(Повторение) Наша гордость, наши земляки: Савицкая, Валентина Савельевна

Валенти́на Саве́льевна Сави́цкая (урожд. Тарату́нская; p. 1927) — молдавская советская певица (сопрано), народная артистка Молдавской ССР (1964). Сестра Тамары Чебан.

Известный молдавский музыковед Галина Кочарова пишет, что особым блеском на музыкальном небосклоне долгие годы сияла двойная звезда сестер Таратунских, где старшая — Тамара Чебан всегда шла по жизни рядом с младшей — Валентиной Савицкой. «В их судьбе было немало сходного, но если первая, обратившись к сфере оперной музыки, позже вошла в историю в большей степени как символ фольклорно-песенной культуры своего народа, то другая, при всем обаянии своего таланта не претендовавшая на статус мегазвезды, всю жизнь отдала национальному оперному театру, войдя ярким светочем в созвездие его певцов»

Валентина Савицкая родилась в 1927 году в крестьянской семье. Отец — Савва Павлович Таратунский, мать — Александра Петровна.

С 1947 года она выступала как певица на радио. В 1954 году Савицкая окончила Кишинёвскую консерваторию, ученица Д. Г. Гершфельда и Л. О. Бабич. В 1952—56 гг. работала в Молдавском музыкально-драматическом театре. С 1956 года выступала в качестве солистки Молдавского театра оперы и балета, начиная с первой же премьеры театра — оперы Давида Гершфельда «Грозован» (роль Флорики в этой опере была создана композитором специально для начинающей певицы). Среди известных партий Савицкой: Марфа, Дездемона, Микаэла, Виолетта, Маргарита. Выступала и как концертная певица. Лауреат 1-й премии Международного фестиваля молодёжи и студентов в Варшаве (1955) и 2-й премии в Москве (1957).

Valentina Savitskaya Valentina Saviţchi Leana (Shiko Aranov) Moldavian song