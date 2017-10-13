Повторение - Прощай земляк: Два года назад не стало Олега Мильштейна…

В Германии, два года назад умер наш земляк Олег (Цалик) Сергеевич Мильштейн – советский молдавский и российский композитор, аранжировщик, эстрадный музыкант. Основатель и бессменный художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Оризонт». Член Союза композиторов СССР, России и Молдовы. Заслуженный артист РСФСР (1990). Напомним его «послужной список» и биографию созданных им знаменитых ансамблей.

Олег Мильштейн родился 27 октября 1945-го в молдавском городке Сороки, где окончил среднюю и музыкальную школы, культпросветучилище, а затем Кишинёвскую консерваторию по классу композиции и дирижирования.

Среди сочинений Олега Мильштейна – симфоническая поэма «Памяти павших» (1967), струнный квартет (1972), соната для скрипки и фортепиано (1974), «Молдавская сюита» (1971), пьеса для трубы и эстрадного оркестра (1975), вокальный цикл «О любви» (слова И. Шаферана) (1976), скерцо для кларнета и фортепиано (1973), музыка к драматическому спектаклю «Будьте счастливы, люди!» (1970), к кукольным спектаклям «Лесные часы» (1975), «Поросенок Чок» (1974), многочисленные песни на стихи советских поэтов, сборник аранжировок для ВИА «Пе струнэ де китарэ» (совместно с композитором Евгением Дога) (1972) и многие другие.

Ещё во время учёбы в консерватории О. Мильштейн создал эстрадный ансамбль «Фортина» при городском Доме молодёжи, с которым успешно концертировал в Москве, Ленинграде, Таллине, Сухуми и других городах СССР.

Ян Райбург

Из воспоминаний композитора Яна Райбурга: «Моя творческая деятельность как музыканта и исполнителя началась с великолепного ансамбля „Фортина“, известного в то время на весь Советский Союз. Наш руководитель Олег Мильштейн, который впоследствии создал ещё более известный и популярный в 1970–1980-е годы ансамбль „Оризонт“, не ограничивал нас рамками самодеятельного творчества при Доме молодёжи, а предоставил нам условия и возможность творческих гастролей. Мы ездили по Союзу и зарабатывали большие по тем временам деньги, выступая в центральных залах Риги, Таллина, Вильнюса, Ленинграда, Киева и других городов. Поэтому настоящим и истинным „музыкальным отцом“, наставником стал для меня именно мой руководитель – композитор Олег Мильштейн, который и привил мне первую истинную творческую закалку и которому я очень многим обязан в формировании своего творческого фундамента, вкуса и дальнейшего творческого становления». Ансамбль «Фортина» был расформирован в 1969 году. Формулировка – «преклонение перед западной музыкой».

Встреча композиторов: слева Раймонд Паулс, справа Олег Мильштейн

С 1969 года О. Мильштейн работает руководителем эстрадного сектора Республиканского Дома народного творчества и одновременно создает ансамбль «Сонор» при Доме офицеров, перешедший потом в республиканский Дворец культуры профсоюзов Молдавии. Этот коллектив становится лауреатом Всесоюзного телевизионного конкурса «Молодые голоса» (Москва, 1973 год), дипломантом и лауреатом всесоюзных фестивалей эстрадных исполнителей «Янтарь Лиепая» (Латвия, 1971 и 1972 годы). Ансамблю «Сонор» присваивают титул лауреата Первого международного фестиваля советской песни «Алеша» в Пловдиве, где большой успех выпадает на долю песни «Товарищ Алеша», написанной Олегом Мильштейном на слова Вячеслава Полтавца специально для этого фестиваля (Болгария, 1975 год).

группа "Сонор"

О. Мильштейн награждается почетным знаком «Отличник культуры Болгарии». «Сонор» стал стартовой творческой площадкой для многих талантливых музыкантов. В 1974 году творческое объединение «Экран» Центрального телевидения снимает фильм-концерт ансамбля «Сонор», куда входят лучшие его песни.

Ансамбль «Оризонт» начал свой творческий путь в Молдавской государственной филармонии в 1976 году. Основателем и бессменным руководителем коллектива стал выпускник Кишиневской государственной консерватории, дирижёр и композитор Олег Мильштейн. Создавались аранжировки, которые по качеству не уступали той музыке, которую играли лучшие западные команды тех лет. Как молодёжный ансамбль «Оризонт» был привержен поиску и не боялся творческих экспериментов. Его удивительная смесь блюза, джаза, рока, фанка и элементов музыки «соул» – это стиль в музыке, который называется одним словом – «фьюджн». Он стал яркой отличительной чертой ансамбля и сразу нашёл своего зрителя. ВИА «Оризонт» стал первым в СССР, кто играл фанк-музыку.

В состав ансамбля «Оризонт» всегда подбирались только музыканты-профессионалы с высшим и средним музыкальным образованием. «Оризонт» представлял Советский Союз, совместно с певцами Аллой Пугачёвой и Яаком Йолой, на первой совместной телевизионной программе телевидения ГДР «Мелодии друзей». Творческое объединение «Экран» Центрального телевидения снимает новый фильм-концерт под названием «Молдавские эскизы». В фильме через призму песен «Оризонта» было показано многогранное изобразительное искусство художников Молдавии. Этот фильм был продан Центральным телевидением в 13 стран мира.

Фирма «Мелодия» выпускает один за другим пластинки с новыми записями ансамбля «Оризонт». Пластинка ансамбля «А любовь жива» представляется фирмой «Мелодия» на международную музыкальную ярмарку грампластинок в программе фестиваля МИДЕМ-81 в Каннах.

Не находя должной поддержки в руководстве Министерства культуры Молдавии, руководитель ансамбля «Оризонт», с согласия всего коллектива, принимает непростое решение покинуть Молдавию и уйти под крыло «Росконцерта» в Ставропольскую краевую филармонию, и в 1982 году «Оризонт» начинает там работу. С этого начался «золотой век» в биографии ансамбля. Буквально через два месяца «Оризонт» проводит серию аншлаговых концертов в Москве.

В этот же период творческое объединение «Экран» снимает третий фильм-концерт ансамбля – на пароходе по Москве-реке. Фирма «Мелодия» выпускает очередной диск-гигант «Оризонта» под названием «Мой светлый мир», который получает широкое признание слушателей.

Ансамбль любили не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. За границей «Оризонт» гастролировал с неизменным успехом, включая в свой репертуар и песни той страны, в которой выступал, что вызывало у зрителей особый восторг. С огромным успехом прошли гастроли ансамбля в Польше (трижды), Германской Демократической Республике (четырежды), Венгрии, Югославии (дважды), Монголии, Болгарии (дважды), Афганистане, в 12 странах Африки (дважды), в Швеции, Вьетнаме, Сирии, Италии. Зарубежные поездки ансамбля «Оризонт» всегда широко освещались прессой.

Партийное начальство Советской Молдавии постоянно стремилось выдавить за пределы республики деятелей культуры с «пятой графой». Так было с Шико Арановым и его «Букурией», с автором первой молдавской оперы «Грозован» Давидом Гершфельдом, с создателем замечательной оперы «Каса маре» Марком Копытманом и некоторыми другими. Оглушительный всесоюзный успех Олега Мильштейна не позволил национал-функционерам проделать с ним тот же фокус в полном объёме, но что касается официального признания заслуг на родине – сами понимаете…

Фирма «Мелодия» выпускает новый диск-гигант ансамбля «Кто виноват» (1991 год). Коллектив принимает участие во многих передачах Центрального телевидения, таких как «Счастливый случай», «5+», «Утренняя почта». Он также участвует в праздничных концертах, посвященных Дню радио в Колонном зале Дома союзов и Дню космонавтики в концертной студии «Останкино», которые также транслировало Центральное телевидение. Ансамбль попадает в финал «Песни года» и становится лауреатом 20-го юбилейного Всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня-90» с песней «Амор, амор» Олега Мильштейна. Он также принимает участие в промежуточных выпусках, уверенно выходит в финал и становится лауреатом фестиваля «Песня-91» с песней «Белые ночи» Николая Каражия.

В 1991 году ансамбль получил приглашение от Аллы Пугачёвой на участие в её детище, грандиозном шоу «Рождественские встречи».

Успехов «Оризонт» достиг благодаря основателю и его бессменному руководителю композитору Олегу Мильштейну. Вокально-инструментальный ансамбль «Оризонт» прекратил свое существование в 1994-м.

В начале 1994 года Олег Мильштейн возглавляет творческие центры: «МОИЗ», «МАЛС», «ОРИЗОНТ», занимающиеся продюсированием и гастролями артистов в Молдове и СНГ.

На слова М. Лемстера О. Мильштейн создал две превосходные песни: лирическую проникновенную «Исраэль» и полную молодого задора «Иерушалаим».

Приходится лишь сожалеть о том, что песни, которые могли бы украсить любую престижную программу эстрадной музыки, так и не прозвучали в Израиле...» – http://www.pripev.ru/Artist.aspx?Id=239 . К великому сожалению, они и сегодня остаются не известными широкой публике. (Тексты этих песен и их перевод на русский см. в материале Д. Хахама «Две еврейские песни Олега Мильштейна» – http://www.soroki.com/en/node/culture/two_jewish_songs.html?page=1,3

Оризонт - Молдавские напевы

ВИА Оризонт - Иоане, Иоане (1978)

P.S ."Press-Обозрение" выражает соболезнование родным и близким Олега Мильштейна. Это был наш земляк. которым мы будем всегда гордиться. Будем вспоминать те дни, когда мы вместе гуляли со старой "Фортиной". Светлая ему память!

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