее создание и содержание осуществлялось исключительно за счет пожертвований еврейской общины Бессарабии. Однако евреи поначалу боялись туда обращаться в силу необразованности и предрассудков, и поэтому первое время она пустовала.

В 1857 году больница была единственным благотворительным заведением для всех бессарабских евреев, к этому времени в ней уже лечилось 400 больных. В 1870 году ею стал управлять больничный совет, который ежегодно отчитывался перед Городской Думой. Председателем больничного совета евреи избрали потомственного гражданина Бессарабии купца 1-й гильдии Илью Выводцова.





Больница располагалась вдали от шумных улиц в конце Николаевской (сегодня — ул. Колумна. — Прим. ред.). Начиная с 70-х годов XIX века, началась разработка плана зданий будущей больницы. Больница состоит из нескольких зданий, расположенных на обширной территории в свободном порядке, павильонами. В 1878 году в ней был развёрнут лазарет, особенно много раненых он принял в 1879 году. В 1880-х там было 15 палат на 120 кроватей, богадельня на 20 кроватей и аптека.

При Шмидте главным врачом больницы стал доктор Моисей Борисович Слуцкий. Бюджет больницы был, прямо скажем, нищенский. Часто из клинических антисептиков ничего, кроме карболки, в больнице не было. Койку больные нередко делили на двоих. Из-за нехватки помещений срочные операции производили прямо на постели больного.

Своим авторитетом активного общественного деятеля доктор Слуцкий добился, чтобы городская управа из еврейского сбора выделила деньги на постройку трёх новых зданий еврейской больницы. Осенью 1898 года состоялось их открытие. За свою деятельность (возглавлял больницу более 50 лет с 1877 г., избирался гласным Городской думы, был членом многих попечительских советов) главный врач М. Б. Слуцкий был награждён царскими орденами Св. Станислава, Св. Анны и Св. Владимира, а также двумя орденами Румынии.

Больница №4 Кишинев, рисунок художника Лев