Бессарабия наша: неудобная правда для властей Румынии

Территория современной Молдавии начиная с самых ранних веков выступала в качестве своеобразного фронтира и пограничным рубежом, разделяя европейские государственные образования от кочевников и Османской империи.

В этих условиях подумать о полноценном независимом государстве было невозможно. Регион, формально входивший в состав Киевской Руси (в 1116 году, после разгрома половцев, на Дунай своего наместника послал Владимир Мономах) и Галицко-Волынского княжества, вплоть до XIV века оказывался под властью Золотой Орды и венгерских королей, а потом попал в зависимость от Османской империи.

Молдавское княжество появляется только в середине XIV века, и почти сразу попадает в зависимость от Польши. Только во второй половине XV века, в период правления Стефана Великого, играя на противоречиях Венгерского королевства, Польши и турок Молдавскому княжеству удалось добиться своего максимального расцвета, практически совпадая в своих границах с современной Молдовой.

Ни Валахия (часть современной Румынии за рекой Прут), ни тем более левый берег Днестра (непризнанная Республика Приднестровье) никогда не входили в границы Молдавского княжества. Поэтому последующие «исторические» претензии румын (которые как нация появились только в 1861 году) – абсолютно безосновательны.

С середины XVII века активизируются двусторонние связи между Молдавским княжеством и Россией. Переговоры о вступлении княжества в состав России велись в 1654-1657 и 1674 гг., но всякий раз Россия была вынуждена ответить отказом из-за возможного обострения отношений с Польшей и Османской империей – потянуть «дополнительную» войну из-за молдаван стране было просто не под силу. Молдавский господарь помогал и Петру I в неудачном Прутском походе (1711 год). В 1780-х гг., после войны с Турцией, территория попадает под протекторат России, а в 1812 году Молдавское княжество официально становится частью России.

Это стало серьезным внешнеполитическим успехом России, когда за несколько месяцев до вторжения Наполеона удалось обезопасить свои южные границы и заключить выгодный мир с Османской империей, союзником Наполеона, после 6 лет войны. С этого момента и до 1917 года территория современной Молдавии (от Прута до Днестра), или как она стала называться, Бессарабия, стала полноправной частью России.

«Скорбная оккупация»

В 2012 году 16 мая, день присоединения к России Молдавского княжества, в Молдове отмечался как «День скорби». Кратко посмотрим на итоги 200-летнего «скорбного» пребывания княжества в составе России.

Население княжества (важнейший показатель экономического развития в новое время) увеличилось с 200 тысяч человек (1812 год) до более чем 2,5 млн человек (1915 год). В 1818 году в Кишиневе жило 5 тысяч человек, а сам город по воспоминаниям современников представлял собой «соединение нескольких деревень вместе, выстроенных без плана и всякой правильности» и «переносил в семнадцатый век» (Вигель Ф., Записки. М., 1892). В первые годы после присоединения новой администрацией Бессарабии был издан указ об огораживании центрального парка «для недопущения в городской сад коров, коз и другой живности местных обывателей».

В начале XX века Кишинев, став 5-ым городом в Империи по численности населения, фактически был выстроен с нуля и представлял собой современный город с регулярной застройкой и водопроводом. Помимо этого, другие населенные пункты края (Бендеры, Бельцы, Аккерман) из захолустных местечек превратились в полноценные города.

В ходе всего XIX века растут объемы внутренней и внешней торговли Бессарабии при преобладании ввоза над вывозом товаров. Число ярмарок возрастает до 31 к середине века. В Бессарабии строятся железные дороги (в 1871 открыто сообщение между Кишиневом и Тирасполем), растет объем сельхозпроизводства (годовой сбор хлеба вырос за 80 лет вырос в 13 раз).

Несмотря на то что в Бессарабии не было высшего учебного заведения, открывались школы, коммерческие училища, гимназии, а в российских университетах к началу XX века обучалось около 300 молдавских студентов. Говорят, что немалое значение для молдавской культуры имело и трехлетнее, ссылочное, пребывание в Кишиневе А.С.Пушкина («Но чуждые холмы, поля и рощи сонны, И музы мирные мне были благосклонны» - написано именно в те, кишиневские, годы).

Местная элита инкорпорируется в российскую. Ей предоставляются те же льготы, что и русскому дворянству (в Бессарабии создаются недавно введенные в России институты дворянских предводителей и дворянского присутствия). Через открытые выборные механизма молдавские элиты получают право делегировать своих представителей в высший орган управления Бессарабией – Верховный совет.

При этом, по свидетельству пребывавших в Кишиневе российских сановников, местные дворяне часто настойчиво уклонялись от любой законодательной деятельности: «Обыкновенно же собираются в 10 часов с видом неудовольствия, потом слушают дела с видом скуки и равнодушия, более шести раз в час каждый зевает; когда же пробьет 12 часов, то все взоры устремляются поминутно на стенные часы в присутствии» (Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1892).

Не всегда поведение молдавской аристократии было привычным для российских чиновников и в период выборов: после первых проведенных выборов победила партия боярина Баланеско Росеты, а «дерзнувшие им сопротивляться вышли с окровавленным носом и подбитыми глазами». Тем не менее спустя уже несколько десятилетий вовлеченность молдавского дворянства в общероссийские дела оказалась значительно выше.

При России Бессарабия (особенно ее южная часть – современная территория Одесской области) становится одним из основных «плавильных котлов» империи. Туда переселяются болгары, сербы и гагаузы с Балкан, немцы и русские крестьяне из центральных районов страны. Активному переселению способствовали и социально-экономические условия.

Новые жители получали по 60 десятин земли, освобождались от воинской повинности на 50 лет и получали льготный налоговый режим. В 1820-х годах Бессарабия де-факто признается частью Новороссии. Преференции коснулись и целых городов – торговцы Кишинева освобождаются от пошлин, предоставляются торговые льготы городу Измаил (нынешняя Одесская область) на 25 лет.

Трагедия империи

Относительное благоденствие заканчивается в 1917 году – исключительно в связи с крахом Российской империи и всеобщим нарастающим хаосом. Характерно, что даже современные молдавские историки (не связанные тесными отношениями с Россией) признают, что во второй половине XIX-начале XX веков ни о каком росте национального движения в Бессарабии говорить не приходилось. Кроме полоски по реке Прут (естественная граница современных Молдовы и Румынии), румыноязычное население находилось в меньшинстве.

На момент переписи 1897 года молдаванами на основе «родного языка» себя назвали 47% населения Бессарабии. Даже образованная в апреле 1917 года Молдавская народная партия не ставила под сомнение нахождение Бессарабии в составе империи, максимум на что претендовали, была автономия (Кушко А., Таки В. Бессарабия в составе Российской империи 1812-1917. М., 2012). В декабре 1917 года, после переворота большевиков, созданный орган народного представительства (Сфатул Цэлий), действующий до проведения всероссийского Учредительного собрания, принял декларацию об автономии, но как части «нашей общей матери – Великой Российской Демократической Республики». И это при том, что 70% депутатов были молдаванами.

Однако ослаблением России в 1917 году решили воспользоваться элиты Румынии, причем германофильская их часть. В итоге уже в декабре 1917 года войска Румынии (созданной 50 годами ранее) начали интервенцию в Бессарабию. В марте 1918 года, по заключенному соглашению с РСФСР, Румыния обязалась вывести свои войска с территории Бессарабии, однако уже в апреле был занят Кишинев, и Бессарабия вошла в состав Румынии.

В 1920 году Англия, Франция, Италия и Япония подписали с Румынией протокол, признав права последней на Бессарабию. Несмотря на предложения СССР решить судьбу края путем плебисцита, предложение было отвергнуто. По своей логике это напомнило решение 1856 года, когда после поражения России в Крымской войне, Румыния в свое распоряжение на 20 лет получила нескольких уездов Бессарабии. Эту же карту противостояния Европы и России разыгрывали румынские политики и в XX веке. «С Россией мы настаивали на наших исконных правах на Бессарабию, Европе же мы сказали, что сохранение Бессарабии в наших руках соответствует европейским интересам», - говорил об аннексии Бессарабии 1918 года премьер-министр Румынии Брэтиану.

Сразу после аннексии Бессарабии, в области начался настоящий геноцид нерумыноязычного населения. Только с середины января и до конца февраля 1918 года румынскими оккупантами в Бессарабии было расстреляно 10 тысяч человек. В 1919-1924 годах против румынской администрации произошли крупные восстания в Бендерах, Хотине (современная Черновицкая область Украины), Татарбунарах (современная Одесская область). В общей сложности при подавлении этих восстаний было убито свыше 30 тысяч человек. Даже ряд современных молдавских учебников истории признают факт террора со стороны румын: «Особой жестокостью и всевозможными злоупотреблениями отличался аппарат бессарабской администрации, состоявший главным образом из выходцев из Старого королевства» («История Республики Молдова», Кишинев, 2002).

После подавления Татарбунарского восстания в Кишиневе открылся судебный процесс над 500 участниками восстания, дабы доказать наличие «руки Москвы». В поддержку заключённых выступили известные ученые, писатели, адвокаты, общественные деятели: Ромен Роллан, Альберт Эйнштейн, Максим Горький, Бернард Шоу, Томас Манна. В итоге 85 человек получили реальные сроки от 5 лет до пожизненного.

Участники Татарбунарского восстания против Румынии, 1924 год

Румынизация, провозглашенная главной целью оккупационной власти, сопровождалась, по словам французского писателя Анри Барбюса, «грубым искоренением всех традиций и самого характера края». Были запрещены издания на любых языках, кроме румынского. В конце 1930-х гг. всюду в общественных местах были вывешены таблички с распоряжениями: «Vorbiţi numai romaneşte!» («Говорите только по-румынски!»), нарушение которых жестоко каралось властями. Причем страдают не только русскоязычное население - к началу 30-х годов под запрет попадает даже термин «украинец».

В итоге за 22 года румынской оккупации Бессарабия вышла на первое место во всей Европе по смертности населения, республику покинуло от 300 до 500 тысяч человек. Румыния даже ввела для крестьян невиданную для Европы того времени практику - трехдневную барщину. Румынская оккупация закончилась в 1940 году, когда Бессарабию заняли советские войска.

К этому времени в составе СССР уже 16 лет существовала Молдавская автономная республика, созданная на землях Украинской ССР и левобережной полосы Днестра (современное Приднестровье). Молдавского в ней не было по сути ничего, а цель – символическое давление на Румынию и создание будущего плацдарма для возвращения Бессарабии.

В том же 1940-м образуется Молдавская ССР, которая включает в себя почти всю Бессарабию и ряд районов Молдавской АССР. Именно в этот момент Приднестровье впервые стало частью чего-то молдавского. Вообще же территория Приднестровья целиком перешла от Турции к России уже в 1793 году (Бессарабия только спустя почти 20 лет), а Тирасполь был основан по приказу Александра Суворова в 1792 году (на 2 года раньше Одессы), и предполагался как часть большого «греческого проекта», которым грезила Екатерина II. Город был частью Очаковской и Херсонской губерний соответственно, и только в 1940 году формально стал часть «молдавского мира». Однако уже летом 1941 года Румыния снова вернулась в Бессарабию, уже как противник СССР во Второй мировой войне.

1941-1944

В июне 1941 года Румыния напала на СССР и уже к середине июля оккупировала всю Бессарабию. Как и в предшествующие 20 лет, в регионе опять стала проводиться жесткая политика румынизации – в частности, сжигались все книги, написанные не на румынском языке (всего более 1,5 млн томов было уничтожено только в Кишиневе и Тирасполе). Одновременно в Красную Армию вступили 38 тысяч бессарабцев, дезертировавших из румынской армии в июне 1940 года. Всего в восточные районы СССР выехало до 300 тыс. человек.Немецко-румынская марка времен Второй мировой войны

Маршал Иоан Антонеску, фактический правитель Румынии, отдал приказ о начале этнических чисток «неправильного» населения. «Меня не волнует, войдем ли мы в историю как варвары… Если нужно, стреляйте из пулеметов», - говорил Антонеску. Основной удар пришелся по еврейскому населению – только за несколько июльских дней в Яссах было уничтожено 18 тысяч евреев, в Дубоссарах, Рыбницах и других районах Бессарабии были организованы концлагеря для пересылки и уничтожения евреев. Те, кто оставался живыми в лагерях, использовались на тяжелых работах. В Рыбницком лагере, например, заключенные строили памятник «кондуктору» Антонеску. А после взятия румынскими войсками Одессы в октябре 1941 только за неделю было уничтожено свыше 30 тысяч евреев.

В ноябре 1941 года губернатор Бессарабии доложил, что на подведомственной ему территории «еврейская проблема решена». Всего за время румынской оккупации Бессарабии, по разным данным, было уничтожено от 200 до 350 тысяч евреев (примерно 90% от всего еврейского населения республики).

Нередко зверства румынских карателей в отношении евреев вызывали недоумение даже у представителей Рейха. Оберштурмбанфюрер СС Хейнц Зеетцен в своем рапорте от 17.07.1941 года писал: «В последние дни снова имели место серьезные эксцессы румынских солдат против евреев. Не может быть возражений против многочисленных казней евреев, если эти казни организованы надлежащим образом. Однако румыны обычно оставляют тела казненных на месте расстрела и не закапывают их...».

Уничтожением еврейского населения дело не ограничилось. Антонеску еще до начала войны стоял на схожих с Гитлером позициях по «славянскому вопросу»: «Многочисленная и примитивная славянская раса представляет… не политическую или духовную, а сложную биологическую проблему для европейской рождаемости». В феврале 1942-го Антонеску призвал распространить практику этнических чисток евреев и на другие национальности – «нужно избавиться и от других меньшинств - украинцев, поляков, болгар, гагаузов, всех этих мерзавцев, осевших на Севере и Юге Бессарабии». В соответствии с этой концепцией румынские ученые из Центрального института статистики разработали план, в соответствии с которым 991 265 этнических украинцев и русских-липован (потомки старообрядцев, уехавших из России после церковных реформ Никона) с территории Бессарабии и Буковине должны были быть принудительно высланы за Днестр. Однако изменившаяся ситуация на фронте не позволила реализовать эти планы.

Маршал Антонеску

Вопреки расхожему мнению о том, что румыны были насильно втянуты в войну и использовались Рейхом не по собственной воле, надо понимать, что Антонеску на протяжении всей кампании против СССР сам не раз настаивал на расширении участия румынских войск в военных действиях. Так, в декабре 1941 года Антонеску просил полковника Шпалке «заверить фюрера, что, чем больше будут трудности, тем больше он и может полагаться на него, на армию и румынский народ». Именно по инициативе Антонеску румыны оказались под Сталинградом, потеряв там более 150 тысяч человек убитыми.

В начальный период войны в Румынии начинает создаваться миф о «Великой Румынии», которая должна претендовать не только на Бессарабию, но и территорию за Днестром. В румынских газетах утверждалось, например, что «Одесса была создана румынами» (49 Timpul, 1.VIII 1941), а «румыны имеют на заднестровские территории древние права, более древние, чем другие проживающие там народы» (Viata, 24 VIII 1941). Доходило даже до призывов расширить территорию государства до Уральских гор и таким образом обеспечить создание «Румынской империи до ворот Азии» (Лебедев Н.И. Крах фашизма в Румынии. М., 1976).

Неудачи в войне заставили Румынию в 1944 году покинуть занятые ей территории и вступить в антигитлеровскую коалицию, а сам диктатор Антонеску был низвергнут и расстрелян в 1946 году. Казалось бы, Антонеску - однозначная фигура для румынской истории. Однако человек, последовательный союзник Гитлера, по чьему приказу были уничтожены сотни тысяч человек по этническому признаку и обрекший на гибель более 600 тысяч своих солдат, до сих пор вызывает в Румынии как минимум неоднозначные оценки. Глава МИД Румынии Титус Корлэцян в 2013 году назвал оккупацию Бессарабии в 1941 году «светлым днем в нашей истории». В том же году представители официальных властей Румынии возложили цветы к памятнику, на котором выбиты слова из приказа Антонеску о начале войны против СССР («Приказываю перейти Прут»), а также содержится табличка в честь погибших солдат Вермахта.

Не отстает и сфера просвещения. Один из авторов учебника «История румын», Петренку,считает, что «режим Антонеску являлся современной диктатурой, толерантной по отношению к демократической оппозиции», а в одном из учебников для 9-го класса отмечается, что «политический режим Иона Антонеску оставался достаточно лояльным в отношении оппозиции» (но не к славянам и евреям).

Кроме того, в 2006 году Апелляционный суд Бухареста вынес решение, которое частично освободило Антонеску и других членов правительства от ответственности за войну против Советского Союза, назвав ее «юридически оправданной». Суд также признал Антонеску невиновным в преступлениях против мира. И, несмотря на отмену этого решения Верховным судом в 2008 году, это дает представление о современном мифотворчестве в румынской историографии и выражает настроения широких слоев населения.

«Русских — за Днестр! Евреев — в Днестр»

Третья волна румынизации и русофобства в Молдове начинается в конце 1980-х в Молдове. Тогда, как и во многих республиках СССР, борьба за автономию или независимость от Москвы начинает соседствовать с радикальным националистическим курсом местных элит. Это приводило к ущемлению прав русскоязычного населения и создавало все условия для вооруженного противостояния. Так произошло и в Молдове.

В августе 1989 года был напечатан проект «Закона о функционировании языков на территории Молдавской ССР». Молдавский язык объявлялся государственным, на его изучение давалось пять лет, а вскоре «коренной молдавский» в Кишиневе стали называть «коренным румынским». Это дало повод начать фактически неприкрытую агрессию в отношении русскоязычного населения республики. Начались массовые сокращения русскоязычных специалистов. Доходило до анекдотических ситуаций: основателя и бессменного руководителя кишиневского цирка Александра Сыренина уволили за то, что в кратчайшие сроки он не сумел найти денег для смены неоновой вывески «Цирк» на вывеску «Чиркул» в латинской транскрипции. Однако ситуация резко приобрела угрожающие формы. В Кишиневе на зданиях и общественном транспорте стали появляться шовинистические плакаты: «Молдавия – для молдаван», «Мы даем вам пять лет не для того, чтобы вы выучили язык, а для того, чтобы вы убрались отсюда». На здании Верховного Совета появилась надпись: «Русских — за Днестр! Евреев — в Днестр».

Ответственными за разгон русофобских настроений были не столько политики, сколько творческая интеллигенция. Молдавская поэтесса Леонида Лари развелась со своим русским мужем и решила выйти замуж за памятник Стефану Великому. Священник Бубуруз (по совместительству депутат Верховного Совета СССР) их обручил.

Поэтесса Леонида Лари

«Пусть у меня будут руки по локоть в крови, но я вышвырну оккупантов, пришельцев и манкуртов за Днестр, и вы — румыны, получите их дома, их квартиры вместе с мебелью», - говорила Лари. На этом антироссийские «выступления» творческой интеллигенции не закончились, по сути они носили массовый характер. Автор десятка песен Софии Ротару (в том числе и «Романтикэ», которую зажигательно исполняют в Кремлевском дворце съездов по сей день), национальная гордость Молдавии, поэт Григорий Виеру опубликовал стихотворение «13 строф о манкуртах» со следующими словами: «Как беспощадные фрицы, Врывались с танком и пушкой! Они проводят границы, По нашим соленым слезам, И разрезают их надвое. Прочь, свора!». «У нас в доме вор, Грабитель сидит за столом, Мы должны говорить ему «брат», хотя вместо хлеба должны дать кусок динамита», - писал другой поэт, Петру Корарэ.

Тот же Виеру с другими деятелями культуры, некоторые из которых не брезговали и членством в Союзе писателей, сочинили т.н. «Заповеди бессарабского румына». Одна из заповедей гласила: «Не торопись связать свою судьбу с человеком другой нации. Скрещивание улучшает лишь породу животных. А людскому роду вред наносит. Если же ты создал семью с представителем другого народа, сделай все возможное, чтобы в твоем доме победил твой дух - румынский!»

Неудивительно, что на территориях с исконно высокой долей немолдавского населения (в Приднестровье, по данным переписи 2004 года, молдаван – 32%, русских – 30%, украинцев – 29%) начало формироваться гражданское сопротивление проводимой политике Кишинева. Сначала мирное, в виде забастовок. Но уже в 1990-ом произошли первые вооруженные столкновения с жертвами в Дубоссарах, а в 1992 году разразился полномасштабный конфликт между Молдовой и ПМР, в результате которого погибло около 900 человек (включая мирное население). Итоги националистической политики Молдовы для русскоязычного населения республики в целом неутешительны: только за период с 1989 по 2003 гг. численность русских в Молдове сократилась с 600 до 200 тысяч.

Заморозка

Важно также отметить, что в первые годы противостояния между Кишиневом и Приднестровьем прошли два референдума – на первом, в 1990 году, 98,3% проголосовавших высказались за сохранение СССР, а в 2006 году 97% жителей региона проголосовали за присоединение к России. Характерно также и то, что румынские власти, до сих пор лоббирующие вариант объединения Румынии и Молдовы, не считают Приднестровье своей территорией и «соглашаются» на проведение восточной границы по Днестру. При этом ничего не мешает румынским политикам открыто заявлять о том, что «Бессарабия была и остается частью Румынии».

Румыния сегодня

Сейчас, как известно, конфликт находится в замороженном состоянии. Приднестровье фактически находится в состоянии экономической блокады со стороны Молдовы и Украины. Конфликт мог разрешиться в 2003 году, но за день до подписания уже парафированного «плана Козака» президент Молдовы Воронин отказался подписывать договор после беседы с послом США.

Официальный Кишинев продолжает закрывать глаза на открытую культурную и политическую интервенцию со стороны Румынии. Учебники по истории страны называются «История Румынии». В республике создана Бессарабская митрополия, которая финансируется из Румынии и вытесняет представителей Митрополии Молдавии. Закрываются школы с преподаванием на русском языке. Уравниваются в правах ветераны, воевавшие за Красную Армию и фашистскую Румынию и т.д.

Заголовок статьи, январь 2014 года: «Украина на грани гражданской войны. Мы готовы защищать румын в Северной Буковине, Герта, северной и южной Бессарабии?»

На днях полноправным участником конфликта решила стать и Украина. Президент Порошенко на встрече с президентом Румынии призвал решить «проблему Приднестровья», включив непризнанную республику в состав единой Молдовы. При этом на встрече не было ни главы Приднестровья, ни даже президента Молдовы. Но еще совсем недавно, в начале 2014 года, когда мало у кого были мысли о воссоединении России и Крыма, а президент Порошенко не был даже кандидатом на пост главы государства, в румынской прессе всерьез обсуждался вариант вторжения на «ослабевшую» Украину для возврата «исконных румынских земель» и «защиты румыноязычного населения».