Звание как стимул: Слава Фарбер - наш Молдавский певец на идиш...

Повторение...

Наш талантливый соплеменник, на протяжении нескольких десятилетий неутомимо популяризирующий песни на идиш и за минувшие десятилетия обретший массу искренних почитателей, наконец-то удостоился и официального признания своих заслуг. Указом Президента РМ певцу недавно было присвоено почетное звание Om emerit.

Ну а на днях Фарбер, вместе с другими земляками, отличившимися в разных сферах экономики, политики, науки, культуры etc, был приглашен на торжественную церемонию, в ходе которой президент РМ Николае Тимофти вручил ему нагрудный знак Om emerit и свидетельство о присвоении этого почетного звания.

Естественно, мы не преминули поздравить Славу с почетным титулом, обретение которого стало еще одной яркой вехой в творческой биографии певца.

Сам виновник торжества, давно привыкший к главным для артиста наградам – аплодисментам зала и словам признательности, высказываемым после концертов многими любителями искусства, – теперешнюю высокую оценку своих заслуг воспринял без чрезмерной экзальтации. Признав, что очень тронут вниманием, ему на сей раз оказанным руководством республики, и что это станет еще одним стимулом для новых творческих поисков, певец эдак ненавязчиво перевел наш разговор на не менее значимые для него темы – своих недавних и предстоящих выступлений.

В частности, как выяснилось, незадолго до упомянутой нами торжественной церемонии Фарбер в очередной раз побывал в Израиле, где в качестве одного из гостей (ну и, разумеется, в своей главной ипостаси – исполнителя еврейских песен) принял участие в чествовании нашего земляка, известного предпринимателя Якова Тихмана, отмечавшего свое 70-летие.

Ну как было не уважить своего давнего знакомого, с симпатией относящегося к мастерам и энтузиастам культуры, да и, к тому же, заведомо не чуждого литературе и искусству (писавшего прозу, стихи, живописные полотна, участвовавшего в создании фильма по собственной повести и пр.)!

Исполнение Фарбером любимых слушателями песен пришлось по вкусу и самому юбиляру, и его гостям.

Упомянув об этом, Слава выразил надежду, что такую же реакцию аудитории вызовет его очередное (в тот момент – еще только предстоявшее) выступление перед американской публикой.

Отправляясь, после своего «ближневосточного десанта» на Дальний Запад, Фарбер знал наверняка лишь об одном концерте, для него там организованном. Но певцу загодя дали понять, что единственным выступлением пребывание в Штатах едва ли ограничится: желающих послушать песни на идиш в добротном исполнении и ныне во многих городах США предостаточно. Так что эта (уже начавшаяся) поездка может превратиться в пред- и постновогоднее гастрольное турне.

Не сомневаемся, что, если именно так и произойдет, «новоиспеченный» Om emerit не откажется поделиться своими впечатлениями о ней с посетителями нашего сайта.

Сон на Идиш - дом Славы Фарбера

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Концерт Славы Фарбера

Ред: Прошли годы и Слава Фарбер уехал из нашей многострадальной Молдовы. Сегодня, он радует людей своими песнями на площадках США. Мы пожелаем ему долгих лет и пусть не забывает свой родной край.

Первоисточник: Дор ле Дор

Михаил ДРЕЙЗЛЕР