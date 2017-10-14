Фотооткрытки с видами Кишинева 50-60-х годов, а также современный Кишинев 2017

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Интересное
Кишинев – столица республики Молдова. Это крупнейший город страны и ее политический, административный, экономический и культурный центр.
Откуда же произошло название города? Самой распространенной версией является та, которая гласит, что название города происходит от словосочетания «chisla noua», что в переводе с румынского означает «новый источник». Считается, что источник, вокруг которого был построен город, в настоящее время находится на углу улиц Пушкина и Албишоара.
Столица Молдовы считается одним из самых зеленых городов Европы. Здесь находится много парков и почти на всех улицах города растут деревья. В парках живут 14 видов птиц и 14 видов земноводных, а также некоторые млекопитающие. В озерах живет рыба.
Сегодня население Кишинева насчитывает более 700 000 жителей. Однако когда-то эта цифра была намного меньше. Кишинев был скорее деревней, чем городом. В 1774 году население Кишинева насчитывало всего лишь 600 жителей. С тех пор население Кишинева постоянно росло вплоть до распада СССР. После распада Советского Союза стало заметно уменьшение населения столицы Молдовы. Однако, все равно в настоящее время Кишинев является крупнейшим городом в Молдове по количеству жителей. Так как население Кишинева постоянно росло, то город рос и территориально. В какой-то момент появилась необходимость разделить город на секторы. В настоящее время город делится на 5 основных секторов: Центр, Рышкановка, Ботаника, Чеканы и Буюканы.
Впервые Кишинев упоминается в исторических документах 17 июля 1436 года. Он получил статус города в 1818 году вскоре после того как стал частью Российской империи. Кишинев стал столицей в 1940 году, когда была образована Молдавская Советская Социалистическая Республика.
После распада СССР Кишинев был объявлен столицей Молдовы и остается ею по сегодняшний день.
Кишинев, из старых открыток...
В СССР в 1950-е — начале 60-х кишиневским Полиграфкомбинатом выпускалось значительное количество почтовых открыток, напечатанных на фотобумаге.
Кадры столицы конца 50-х.
Кишинёв — Комсомольское озеро (фото М.Розенберг) 1956
Кишинёв — Каскадная лестница в ЦПКиО (фото Д.Яцкул) 1956
Кишинёв — железнодорожный вокзал (фото Д.Яцкул) 1956
Современный Кишинев, вокзал 2017
Рышкановка, 2017
Ботаника, ворота города, 2017
Каскадная лестница на комсомольском озере (сразу после ремонта, 2017)
Комсомольское озеро, 2017
Фонтан в парке Пушкина
Аэропорт, 2017
Троллейбус в Аэропорту без проводов, 2017
Бывщий универмаг по ул. Пушкина, 2017
Памятник Штефану чел Марэ
Вид на примэрию, ул. Ш.чел Маре, 2017
Арка Победы, 2017
Mall, вид ночью, 2017
Закат, въезд в город со стороны аэропорта, 2017
Здание Атриум, напротив гостиницы Космос, 2017
Гостиница Радисон, район ул. Пушкина, 2017
Брошенное здание художественного музея, 2017
Реставрированное новое помещение музея, 2017
Старый, добрый корпус политеха. До сих пор работает, 2017
Бывщий Банкъ, 2017
Памятник Волчице, 2017
Краеведческий музей, 2017
Оперный театр, 2017
Кинотеатр Патрия, по-новому им. Лотяну, 2017
Кишиневский арбат в центре города, 2017
Памятник Котовскому, 2017
Памятник Пушкину, 2017
Мы показали вам часть города. Безусловно. это лучшая его часть. Но... еще есть масса мест для того. чтобы их посетить. Чего стоят наши винные подвалы? Приезжайте и сами все посмотрите своими глазами.
С днем города Вас!
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