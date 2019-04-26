26 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интересное
Предвоенный Кишинев глазами художника Алексея Васильева
26.04.2019

На сайте посвящённом памяти Натальи Алексеевны Васильевой, преподавателя кишинёвской Детской художественной школы им. А.В. Щусева, опубликованы письма отца Натальи Алексеевны, художника Алексея Александровича Васильева. В 1941 году он впервые находился в Молдавии и своими впечатлениями делился с женой Татьяной, оставшейся в Москве.

Ниже подборка фрагментов писем с конца апреля (момента приезда в Кишинёв) до начала войны, разделенная на две темы: город и люди. 22 июня 1941 года большая война пришла в Молдавию. Начался новый — военный — отсчёт времени. Но в начале 1941 года никто из кишинёвцев не подозревал, что судьба уже ведет обратный счет мирному времени.

Город

…третий день, как я в Кишиневе. Голова идет кругом. Столько впечатлений, встреч, новостей. Расскажу по порядку о главном, что видел и что произошло.Станция Раздельная (перед границей) вдруг предложили нам пересаживаться в Румынский поезд, тоже мягкий, очень маленький с прекрасными, мягкими диванами, широкими окнами, но для сиденья, а не лежанья. Очень удивился, что от границы до Кишинева всего три часа.

Приехали в Кишинев вечером 26-го апреля, конечно, никто не встретил. Сдал в камеру чемодан и пошел в город. Гостиница «Швейцария» — мест нет; гостиница «Лондон» — мест нет; гостиница «Париж» — ждал часа два — получил койку в общей комнате, устал страшно, лег в постель и уснул.

gostinita-Shveitaria

Бывшая гостиница «Швейцария». Угол ул. Бэнулеску-Бодони и бульвара Штефана чел Маре.

27-го апреля — воскресенье. Встал рано и отправился по городу. Центральная улице Ленина. Трамвай. Деревья по обеим сторонам все в зелени. Чистый воздух, чистая улица, солнечный день — сразу все забыл и сразу мне показалось, что Кишинев именно тот город, в котором можно прекрасно жить и прекрасно работать.

Открылись магазины, зашел в один, другой, третий и увидел,как много врали всякие досужие люди о дешевизне Кишиневской, о товарах, о прочем. В магазинах меньшее количество товаров, чем в Москве, цены те же самые, ну немного разве дешевле, народу в магазинах мало, покупать нечего.

Уже после обеда пошел на толкучку (в центре города почти) и вот тут-то я и увидел,что можно купить и туфли тебе заграничные за 100 рублей, и ковер молдавский, хороший за 200 р., и прекрасную раму за 20 р. (этому я очень обрадовался) и костюм за 500 — 600 и всякой хозяйственной посуды и пр.пр. Хлеб белый очень хороший — 1р.20к. Вино бутылка -3р.50к. Красок нет никаких.

Вечером по улице Ленина гулянье… Очень хорошо одеты все, значительно лучше, чем в Москве. Очень много интересных евреек, замечательные прически… Чувствуется, что попал в город, который долгое время был в орбите европейской моды.

В Москве и не подозревали, какие громадные разрушения принесло землетрясение. Нет ни одного дома, который не постарадал бы в той или другой степени.

Кишинев очень чистый и красивый город, улиц много и есть удивительно красивые, тихие, все в зелени, все мощеные. Два замечательных парка в центре.

…я за границей. Буквально в полном и прямом смысле этого слова, ибо и психология, и нравы, и обычаи кишиневцев в такой степени не похожи на наши, что трудно подчас даже разговаривать со многими, т.к. не находишь общих слов…

Надо сказать, что здесь замечательно народ одевается и мой костюм, который в Москве был хорошим — здесь считается за более, чем средний;

1-е мая демонстрировал весь Кишинев. Настроение было праздничное, погода хорошая. Народ весел. Парад торжественным.

Музей здесь очень маленький. Пожалуй, интересного ничего нет.

IMG_8144

IMG_8145

Первое письмо на подъезде к Кишинёву.

Здесь было, до прихода Красной Армии, все абсолютно дешево. Виноград стоил, самый лучший, 2 рубля пуд (40 лей). Цены сейчас на все так высоки, что кишиневцы это переживают как величайшую драму (хотя для москвичей эти цены кажутся все-таки намного дешевле, чем у нас: яйца — 3 р. десяток, колбаса — 8 рублей (вдвое дешевле), туфли можно купить за 100 рублей, приличные («заграничные»).

В Кишиневе часты ветры, тогда сразу делается очень пыльно. Многие, в том числе и женщины, носят цветные очки.

…в Кишиневе не достать конвертов нигде, кроме почты…

Сейчас прихожу к заключению, что Кишинев — чистый, хороший городок с очень дешевой жизнью.

В Кишиневе все цветет и зеленеет, масса цветов (100 корней нарциссов — 40к.).

В кино смотрел «Богдана Хмельницкого». Вчера приехал на гастроли украинский театр. Идет «Цыганка Аза», ожидаем Минскую оперетту на лето.

В Кишиневе идут сплошные дожди. Масса цветов: тюльпаны, сирень, нарциссы.

Сегодня воскресенье. Замечательная погода. На улице весь Кишинев.

Материалов в магазине никаких нет, есть хорошие вещи в комиссионных, но ношенные.

Теперь я прихожу к заключению, что здесь все-таки все дешевле.

…Получила ли ты паутинки? Здесь все ходят в таких чулках.

Сегодня хозяйка принесла мне черешни. Она продается здесь довольно оригинально: маленькие пучки по 10 черешен связаны нитками, стоят по 10 копеек.

Возвращался домой и заметил, что по всем улицам расцвели акации. Замечательный запах.

Я писал уже, что Молдавия утопает в цветах. Какие здесь тюльпаны, сирень. Нет дома, где бы не было цветов.

На рынке появилась клубника, но очень дорогая — 15 р. кило.

С баней здесь плохо, вообще с мытьем неважно.

Боюсь отойдет уже клубника, она в Кишиневе 7 р. кило уже, в Одессе — 20 р.

Люди

Отношение, надо сказать, со стороны всех удивительно предупредительное, вежливое, даже немного боязливое. Нет ни тени нашего, столь обычного зазнайства.

Обедал у художника Тарабукина (жена его кончила консерваторию в Болонье). Опытный и хитрый дипломат, но кажется хороший человек.

Переехал из гостиницы к директору музея (жуликоватый), сплю на диване.

Вечером 10-го мая был у Тарабукина. Было много народа, среди других — молодая женщина с мужем; она окончила университет в Бухаресте — философское отделение и посещала одновременно Академию художеств. С ней было интересно спорить. Она утверждает, например, что в капиталистических странах наука существует совершенно изолированно от политики и абсолютно объективна. Они проходили, например, подробно не только идеалистические философские школы, но и марксизм. Сейчас ее уволили из Института.

Вчера днем были у художницы Малешевской, она разбита параличом, очень, очень ветха, но живопись и рисунки ее отличны. Отношение к ней было плохим (она ученица Репина). Сейчас наметил ее персональную выставку. У ней сотни работ дома, написанные во всех странах. Замечательный человек; содержательная жизнь (она так и осталась девой — некогда было выйти замуж). Во дворе у нее хорошая мастерская, но дала трещины после землетрясения, она с готовностью предложила ее мне.

Вечером были у той самой молодой женщины (философ).

Если бы ты знала, как они здесь умеют отдыхать, как они танцуют, поют, играют и говорят на многих языках; они знают всю Европу, но это не мешает им о многом судить очень поверхностно.

Утром вчера я был тоже у одной пары (они принадлежали к аристократам здешним), прекрасная библиотека, живопись (итальянских и румынских художников). Он кончил Коммерческую школу в Париже, она родилась где-то в Италии; он знает 5 языков, ему 29 лет, работает он десятником на одном строительстве.

Замечательная хозяйка, у которой я сейчас живу, ухаживает за мной, как некогда во Фрунзе мама (она полька, старушка). Я встаю, мне готов завтрак: яйца, молоко. Постель она убирает и стелет. Плачу ей 8 рубл. в день.

Дом, где я бываю ежедневно (председатель Орг. Комитета художников Тарабукин), очень музыкальный, она преподает в консерватории, ко мне все относятся очень хорошо. Целыми днями пропадаю у художников.

IMG_8154

IMG_8155

20 июня 1941 года. Последнее письмо перед войной. Обсуждается приезд семьи А. Васильева в Кишинёв.

В Художественном училище меня обычно обступает целая группа учащихся — большинство из них учились в Бухаресте, в Академии.

Как-то днем был у художницы Юдиной (не знает ли ее Дм.Ив. — она училась в школе живописи, ваяния и зодчества у Коровина). Она угостила меня отличным вином, таким тортом и прочими вещами (собственного изготовления), что право я никогда ничего подобного не едал, самое же интересное — это ее рассказы о Париже, Италии, Бухаресте и встречах ее с Шаляпиным, Коровиным и др. Меня вообще чрезвычайно удивляет то обстоятельство, что лучшие художники и вообще передовая интеллигенция не только обязательно знает один-два языка, кроме родного, но и довольно свободно ориентируется в вопросах искусства (не всегда, впрочем, глубоко).

Питаюсь я неплохо. Утром встаю — у меня готов завтрак (три яйца, молоко, хлеб, брынза), вечером прихожу — на столике тоже стоит молоко, хлеб. Замечательная старушка — хозяйка до сих пор не сказала ни одного слова о деньгах и не говорит, пока ей сам не даю (хотя живет бедно, на пенсии).

Вообще, народ здесь на редкость честный и порядочный. Мне рассказывали, что многие долго не понимали, что такое прогул, они удивлялись, как это можно прогулять, когда есть работа.

Есть интереснейшие художники. Со всеми я подружился. Был у нескольких художников дома — потрясен их нищетой (два старика), у некоторых богатые квартиры, обстановка, библиотеки.

Народ несомненно более бескорыстный, чем у нас. Они еще не привыкли требовать — они приходят и просят. И очень жалко тех, которым приходится отказывать.

Только что приходили два молодых румынских художника — беженцы из Румынии. (Примечание: Наиболее вероятно, что это румынские художники Юстер и Блюменфельд (Перахим).

Город мне нравится все больше и больше, а надежды на получение квартиры от Управления все меньше и меньше.

IMG_8174

22 июня 1941. Война началась. Телеграмма: «Выезжать категорически запрещаю».

Основная часть предвоенной переписки Васильевых опубликована в хронологическом порядке в книге «Две ипостаси Натальи Васильевой«.

Повторение...


 
Количество просмотров:
723
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.