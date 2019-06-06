Далекая и близкая наша землячка: Кортез Виорика

Родилась 26 декабря 1935 года в деревне Бучум под Яссами. Виорика Кортез испанского происхождения, старшая из трех сестер. Воспитывалась она в высокохудожественной среде, которая царила в родительском доме, так что определить, чем она будет заниматься в жизни, не составило большого труда, а сильное увлечение музыкой одержало верх.

Она окончила музыкальный лицей в Яссах. С 1960 по 1964 гг. училась в Консерватории города Яссы, на факультете «оперное пение», затем в 1963-1965 годы оттачивала мастерство в Бухарестской консерватории (ныне Университет музыки).

Дебютирует в возрасте 17 лет, исполнив партитуру «Alto» из Девятой симфонии Бетховена. Еще, будучи студенткой, завоевывает Гран-при Международного конкурса вокалистов в Тулузе (1964). В Бухаресте дебютирует в 1965 году в роли Орфея в одноименной опере К. Глюка.

В том же году она была удостоена специального Главного приза «Кэтлин Ферье» в t'Hertogenbosch (Нидерландах, 1965), а в 1967 году получила ‒ золотую медаль на международном музыкальном конкурсе им. Джордже Энеску в Бухаресте.

Эти престижные награды незамедлительно открыли для нее все большие сцены, так что не было теперь необходимости демонстрировать свои сильные стороны в небольших ролях.

На протяжении 1963-1967 гг. она была солисткой филармонии «Молдова» в Яссах, в большинстве своем, выступая с отдельными концертными номерами. А в 1967-1972 годы становится солисткой Национальной оперы в Бухаресте, одной из самых уважаемых и признанных молодых оперных певиц. Она ездит с гастролями по странам Европы: Югославии, Франции, Греции, Ирландии.

Последует целая серия блистательных выступлений в разных городах Европы, при этом певица не переставала сотрудничать с французскими оперными театрами (Тулузы, Руана, Бордо, Авиньона, Ниццы), оставаясь при этом еще и членом Бухарестской оперы. Кортез спела в Барселоне в Гран театре дель Лисео ‒ «Фаворитка», 1969, в Венской Государственной опере (Wiener Staatsoper) ‒ «Дон Карлос», 1969, на Зальцбургском фестивале ‒ «Кармен», 1969, в Неаполе в театре Сан-Карло ‒ «Норму» и «Аиду», в Париже в Гранд-Опера ‒ «Кармен», 1970. Ее дебют на сценах США состоялся в 1970 году. Она поет в Филадельфии, Питтсбурге, затем в Нью-Йорке, ей удается покорить зрителей и на этом континенте своим ярким талантом.

В 1971 году она получает контракт во Франции на главную роль в опере «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса, чтобы вернуться год спустя и в роли Кармен, в этот же период принимает решение остаться во Франции.

Карьера Виорики Кортез, после 1971 года взлетела на оглушительные вершины, она получала приглашения выступать на самых престижных сценах мира, делить сцену с такими корифеями как Пласидо Доминго, Николай Гяуров, Монтсеррат Кабалье, Петер Дворский, Октав Энигэреску, Франка Фаббри, Николай Флорей, Арта Флореску, Галина Вишневская и т.д. А дружеские отношения и взаимное уважение с Монтсеррат Кабалье стали также основой удачной карьеры В. Кортес. После эмиграции и до декабря 1989 года ей было запрещено петь на любой сцене Румынии, у нее не было возможности общаться со своими родственниками, это была цена, которую она заплатила за свою блестящую карьеру. Ее многочисленные гастроли сделали ее «гражданкой мира». Сегодня она является членом жюри всех престижных конкурсов по вокалу, дает уроки вокала. В. Кортез является почетной гражданкой городов: Бухарест (1992) и Яссы (1993).

Премии и титулы:

1964 ‒ Главный приз Международного вокального конкурса в Тулузе; 1965 –специальный Главный приз «Кэтлин Ферье» в t'Hertogenbosch Нидерланды;

1967 ‒ 1 место в Международном Конкурсе им. Дж. Энеску, Бухарест;

1968 ‒ За заслуги в области культуры, IV, Румынии;

1971‒ Золотую медаль «Commendatore dell 'Ordine Militare di S. Salvatore e di Santa Brigida di Svezia", Неаполь;

1972 ‒ Золотую юбилейную медаль, Верона;

1972 ‒ Титул «La Carmen d'Oro» (Золотой Кармен), Милано;

1979 ‒ Международную Премию Luigi Illica;

1991 ‒ Премия музыкальной критики, Бухарест;

1992, 1993 ‒ титул почетной гражданки городов Бухарест и Яссы;

1994 ‒ Премия «Etna d'oro» и др.

Viorica Cortez sings Carmen-"Cards Scene"

Viorica Cortez & Nunzio Todisco-Carmen-Finale

http://www.moldovenii.md/ru/people/900

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