Мэрцишор: легенда, история и традиция

Сегодня, в первый день весны, в Молдове по традиции дарят родным, друзьям и коллегам мэрцишоры. Красно-белые бутоньерки носят весь месяц на одежде - на левой стороне груди, возле сердца. 31 марта мэрцишоры снимают и развешивают на деревьях. Согласно поверью, тому, кто это сделал, весь год будет сопутствовать успех.

Родилась эта красивая традиция из легенды. Предание гласит, что в первый день марта вышла на опушку леса красавица Весна, огляделась и увидела на прогалинке, в зарослях терновника пробившийся из-под снега подснежник. Решила она помочь ему и начала расчищать вокруг землю, освобождая его от колючих ветвей.

Увидела это Зима и рассвирепела. Взмахнула руками, призвала холодный ветер со снегом уничтожить первоцвет. Слабый цветок поник под ветром. Наклонилась Весна, прикрыла руками слабый росток и укололась терновником. Из пораненной руки упала капля крови и цветок ожил. Так Весна победила Зиму. С тех пор люди носят маленькие мэрцишоры, символизирующие алую кровь на белом снегу. Это одна из красивых легенд, которые повествуют о происхождении этого праздника.

Считается, что возник он еще во времена Римской империи, когда Новый год праздновали 1 марта. Это месяц бога Марса, который был не только богом войны, но ещё и покровительствовал земледелию. Эта двойственность также отражена в Мэрцишоре, где белый и красный цвет можно трактовать как символы мира и войны.

Археологические раскопки в Румынии свидетельствуют о том, что амулеты, наподобие современного мэрцишора, существовали ещё около восемь тысяч лет назад. Тогда они делались в форме маленьких камешков, раскрашенных в белый и красный цвета.

Впервые мэрцишор был упомянут Иордаке Голеску. Фольклорист Симон Флоря Мариан писал, что в Молдове и Буковине мэрцишор состоял из золотой или серебряной монет на красно-белой нити, которую дети носили на шее. Девушки тоже носили мэрцишор на шее первые 12 дней весны, а потом вплетали его в волосы до прилёта аистов или до цветения первых деревьев.