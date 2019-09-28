Фотоархив: Кишинев и кишиневцы 30-х годов

Хранитель истории Кишинёва Юрий Швец в своём блоге Oldchisinau уже публиковал подборки старинных фотографий, сделанных уличными фотографами — ценные свидетельства былых времён, запечатлевших не только кишинёвцев и их наряды, но и облик города, каким он был в своей повседневности.

Подобных фотографий появляется всё больше и больше и Юрий Швец собирается продолжить эту замечательную и многообещающую линию исследования прошлого Кишинёва, а пока читайте о шести новых находках.

1. КАФЕ «VARȘOVIA»

На этом снимке, датированным 19 мая 1938 года, запечатлена группа молодых людей, собравшихся у кафе за «стаканчиком кваса». Название кафе легко читается — «Varșovia». Даже можно прочесть год основания кафе — 1912. Речь идёт о Варшавской кондитерской, о которой нам известно не очень много. Но где она находилась — это мы знаем. Сейчас это угол улицы Михая Эминеску и бульвара Штефана чел Маре (справа, через дорогу, находится театр им. М. Эминеску).

Рекламное объявление 1915 года.

2. ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА

Эти две фотографии были сделаны на Пушкинской улице. Первая — где-то между нынешним бульваром Штефана чел Маре и улицей Колумна, вторая — на углу Пушкинской и бульвара Штефана чел Маре (рекламный щит скрыл от нас здание Примэрии). Оба снимка выполнены фотографами ателье «Universal» (это следует по печатям на оборотах), которое также находилось на Пушкинской улице. Как видим, фотографы не любили далеко отходить от своего места работы и клиентов находили совсем рядом.

3. СТАДИОН ИМЕНИ КОРОЛЯ ФЕРДИНАНДА I

Снимок датирован февралём 1934 года, на нём мы видим семью, активно отдыхающую на катке. Место не указано, но определить его можно по зданиям на заднем плане. К сожалению, не все они сохранились до наших дней. Каток обустроили на стадионе имени короля Фердинанда I. Сам стадион ещё есть и даже используется по прямому назначению. Но с советских времён он нам известен как «Динамо». В довоенные времена там проводились футбольные матчи, оттуда стартовали автопробеги, а зимой заливали каток.

4. НЕОПОЗНАННОЕ ПОКА МЕСТО

Эта фотография датирована зимой 1937 года. К сожалению, на ней мало деталей, которые позволяют с точностью определить место съёмки. Но просторы и обилие вывесок позволяют предположить, что мы видим главную улицу нашего города — нынешний бульвар Штефана чел Маре.

5. ЦЕНТР КИШИНЁВА

Здесь мы видим семью, прогуливающуюся по центральной улице Кишинёва. На обороте снимка указано и время — весна 1937 года, и место — улица Александру чел Бун (то есть, нынешний бульвар Штефана чел Маре). Здания на заднем плане и парк слева позволяет нам уточнить место — сейчас это Площадь Великого Национального Собрания.

У этой фотографии есть продолжение:

Снимок датирован уже летом того же года, на даме — то же платье и шляпка, а на юноше — тот же самый костюм, но уже другая рубашка. Да и место всё то же — нынешняя Площадь Великого Национального Собрания. Справа Можно увидеть Епархиальный Дом, а зонты стоят у известного в то время кафе Замфиреску.

5. ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ДОМ

Следующие две фотографии уличными назвать нельзя, так как они сделаны в помещении. Но они любительские, и цель их — не запечатлеть какое-то определённое здание или улицу, а всё тех же кишинёвцев.

Снимки датированы 19 и 20 мая 1938 года, на них мы видим выступления, которые даются для учащихся. Но самое интересное — это то, где всё происходит. Благодаря этим фотографиям мы можем любоваться интерьерами концертного зала одного из самых красивых зданий Кишинёва — Епархиального Дома.

6. ДЕТСКИЙ САД

Последняя фотография также не сделана уличным фотографом, но на ней мы видим юных кишинёвцев, нарядившихся в национальные костюмы.

Все фотографии предоставлены Юрием Кожокару.

Юрий Швец

Повторение... 28.09.19