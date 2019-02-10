Повторение: Одна из самых Величайших певиц 20-го века - Тамара Чебану

Молдова славится своими яркими музыкальными талантами, среди которых следует упомянуть таких певиц, как Мария Чеботари, Изабелла Кремер, Лидия Липковская, Лидия Бабич, Мария Биешу, Тамара Алешина, Людмила Ерофеева, Валентина Савицкая, Тамара Чебан и др.​

Тамара Чебан урождённая Таратанская, родилась 22 октября 1914 года (по другим источникам — 22 ноября в бессарабском селе Березложи, (ныне Оргеевского района Молдовы).

В 1946 году окончила Кишинёвскую консерваторию по классу Л. Бабич. Занималась также в Саратовской консерватории. Также училась у Александра Антоновского.

В 1945—1951 годах пела в Кишинёвской оперной студии, организованной композитором Д. Г. Гершфельдом при кишинёвской консерватории; была солисткой Молдавского радио.

В 1951—1973 годах выступала с оркестром «Флуераш».

С 1973 года преподавала в Кишинёвском институте искусств, ныне — Академия музыки имени Г. Музическу. В 1976 году стала доцентом.

Была депутат Верховного Совета СССР 3—5-го созывов.

Младшая сестра Тамары Чебан — певица Валентина Савельевна Савицкая.

Награды и звания

Орден Ленина, два других ордена.

Сталинская премия третьей степени (1950).

Народная артистка СССР (1960).

Почётный представитель Музыкально-хорового общества Молдавской ССР (1973).

Память

В честь Тамары Чебан названы улицы в Кишинёве (бывшая Глазунова), Бельцах, Дрокии, Калараше, Оргееве, Фалештах.

В 1995 году была выпущена почтовая марка Молдовы, посвященная Чебану.

Тамара Чебан Tamara Ciobanu Doina

Ляна Tamara Ciobanu Leana Moldavian song