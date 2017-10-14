Фотооткрытки с видами Кишинева 50-60-х годов, а также современный Кишинев 2017

Кишинев – столица республики Молдова. Это крупнейший город страны и ее политический, административный, экономический и культурный центр.

Откуда же произошло название города? Самой распространенной версией является та, которая гласит, что название города происходит от словосочетания «chisla noua», что в переводе с румынского означает «новый источник». Считается, что источник, вокруг которого был построен город, в настоящее время находится на углу улиц Пушкина и Албишоара.

Столица Молдовы считается одним из самых зеленых городов Европы. Здесь находится много парков и почти на всех улицах города растут деревья. В парках живут 14 видов птиц и 14 видов земноводных, а также некоторые млекопитающие. В озерах живет рыба.

Сегодня население Кишинева насчитывает более 700 000 жителей. Однако когда-то эта цифра была намного меньше. Кишинев был скорее деревней, чем городом. В 1774 году население Кишинева насчитывало всего лишь 600 жителей. С тех пор население Кишинева постоянно росло вплоть до распада СССР. После распада Советского Союза стало заметно уменьшение населения столицы Молдовы. Однако, все равно в настоящее время Кишинев является крупнейшим городом в Молдове по количеству жителей. Так как население Кишинева постоянно росло, то город рос и территориально. В какой-то момент появилась необходимость разделить город на секторы. В настоящее время город делится на 5 основных секторов: Центр, Рышкановка, Ботаника, Чеканы и Буюканы.

Впервые Кишинев упоминается в исторических документах 17 июля 1436 года. Он получил статус города в 1818 году вскоре после того как стал частью Российской империи. Кишинев стал столицей в 1940 году, когда была образована Молдавская Советская Социалистическая Республика.

После распада СССР Кишинев был объявлен столицей Молдовы и остается ею по сегодняшний день.

Кишинев, из старых открыток...

В СССР в 1950-е — начале 60-х кишиневским Полиграфкомбинатом выпускалось значительное количество почтовых открыток, напечатанных на фотобумаге.

Кадры столицы конца 50-х.

Кишинёв — Комсомольское озеро (фото М.Розенберг) 1956

Кишинёв — Каскадная лестница в ЦПКиО (фото Д.Яцкул) 1956

Кишинёв — железнодорожный вокзал (фото Д.Яцкул) 1956

Современный Кишинев, вокзал 2017