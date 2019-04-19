Фотодневник немецкого солдата: Бессарабия в 1941 году

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Интересное
Юрий Швец (Oldchisinau.com)
Юрий Швец опубликовал снимки из фотоальбома немецкого солдата, имя которого установить не удалось.
На снимках достаточно информации, чтобы предположить с очень большой долей вероятности, что солдат-фотограф находился в составе 72-й пехотной дивизии вермахта (72 Infanterie-Division).
Что нам известно об этой дивизии?
Она была сформирована на базе пограничной комендатуры города Трир 19 сентября 1939 года. Участвовала во французской компании 1940 года. В январе 1941 года была передислоцирована в Румынию для обучения тамошних военных. В марте 1941 года участвовала в боях в Греции. После завершения греческой кампании с июля 1941 года дивизия участвует в боях в Бессарабии (и за Кишинёв в том числе).
Об этом и рассказывают фотографии из альбома.
Бессарабская часть альбома начинается с Прута у Унген.
На снимках — 2 моста, один из которых повреждён.
Далее идут виды Бессарабии.
Разумеется, приходилось пересекаться и с местным населением.
16 июля 1941 года, день взятия Кишинёва. Солдаты рядом с городом.
Далее идут фотографии, сделанные в Кишинёве.
Некоторые места легко узнаваемы, впрочем.
На снимке позади виднеется разрушенное здание Примэрии.
Следующий снимок — один из наиболее интересных из этой серии.
В Кишинёве дивизия не задержалась и двинулась по направлению к Днестру:
Дошли быстро. Следующие фотографии датированы уже 23 июля 1941 года.
25 июля началась переправа на левый берег:
Переправа в районе Дубоссар.
Не для всех переправа прошла удачно.
Имена легко читаются — Anton Essler и Hein. Griesbacher.
Nachname: Essler
Nachname: Griesbacher
На следующий день тоже было неспокойно.
И снова мы можем найти информацию по одному из захоронений, имя на котором видно более отчётливо:
Nachname: Rutz
Место смерти — Карантин.
Заканчивается эта часть альбома видами на Днестр с левого берега.
Вдали на правом берегу реки видны Криуляны:
Это же место на немецком аэроснимке от 2 июля 1941 года:
Повторение...
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