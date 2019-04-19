Фотодневник немецкого солдата: Бессарабия в 1941 году

Юрий Швец (Oldchisinau.com)

Юрий Швец опубликовал снимки из фотоальбома немецкого солдата, имя которого установить не удалось.

На снимках достаточно информации, чтобы предположить с очень большой долей вероятности, что солдат-фотограф находился в составе 72-й пехотной дивизии вермахта (72 Infanterie-Division).

Что нам известно об этой дивизии?

Она была сформирована на базе пограничной комендатуры города Трир 19 сентября 1939 года. Участвовала во французской компании 1940 года. В январе 1941 года была передислоцирована в Румынию для обучения тамошних военных. В марте 1941 года участвовала в боях в Греции. После завершения греческой кампании с июля 1941 года дивизия участвует в боях в Бессарабии (и за Кишинёв в том числе).

Об этом и рассказывают фотографии из альбома.

Бессарабская часть альбома начинается с Прута у Унген.

На снимках — 2 моста, один из которых повреждён.