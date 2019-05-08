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Здоровье
Победа над ВИЧ уже не за горами, показывают эксперименты
08.05.2019

ВИЧ возможно убрать из "потайных комнат", где прячется вирус от лекарств и иммунной системы человека. И сделать это можно, используя противораковый препарат, передает Digital Journal.

Итак, антиретровирусные препараты хорошо справляются с ВИЧ в крови, но остаются "карманы" с вирусным резервом, впадающим в спячку. Поэтому через какое-то время инфекция возвращается, несмотря на лечение. Проблему спящей инфекции может решить препарат PEP005. Один из компонентов препарата обладает способностью предотвратить развитие рака кожи при высоком уровне УФ-воздействия. 

Эффективность препарата проверили на клетках в лаборатории и на примере 13 добровольцев с ВИЧ. Оказалось, препарат мог разбудить ВИЧ, что позволяло потом убить вирус с помощью обычной антиретровирусной терапии. Теперь ученые надеются провести еще серию экспериментов и утвердить PEP005 в качестве дополнительного лекарства против ВИЧ.


 
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