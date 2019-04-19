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Фотодневник немецкого солдата: Бессарабия в 1941 году
19.04.2019

Юрий Швец (Oldchisinau.com)

Юрий Швец опубликовал снимки из фотоальбома немецкого солдата, имя которого установить не удалось.

На снимках достаточно информации, чтобы предположить с очень большой долей вероятности, что солдат-фотограф находился в составе 72-й пехотной дивизии вермахта (72 Infanterie-Division).

Что нам известно об этой дивизии?

Она была сформирована на базе пограничной комендатуры города Трир 19 сентября 1939 года. Участвовала во французской компании 1940 года. В январе 1941 года была передислоцирована в Румынию для обучения тамошних военных. В марте 1941 года участвовала в боях в Греции. После завершения греческой кампании с июля 1941 года дивизия участвует в боях в Бессарабии (и за Кишинёв в том числе).

Об этом и рассказывают фотографии из альбома.

Бессарабская часть альбома начинается с Прута у Унген.

На снимках — 2 моста, один из которых повреждён.

01-war-1941

02-war-1941

Далее идут виды Бессарабии.
По снимкам видно, что это далеко не лёгкая прогулка.

03-war-1941

04-war-1941

05-war-1941

Вдали или что-то горит, или взрыв.

Вдали или что-то горит, или взрыв.

Бессарабское село.

Бессарабское село.

Минуты отдыха.

Минуты отдыха.

                                                                            Разумеется, приходилось пересекаться и с местным населением.

09-war-1941

10-war-1941

                                                                          16 июля 1941 года, день взятия Кишинёва. Солдаты рядом с городом.

16 июля 1941 года.

16 июля 1941 года.

Оборот снимка.

Оборот снимка.

Далее идут фотографии, сделанные в Кишинёве.
Они датированы 17 июля 1941 года.
На них видны развалины, многие из которых идентифицировать пока не удалось.

15-war-1941

16-war-1941

17-war-1941

18-war-1941

13-war-1941

14-war-1941

Некоторые места легко узнаваемы, впрочем.
Например, бывшая 2-я гимназия и церковь при ней:

19-war-1941

20-war-1941

На снимке позади виднеется разрушенное здание Примэрии.
А прямо напротив Городского Банка немецкие солдаты организовали полевую кухню.

У Примэрии, 17 июля 1941 года.

У Примэрии, 17 июля 1941 года.

Оборот снимка.

Оборот снимка.

Следующий снимок — один из наиболее интересных из этой серии.
Ведь на нём можно увидеть памятник Сталину в Городском Саду (хоть и в разрушенном виде).
Раннее этот памятник нам не встречался:

Памятник Сталину.

Памятник Сталину.

023-war-1941

                                                                        В Кишинёве дивизия не задержалась и двинулась по направлению к Днестру:

24-war-1941

25-war-1941

26-war-1941

Дошли быстро. Следующие фотографии датированы уже 23 июля 1941 года.

27-war-1941

28-war-1941

29-war-1941

30-war-1941

31-war-1941

25 июля началась переправа на левый берег:

32-war-1941

33-war-1941

34-war-1941

Подписи на оборотах фотографий.

Подписи на оборотах фотографий.

Переправа в районе Дубоссар.
25 июля 1941 года.

36-war-1941

37-war-1941

38-war-1941

25 июля 1941 года. На снимке видны советские военнопленные.

25 июля 1941 года. На снимке видны советские военнопленные.

40-war-1941

41-war-1941

42-war-1941

43-war-1941

Не для всех переправа прошла удачно.
Захоронения двух немецких солдат из 72 пехотной дивизии, погибших 25 июля 1941 года:

46-war-1941

47-war-1941

48-war-1941

44-war-1941

45-war-1941

Имена легко читаются — Anton Essler и Hein. Griesbacher.
Благодаря базе данных http://www.volksbund.de мы можем узнать о них более подробно:

Nachname: Essler
Vorname: Anton
Dienstgrad: Pionier
Geburtsdatum: 24.01.1921
Geburtsort: Kaisersdorf
Todes-/Vermisstendatum: 25.07.1941
Todes-/Vermisstenort: Dnjestr-Übergang

Nachname: Griesbacher
Vorname: Heinrich
Dienstgrad: Obergefreiter
Geburtsdatum: 27.10.1917
Geburtsort: Münster
Todes-/Vermisstendatum: 25.07.1941
Todes-/Vermisstenort: Dnjestr-Übergang

На следующий день тоже было неспокойно.
В альбоме появляется снимок со свежими захоронениями (более многочисленными).
И снимок, и захоронения датируются 26 июля 1941 года.

49-war-1941

50-war-1941

Подпись в альбоме.

51-war-1941

Фрагмент снимка.

И снова мы можем найти информацию по одному из захоронений, имя на котором видно более отчётливо:

Nachname: Rutz
Vorname: Vinzenz
Dienstgrad: Gefreiter
Geburtsdatum: 19.08.1919
Geburtsort: Geiselberg
Todes-/Vermisstendatum: 26.07.1941
Todes-/Vermisstenort: Karantin

Место смерти — Карантин.
Сейчас это село Дзержинское рядом с Дубоссарами.

Заканчивается эта часть альбома видами на Днестр с левого берега.
Мост и характерный поворот реки указывает на район Криуляны — Дубоссары — Дзержинское.
Это подтверждается и данными по захоронениям с предыдущих снимков.

Мост через Днестр.

Мост через Днестр.

53-war-1941

Вдали на правом берегу реки видны Криуляны:

Вид на Днестр со стороны нынешнего села Дзержинское.

Вид на Днестр со стороны нынешнего села Дзержинское.

                                                                                     Это же место на немецком аэроснимке от 2 июля 1941 года:

55-war-1941

Повторение...


 
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