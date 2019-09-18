Мировые знаменитости родом из Молдовы: музыкальный директор Universal Pictures Джозеф Гершенсон

Продюсер и музыкальный директор кинокартин в Голливуде, дважды номинированный на «Оскар», Джозеф Гершенсон родился в Кишиневе 12 января 1904 года.

Известный американский дирижёр и композитор, деятель киноиндустрии США Джозеф Гершенсон (англ. Joseph E. Gershenson, также Josef и Joe Gershenson, Joseph G. Sanford) родился под именем Иосиф Гершензон.

В 1917 году он переехал с родителями в США. С 1920 года выступал дирижёром и руководителем театральных оркестров, сопровождавших немое кино.

BURT KAEMPFERT & JOSEPH GERSHENSON

Работал в компании «Universal Pictures», где с 1940 года и до выхода на пенсию в 1969 году был директором музыкального департамента. Был музыкальным директором практически всех картин киностудии между 1949 и 1969 годами.

Был дирижёром и руководителем «The Universal International Orchestra», принимавшим участие как в записи саундтреков к картинам киностудии, так и в сольной деятельности и звукозаписи (оркестр, в частности, сопровождал Фрэнка Синатру и Сэмми Дэвиса-младшего).

Джозеф Гершенсон был номинирован на премию «Оскар» дважды: в 1955 году за кинокартину «История Глена Миллера» с Джеймсом Стюартом в главной роли и в 1967 году за музыкальную кинокартину «Весьма современная Милли» с Джули Эндрюс в главной роли.

Но помимо американских кинокартин, Джозеф Гершенсон – автор музыки к советскому мультипликационному фильму «Снежная королева» (1957). Среди известных его фильмов — «Спартак», «Папа Гусь», «Имитация жизни». Особенно плодотворно работал в жанре вестерна.

В роли музыкального директора и дирижёра Джозеф Гершенсон участвовал в создании 312 картин и стал продюсером 35 фильмов. Как продюсер и режиссёр с 1940 по 1948 год выступал также под псевдонимом Джозеф Сэнфорд (Joseph G. Sanford).