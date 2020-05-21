Экскурсии по улицам Кишинева: Армянская

Название этой улицы можно отыскать на самых древних из сохранившихся карт Кишинева. Еще 200 лет назад, когда весь город умещался в рамках нескольких кварталов, юго-восточной его границей была улица Армянская. Здесь сохранились здания и дворы всех эпох, что пережила улица, и прогулка по ней стала похожа на путешествие во времени – от конца девятнадцатого века к началу двадцать первого.

Армянская – одна из улиц центральной части Кишинева. Она начинается от улицы Матеевича и тянется до улицы Кожокарилор. Ее протяженность –1,8 км. До 1800 года она являлась юго-восточной границей города. Тогда нижняя часть улицы проходила возле сохранившейся до наших дней Армянской церкви (1804 г.).

Но и современная улица Армянская достаточно стара, ее нижняя часть существовала в самом начале XIX века. Из-за того, что улица была не полностью включена в плановую застройку центра города (1818 г.) нижняя часть улицы Армянской, начиная от улицы Александру чел Бун и до конца, осталась извилистой и более узкой, чем ее верхняя часть.

К концу XIX века армянская диаспора Кишинёва стала довольно многочисленной и городские власти выделили армянской общине отдельную территорию, где разместилось Армянское подворье. Отсюда и название улицы, на которую западной стороной выходило огороженное крепким забором подворье. Армянское подворье («Армянский огород», позже разделенный улицей Болгарской) занимало четыре квартала – между современными бульваром Штефан чел Маре, улицами 31 Августа и Тигина. Впоследствии епископская резиденция и Армянское подворье целиком выгорели в результате одного из пожаров и зона, где они находились, ныне полностью застроены.

В 1889 году по булыжной мостовой улицы были проложены трамвайные рельсы и в качестве городского общественного транспорта начала курсировать конка – конно-железная дорога. Вагончики с пассажирами тянули по рельсам лошади. А в 1913 году кишиневский трамвай перевели на электрическую тягу. Трамваи ходили по Армяно-Павловской линии до 1961 года.

Самым таинственным и неизведанным объектом, от которого в своей верхней части тянется улица, является Армянское кладбище, именуемое так по названию улицы. В начале XIX века оно называлось просто Городским.

Время основания этого кладбища неизвестно, а первое упоминание о нём в документах – в 1811 году. В XIX веке это было традиционное место захоронения молдавских феодалов, церковной знати, интеллигенции и купечества. В 1859 году кладбище было обнесено стеной, частично сохранившейся до наших дней. Со временем Городское кладбище стали называть Армянским по названию улицы, берущей от него своё начало. На нём есть немало старинных надгробных плит и памятников, хотя без должного ухода они постепенно разрушаются.

Застройка улицы велась в основном малоэтажными зданиями, плотно прижатыми друг к другу по периметру кварталов с находившимися внутри хозяйственными постройками. В 1920-х годах на улице открылось множество различных мастерских – по изготовлению одежды, обувные, ременные. В конце 1930-х годов на этой улице в основном располагались магазины.

В 1930-х годах в этом доме была известная кофейня К.Граура.

Старый забор с калиткой и табличка с адресом – всё, что осталось от старины. В 1930-х годах в этом снесённом доме функционировала кофейня К.Черноморца.

Этот жилой дом – представитель архитектуры 2-ой половины XIX века, построенный в стиле эклектики. Под этим номером до войны числились 3 здания, до наших дней сохранилось лишь это – №17А.

А комплекс зданий на следующей фотографии — конца ХIХ века с жилыми помещениями, магазинами и складами представляет другой архитектурный стиль – конструктивизм. В здании справа, что повыше, 1-ый этаж использовался в коммерческих целях. На фасадных панелях до сих пор сохранилась фамилия последнего владельца «S. Bruhis». Слева – жилой дом. Фасад производит впечатление крепостной стены из-за массивности стены в сочетании с маленькими квадратными окнами. В 1960-х годах здесь был Гараж Совета Министров МССР, сейчас – гараж БСМП.

А в этом месте раньше была кондитерская Алексея Филатова. Шербеты — кофейные, шоколадные, фруктовые, а также пирожные, мороженое, газировка и самодельные конфеты Филатова славились среди кишиневцев. Когда же времена сменились, а в республике появилась кондитерская фабрика «Букурия», Филатов стал одним из её сотрудников и, говорят, некоторые его рецепты легли в основу продукции этой фабрики.

С перекрестка с улицей 31 августа 1989 года начинается территория бывшего Армянского подворья. На углу – главный офис банка, здание построено в 1995 году. С тех пор улица Армянская больше не застраивалась, за исключением перестройки более старых домов.

В 1920-х годах на этом месте была построена деревообрабатывающая мастерская И.Макадзоба. В 1930-х годах это здание заняла пекарня К.Бедросяна. Сейчас – это общежитие №1 Института Искусств.

В 1920-х — 30-х годах на этом месте были часовые и ювелирные мастерские И.Шейнкера и магазин колбас Х.Сигала. В 1950-х годах в новом здании открылась Городская Библиотека № 3. Сейчас – Общественная Библиотека Права.

Тут можно зайти во дворы и попасть на территорию бывшего Армянского подворья. Этот переулочек наверняка известен почти каждому кишинёвцу – проход к БТИ.

Армянское подворье вошло в историю тем, что на его территории квартировали и формировались дружины болгарского народного ополчения, вошедшие в состав русской армии, сражавшейся во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. На здании Министерства пищевой промышленности, находящемся на территории бывшего подворья, можно увидеть мемориальную доску, установленную в апреле 1977 года в честь 100-летия со дня этого события. В нижней части бронзовой доски надпись: «Здесь, в бывшем Армянском подворье, в марте-апреле 1877 года под командованием генерал-майора Столетова Н.Г. формировалось болгарское ополчение», в верхней – барельеф льва и слова: «Свобода или смерть».

За перекрёстком с бульваром Штефана чел Маре справа на углу раньше красовалось полутораэтажное здание с ризалитами, медальонами и фигурной крышей – особняк Максимилиана Паутынского, построенный в 1894 году. Вскоре часть здания взял в аренду Шимон Коган, открывший здесь свою знаменитую «Аптеку Когана». После революции Коган выкупил всё здание. «Аптека Коганъ» была разрушена во время 2-ой Мировой Войны.

Тут же расположена еще одна историческая точка улицы Армянской – Центральный рынок. Он был открыт в 1825 году и тогда назывался Новый базар. Передний край Нового базара тогда выходил прямо на центральную улицу (Александровскую) и представлял собой ряд мелких магазинчиков. А за ними велась бойкая торговля и продуктами и промышленными товарами.

Ниже по улице возвышается здание, построенное в 1901 году. Архитектор – А. Бернардацци. Этому зданию повезло больше других – фасад сохранил оригинальный декор с изобилием архитектурных деталий. А.Бернардацци использовал здесь сочетание 2-х архитектурных стилей – эклектики и модерна. Когда-то был жилой комплекс, сейчас — Муниципальная Прокуратура.

За перекрёстком с улицей Александру чел Бун улица Армянская заметно сужается. Справа на фотографии – дом, характерный для аристократический городской архитектуры Кишинева середины XIX века. Его владелец – Михаил Константинович Зоти, грек по происхождению, в 1880-х годах был депутатом Городской Думы от греческой общины.

В 1940 году здание было занято под начальную школу.

На нижнем участке улицы – старые частные дома. Здесь улица выгибается вправо и вниз, пересекая улицу Октавиан Гога. В здании по центру снимка когда-то находилась самая первая публичная библиотека Кишинёва. Дом изначально строился для общественного, а не индивидуального использования. Возведен он в первом десятилетии ХХ века.

Дома в глубине дворов на Армянской улице считаются ценными памятниками городской архитектуры, характерной для Кишинева в XIX веке.

С 1918 по 1940 годы улицу переименовали, она стала называться Cetatea Albă и Mareşal Pietri Badoglio. А после войны она вернула свое прежнее название.

После войны улица продолжала застраиваться.

Наибольшей реконструкции в послевоенный период подверглась центральная часть улицы, особенно на перекрестке с центральным проспектом, где в 1950-е гг. были построены 4-этажные здания с жилыми помещениями и магазинами с внешней отделкой в стиле национальной архитектуры.

В 1960-70-x гг. были построены жилые дома и магазины, предприятия бытового обслуживания, строительные и проектные организации.

В 1980-е годы было построено здание Поликлиники №1. Как раз в этой части здания тогда находился Травматологический диспансер. Сейчас здесь — Территориальная МедАссоциация «Centru», лаборатория ядерной медицины, травматолого-ортопедический отдел БСМП, иммунологическая лаборатория.

С 90-ых годов и до наших дней улица не застраивалась, за исключением перестройки более старых домов.