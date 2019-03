ВИДЕО - Music Clip Повторение - Наши знаменитые земляки: Maria Cebutaru - певица-сопрано Известная молдавская певица-сопрано и киноактриса, которая сделала блестящую карьеру в Австрии (Austria) и Германии (Germany), несмотря на то, что родилась в Бессарабии (Bessarabia). Она родилась 10 февраля 1910 года как Мария Чебутару (Maria Cebutaru) в Кишиневе (Chisinau), центре Бессарабской губернии (Bessarabia Governorate), которая входила тогда в состав Российской империи (Russian Empire). Мария росла, разговаривая на двух языках, русском и румынском. Ее вокальный талант открылся очень рано, в возрасте четырех лет, когда Чеботари начала петь в хоре кишиневского Собора Рождества Христова (Cathedral of Christ's Nativity). Позже она училась в Кишиневской консерватории (Сonservatory of Chisineu). Однажды в городе на гастролях оказалась труппа русских артистов-эмигрантов из Москвы (Moscow), которым нужна была молодая исполнительница, которая могла бы петь на русском языке. Чеботари, известная своим прекрасным сопрано очень приятного тембра и очень привлекательной внешностью, с легкостью прошла прослушивание. Актер и менеджер труппы, граф Александр Вырубов (Alexander Virubov), пригласил ее выступить с циклом русских песен. Вырубов, который был старше Марии на 30 лет, был ею пленен. Он собирался отправиться в Париж (Paris), и Чеботари согласилась присоединиться к нему. Вскоре они поженились. После недолгой остановки в переполненном эмигрантами Париже они отправились в Берлин (Berlin), где Вырубов надеялся снять фильм. В Берлине пение Марии услышал профессор Берлинской музыкальной школы (Berlin Music School) Оскар Даниэль (Oscar Daniel), который устроил ей трехмесячное обучение. Позже ее прослушал Фриц Буш (Fritz Busch) из дрезденской Оперы Земпера (Semperoper) и предложил Чеботари контракт сроком на три года, за этим последовало предложение Бруно Вальтера (Bruno Walter) петь на Зальцбургском фестивале (Salzburg Festival). Итак, она крайне успешно дебютировала в роли Мими (Mimi) в 'Богеме' (La Bohème) Пуччини (Puccini) в Дрездене (Dresden) 15 марта 1931 года и спела Эвридику (Euridice) в 'Орфее и Эвридике' (Orfeo ed Euridice) Глюка (Gluck) в Зальцбурге. В 21 год Чеботари стала звездой. Между тем, за короткое время она научилась бегло говорить по-немецки. Помимо классики, Мария с большим успехом пела в операх современных композиторов и стала первой исполнительницей сопранных партий на премьерах Эжена д'Альбера (Eugen d' Albert), Роберта Хегера (Robert Heger) и Генриха Зутермейстера (Heinrich Sutermeister). Одной из самых важных премьер в ее жизни стала в 1935 году партия Аминты (Aminta) в 'Женщине без тени' (Die Schweigsame Frau) Рихарда Штрауса (Richard Strauss), который был большим поклонником молодой артистки. В 1934 году, едва ей исполнилось 24 года, Мария Чеботари была удостоена почетного звания каммерзенгера (Kammersängerin, в буквальном переводе - 'камерный певец').

С 1935 года она регулярно пела на сцене Берлинской государственной оперы (Berlin State Opera) и считалась одной из самых универсальных певиц своего времени, с одинаковой легкостью выступая и в драматических, и в комических ролях. В обширном репертуаре певицы были партии Чио-Чио-Сан (Cio-Cio San), Дафны (Daphne), Мими, Аминты, Антониды (Antonida), Кармен (Carmen), Саломеи (Salome), Турандот (Turandot), Маддалены (Maddalena), Олимпии (Olympia), Антонии (Antonia) и Джульетты (Giulietta) в 'Сказках Гофмана' (Les Contes d'Hoffmann), Сюзанны (Susanna), Церлины (Zerlina), Софи (Sophie), графини Альмавива (Countess Almaviva), Констанцы (Konstanze), Татьяны (Tatyana), Виолетты (Violetta), Арабеллы (Arabella), Эвридики и Донны Анны (Donna Anna). Особенно невероятным успехом она пользовалась в роли Саломеи. В качестве приглашенной звезды Чеботари пела в крупнейших оперных театрах Цюриха (Zurich), Мюнхена (Munich), Рима (Rome), Амстердама (Amsterdam), Стокгольма (Stockholm), Базеля (Basle), Берна (Berne) и Праги (Prague). Выступление в Ла Скала (La Scala) сделало ее очень популярной в Италии (Italy). В 1936 и 1947 ее приглашали петь в Ковент-Гардене (Covent Garden). На Зальцбургском фестивале Чеботари славилась как блестящий интерпретатор моцартовских партий. В 1938-м она развелась с Вырубовым и стала женой австрийского актера Густава Диссля (Gustav Diessl, 1899 - 1948), которому родила двух сыновей.

Помимо успешной оперной карьеры, Чеботари снялась в десяти фильмах, три из них стали экранизациями опер – 'Три женщины Верди' (Three Women), 'Мария Малибран' (Maria Malibran) и 'Сон мадам Баттерфляй' (The Dream of Madame Butterfly), благодаря которому она осталась неповторимой Чио-Чио-сан даже в памяти людей, бесконечно далеких от оперной сцены.

В 1943 году во время бомбежек был разрушен ее дом в Берлине, так что Чеботари с радостью перешла в Венскую государственную оперу (State Opera of Vienna). Ее муж умер в марте 1948-го после двух инсультов, а 9 июня 1949 года скончалась и Мария, у которой диагностировали неизлечимый рак печени. Двух ее мальчиков усыновили британский пианист Клиффорд Керзон (Clifford Curzon) с женой, у которых не было своих детей Puccini / Maria Cebotari, 1940s: Arias from Madame Butterfly Maria Cebotari - Solo per Te

