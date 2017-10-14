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Фотооткрытки с видами Кишинева 50-60-х годов, а также современный Кишинев 2017
14.10.2017

Кишинев – столица республики Молдова. Это крупнейший город страны и ее политический, административный, экономический и культурный центр.

Откуда же произошло название города? Самой распространенной версией является та, которая гласит, что название города происходит от словосочетания «chisla noua», что в переводе с румынского означает «новый источник». Считается, что источник, вокруг которого был построен город, в настоящее время находится на углу улиц Пушкина и Албишоара.

Столица Молдовы считается одним из самых зеленых городов Европы. Здесь находится много парков и почти на всех улицах города растут деревья. В парках живут 14 видов птиц и 14 видов земноводных, а также некоторые млекопитающие. В озерах живет рыба.

Сегодня население Кишинева насчитывает более 700 000 жителей. Однако когда-то эта цифра была намного меньше. Кишинев был скорее деревней, чем городом. В 1774 году население Кишинева насчитывало всего лишь 600 жителей. С тех пор население Кишинева постоянно росло вплоть до распада СССР. После распада Советского Союза стало заметно уменьшение населения столицы Молдовы. Однако, все равно в настоящее время Кишинев является крупнейшим городом в Молдове по количеству жителей. Так как население Кишинева постоянно росло, то город рос и территориально. В какой-то момент появилась необходимость разделить город на секторы. В настоящее время город делится на 5 основных секторов: Центр, Рышкановка, Ботаника, Чеканы и Буюканы.

Впервые Кишинев упоминается в исторических документах 17 июля 1436 года. Он получил статус города в 1818 году вскоре после того как стал частью Российской империи. Кишинев стал столицей в 1940 году, когда была образована Молдавская Советская Социалистическая Республика.

После распада СССР Кишинев был объявлен столицей Молдовы и остается ею по сегодняшний день.

Кишинев, из старых открыток...

В СССР в 1950-е — начале 60-х кишиневским Полиграфкомбинатом выпускалось значительное количество почтовых открыток, напечатанных на фотобумаге.

Кадры столицы конца 50-х.

Кишинёв — Комсомольское озеро (фото М.Розенберг) 1956

Кишинёв - Комсомольское озеро (фото М.Розенберг) 1956

Кишинёв — Каскадная лестница в ЦПКиО (фото Д.Яцкул) 1956

Кишинёв - Каскадная лестница в ЦПКиО (фото Д.Яцкул) 1956

Кишинёв — железнодорожный вокзал (фото Д.Яцкул) 1956

Кишинёв - железнодорожный вокзал (фото Д.Яцкул) 1956

Современный Кишинев, вокзал 2017

Рышкановка, 2017

Ботаника, ворота города, 2017

Каскадная лестница на комсомольском озере (сразу после ремонта, 2017)

Комсомольское озеро, 2017

Фонтан в парке Пушкина

Аэропорт, 2017

Троллейбус в Аэропорту без проводов, 2017

Бывщий универмаг по ул. Пушкина, 2017

Памятник Штефану чел Марэ

Вид на примэрию, ул. Ш.чел Маре, 2017

Арка Победы, 2017

Mall, вид ночью, 2017

Закат, въезд в город со стороны аэропорта, 2017

Здание Атриум, напротив гостиницы Космос, 2017

Гостиница Радисон, район ул. Пушкина, 2017

Брошенное здание художественного музея, 2017

Реставрированное новое помещение музея, 2017

Старый, добрый корпус политеха. До сих пор работает, 2017

Бывщий Банкъ,  2017

Памятник Волчице, 2017

Краеведческий музей, 2017

Оперный театр, 2017

Кинотеатр Патрия, по-новому им. Лотяну, 2017

Кишиневский арбат в центре города, 2017

Памятник Котовскому, 2017

Памятник Пушкину, 2017

Мы показали вам часть города. Безусловно. это лучшая его часть. Но... еще есть масса мест для того. чтобы их посетить. Чего стоят наши винные подвалы? Приезжайте и сами все посмотрите своими глазами.

С днем города Вас!


 
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