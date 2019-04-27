Как бороться с лишним весом после пасхальных праздников

Пасхальные выходные не остались без последствий для любителей вкусно поесть. После обильных праздничных застолий приходится решать нелегкую проблему: как избавиться от лишних килограммов.

Многие наши сограждане признаются, что хотя праздничный стол ломился от яств, они всё же старались не переедать.

Встав на весы, женщина поняла, что пасхальные выходные не прошли бесследно: "78 кг. Немного набрала на Пасху, один-два килограмма".

Многие столичные граждане заверяли нас, что старались во время праздников не злоупотреблять едой. Однако весы не обманешь: "Ну, это я просто в одежде".

Более искренними были мужчины. Представители сильного пола без зазрения совести признавались, что позволили себе на праздники немного лишнего: "Мяса, мясо хорошее. Но только без хлеба, с салатом. Наверно набрал два килограмма".

А вот некоторые граждане категорически отказались от взвешивания: "Да, мне страшно. Я знаю что немного переела на праздники, но ничего, немного позанимаюсь спортом и приду в норму". "Мне страшно взвешиваться после праздников".

По словам врачей, тем, кто немного набрал за время праздников, следует пересмотреть свой рацион.

"Исключить, прежде всего, сладкое, мучное, пасхи и куличи, традиционные в эти праздники. В то же время, снизить количество жиров, углеводов, которые хочешь - не хочешь, но сильно отражаются на здоровье. Яйца можно, яйца - это очень хорошие белки", - посоветовала глава отделения гастроэнтерологии РКБ Раиса Тэнасе.

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