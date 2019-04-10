Наши земляки: Можно с гордостью сказать - золотой голос Молдовы - Анна Гинзбург ( Песни на идиш )

“В том, что Анна – самородок, сомневаться не приходится”, – сказал писатель Михаил Хазин. Своим пением она не раз восхищала кишинёвских слушателей. Также восторженно принимали её и в других странах. Но мало кто знает, сколько испытаний выпало на долю Анны. Родилась она в семье ортодоксальных евреев в Чимишлии.

В 1940 году новые власти экспроприировали у отца и его братьев налаженное мануфактурное дело и все нажитые нелёгким трудом средства. Арестовали братьев отца и старшего брата Анны. Когда пришли за отцом, его не оказалось дома. Это его спасло. Началась война. Погиб младший брат, ушедший на фронт добровольцем. В первые дни оккупации дедушку повесили на балконе собственной квартиры. Потом было бегство от фашистов, эвакуация, голод, работа на авиазаводе, смерть отца, не выдержавшего невзгод.

Далеко находились и родные матери – ещё в 1932 году они и сестра Анны уехали в Палестину, жили в палатках в пустыне, строили новую страну. О сцене Анна мечтала с детства. Шутя говорила, что сначала запела, а потом родилась. Но в сталинские времена ей, еврейке, дочери “буржуя”, сестре политзэка, имеющей родственников в Израиле, путь на сцену был закрыт. Только во время “оттепели” она получила такую возможность. В 1966 году в Кишинёве открылся созданный Ароном Шварцманом Еврейский музыкально-драматический театр. Его режиссёром был ученик Михоэлса Рувим Левин.

За семь лет Анна сыграла шесть главных ролей в спектаклях “Я буду жить” Д. Бергельсона, “Зямке Копач” М. Сакциера, “Гершеле из Острополя” М. Гершензона. На один из спектаклей приехала Сиди Таль, принесла Анне цветок, расцеловала. Анна растерялась, сказала: “Сиди Львовна, я грязная, потная…” А та ответила: “Аннушка, актёрский пот – это не грязь”. Рядом с радостью творчества постоянно жила тревога: в руководящих кругах еврейский театр рассматривался как “гнездо сионизма”. В 1970 году при невыясненных обстоятельствах в центре Кишинёва под колёсами автомашины погиб Рувим Левин. 2 мая 1972 г. театр прекратил своё существование.

Анна стала солисткой ансамбля “Лэхаим”, который выступал на различных торжествах, чаще на свадьбах – единственном мecте, где можно было услышать еврейские песни. С приходом перестройки Анна Борисовна начала добиваться допуска еврейской музыки на большую сцену, радио и телевидение. Несмотря на постоянные отказы, она не сдавалась. Ей удалось создать ансамбль “Вундэр”. С ним объездила почти весь бывший Союз. Анна Гинзбург была первой артисткой, выступившей на еврейском языке по молдавскому радио, с ней еврейские песни пришли на молдавское телевидение. В это же время Анна снималась в фильмах “Без права переписки”, “Пикирующий зяблик” и др., где играла еврейских женщин.

Режиссёр А. Бродичанский создал видеофильм-концерт об Анне Гинзбург, она снялась и в его картине “Где дом твой?”. В 1991 году уехала в США, куда её дети давно звали. В том же году стала лауреатом Всеамериканского конкурса еврейской песни. С тех пор выступила в десятках концертов – мемориальных и благотворительных, на общинных и семейных торжествах. Вот несколько откликов. “Ваше исполнение прекрасных песен и юмористических рассказов помогло нам лучше понять, почему евреи выжили в самое трудное время своей истории. Джек Драйкер”. “Я слушала Вас до последнего “браво!” Поздравляю с огромным успехом. Бел Кауфман, внучка Шолом-Алейхема”. “Всеобщий восторг вызвало выступление Анны Гинзбург. Каждая песня сопровождалась овацией зала.

Она радовала и вдохновляла, вызывала чувство гордости за свой народ, уверенность в неизбежной победе над нашими врагами всех цветов и мастей. Зал не только аплодировал, он пел вместе с нею. И это великое счастье для настоящего мастера искусств – создавать чувство единения между артистом и слушателем. Борис Рабинер”.

“Пока Анна Гинзбург жила и работала в Молдове, ей не присвоили никакого почётного звания. Но мы все давно уже считаем её заслуженной артисткой наших сердец. Марк Фейгин”. “Телевидение, канал 66. Полчаса с Анной Гинзбург. Смотрю на неё и рада, счастлива за свой народ. Он богат разумом и душой. Это наш генетический фонд, это то, что держит нас на плаву. Анна Гинзбург, подари волшебный мир! София Гутман”. “Анна Гинзбург поёт на разных языках. И когда она, к примеру, поёт на французском, то кажется, что перед вами французская певица. То же впечатление, когда она исполняет песни на румынском, английском, русском, иврите. Гордость за свой народ охватывает слушателя, когда она торжественно, как гимн, исполняет на иврите песню “Израиль жив!”

Пока народ рождает такие жемчужины таланта, он жив и живы его язык и культура! Григорий Серебрянский”. “Мы беседовали о еврейском языке, литературе, песнях, театре. Она говорила страстно, как говорят о самом любимом. Она рассказывает о борьбе за еврейскую культуру в Молдове. Да и сейчас на свободном, процветающем Западе Анна борется с апатией, пренебрежением, с забвением прекрасного еврейского языка и многовековой культуры… Её концерт – это чудо и тайна искусств сцены. Алек Дафнер, глава Еврейского Радио в Австралии”. После концерта в Мельбурне Анна получила открытку, в которой жительница Кишинёва Ева Левин очень трогательно и душевно поблагодарила её за прекрасное пение на молдавском и на идиш.

Вместе с известными литераторами Хаимом Бейдером и нашим земляком Борисом Сандлером Анна Борисовна делает всё, что в её силах, для возрождения языка и культуры идиш. Бейдер назвал её человеком, который “не даёт угаснуть еврейскому слову”. А после концерта, посвященного 35-летию её творческой деятельности, растроганный талантом артистки журналист Давид Яновский посвятил ей восторженные стихи. “Ваше вдохновенное пение, прекрасный литературный язык идиш сотворили чудо. Люди почувствовали себя моложе на много лет, и временно, в мыслях, вернулись в свое чудное детство. Спасибо Вам за Ваш талант. Заведующая клубом “Шалом” Эржебет Кертеш, Еврейский Дом культуры Будапешта”.

Необычна история появления статьи “Песня помогла ей выжить”, опубликованной в газете The Philadelphia Inquirer. А. Гинзбург лечилась в одном из отделений госпитальной системы им. А. Эйнштейна. Менеджер по связям с общественностью узнала о ней от врача Анны. Судьба, талант, мужество певицы настолько впечатлили Присциллу Куцурадис, что она обратилась в редакцию и предложила журналистке встретиться с А. Гинзбург. И вот 30 мая 2004 г. Люся Херндон опубликовала материал об Анне Борисовне в рубрике “Добрые дела”. Поведав об испытаниях, выпавших на долю Гинзбург, журналистка заметила, что в последнее время певица выступает меньше, так как перенесла операцию на коленном суставе. Впрочем, по мнению автора, выглядит Анна энергичнее многих женщин, которые гораздо моложе ее.

Недаром программа Анны Гинзбург называется “Зинтен ун лахн из гезунт” (”Петь и смеяться – это здорово”). “Мне нравится, когда люди одним глазом смеются, а другим плачут, – сказала Анна. – Песни и язык пробуждают в них столько воспоминаний!” Недаром Люся Херндон назвала Анну вестником еврейской культуры: “Пока она дышит, будет петь на идиш, чтоб сохранить жизнь этого языка”. В одном из своих интервью для читателей газеты “Новое русское слово” А. Гинзбург сказала: “Пока я в форме, хочу отдавать людям то, что принадлежит не мне, а моему зрителю. Всматриваюсь в счастливые лица моих зрителей, когда они вновь обретают родной язык, свою песню и знаю – это моё! Никакие деньги не могут это возместить! Я этим живу – другой жизни мне не надо”.

Помимо прочего, Анна Борисовна Гинзбург была большим другом нашей библиотеки (им. И.Мангера). Много лет мы вели с ней активную переписку: поздравляли друг друга с праздниками, обменивались новостями. В отделе Редкой книги хранятся афиши, фотографии и другие документы из личного архива певицы. Также была создана тематическая папка о жизни и творчестве актрисы «Анна Гинзбург — заслуженная артистка наших сердец».

24 мая 2013 года на 86-м году жизни в Филадельфии скончалась замечательная еврейская актриса, певица, пропагандист еврейской культуры и языка идиш АННА ГИНЗБУРГ

P.S. Главный редактор "Press-Обозрение" был хорошо знаком с ней и прекрасно помнит, как Анна Гинзбург когда-то пела на его свадьбе...

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