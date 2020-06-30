Мировые знаменитости родом из Молдовы: заслуженный деятель искусств Эмиль Лотяну

Его называли последним романтиком советского кино. Героев своих фильмов он брал и из цыганских таборов, и с троллейбусных остановок. Его фильмы пропитаны любовью и страстью к фольклору, полюбившемуся Лотяну еще с малых лет.

Советский, молдавский и российский кинорежиссёр, сценарист и поэт Эмиль Владимирович Лотяну родился 6 ноября 1936 года в бессарабском селе Клокушна (ныне — Окницкий район Республики Молдова). Род Лотяну имел украинское происхождение, изначальной фамилией была Лотоцкие.

Фамилия изменилась только после эмиграции в Бухарест. Отец Эмиля, Владимир Лотоцкий, работал преподавателем физики, а мать преподавала филологию. Жили безбедно — дедушка будущего режиссера владел известной на всю округу собственноручно построенной мельницей.

Трагические события Великой Отечественной войны не обошли стороной и эту семью – в 1944 году отец погиб во время войны. Испугавшись раскулачивания, мать сбежала с сыном в Бухарест, где произошла печальная история — она оставила Эмиля в повозке следить за вещами и отправилась на поиски жилья. По возвращении — обнаружила пропажу сына и бросилась его искать. Как оказалось впоследствии — рядом остановился поезд, куда ребенок и сел. Мальчика приютила еврейская семья.

Эмиль через несколько лет все-таки встретился с матерью, но у нее была уже другая семья, к которой он не согласился примкнуть. В 1949 году тринадцатилетний Лотяну издал свои первые стихи в газете «Современник».

Семнадцатилетним Лотяну прибыл в Москву. Он был убежден, что хороший режиссер должен быть хорошим писателем и хорошим актером. Поэтому поступил на специальность «актерское мастерство» в школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ и попал на курс Василия Осиповича Топоркова, в группу вместе с Евгением Урбанским, Олегом Табаковым и Валентином Гафтом. Параллельно с учебой Лотяну работал актером в драматическом театре имени А.С. Пушкина.

С 1956 года Эмиль Владимирович перешел во ВГИК на режиссерский факультет, где попал в мастерскую Григория Рошаля и Юрия Геники. В этом же году вышел первый сборник стихов будущего режиссера — «Смятение».

По окончании ВГИКа в 1962 году Лотяну пришел на работу в киностудию «Молдова-фильм», где отснял героический художественный фильм «Ждите нас на рассвете», киноленту о молдавских чабанах «Красные поляны», исторический фильм «Это мгновение».

В 1966 году Эмиль Лотяну поставил картину о молдавских чабанах «Красные поляны». В кинопоэме «Лаутары» (1971), отмеченной призом кинофестиваля в Сан-Себастьяне, режиссёр рассказал о судьбе народных музыкантов.

С 1973 года Лотяну работал на киностудии «Мосфильм». В кинопоэме о народных музыкантах «Лаутары» (1972) творческая концепция режиссера получила особенно яркое выражение благодаря синтезу зрительных образов и музыки. Музыкальность и поэтичность остались для Э.Лотяну важнейшим элементом стиля и в его экранизациях М.Горького — картина «Табор уходит в небо» (1976), удостоенная главного приза кинофестиваля в Сан-Себастьяне, — и А.П.Чехова — «Мой ласковый и нежный зверь» (1978). В 1983 году режиссер поставил фильм «Анна Павлова» — по биографии великой русской балерины Анны Павловой.

В те годы судьба свела Эмиля Владимировича со Светланой Томой, будущей героиней многих его фильмов. Впервые он повстречал ее на троллейбусной остановке, когда ей не было еще и семнадцати лет. С тех пор она стала одной из любимых его актрис.

Его называли последним романтиком советского кино. Героев своих фильмов он брал и из цыганских таборов, и с троллейбусных остановок. Его фильмы пропитаны любовью к музыке — она не просто окрашивает фильмы, а является неотъемлемой их составляющей. В его фильмах проглядывается непреодолимая страсть к фольклору, полюбившемуся Лотяну еще с малых лет.

Встреча с будущей женой Галиной Беляевой произошла на съемках в его фильме по повести Чехова «Драма на охоте» — «Мой ласковый и нежный зверь». Эмиль Лотяну долго не мог найти актрису на роль Оленьки Скворцовой, пока в актерском отделе «Мосфильма» не наткнулся на крошечную черно–белую фотографию, на обороте которой школьной ручкой было написано: «Мне 15 лет. Я очень хочу сниматься в кино…»

Фильм «Мой ласковый и нежный зверь» вышел на экраны в 1978 году и имел невероятный зрительский успех. В том же году 42–летний Эмиль Лотяну, совсем потерявший голову от любви, женился на 18–летней актрисе. В их браке родится сын, которого тоже назвали Эмиль, сегодня высокий стройный молодой человек, как две капли воды похожий на своего талантливого отца, единственный ребенок Эмиля Лотяну.

В конце 1980-х годов он вновь вернулся на «Молдова-фильм», работал на молдавском телевидении, где экранизировал поэму М. Эминеску «Лучафэрул». В 1987 году режиссер на пять лет занял пост президента Союза кинематографистов Молдовы, преподавал на актерских курсах в Кишиневском институте искусств.

Последний его фильм, молдавско-российская трагикомедия «Скорлупа» (1993 год), особой популярностью не пользовалась, как и театральная постановка «Страсти по Антоше», сделанная в 1997 году по водевилям Чехова «Медведь» и «Юбилей».

Режиссер умер 18 апреля 2003 года, когда готовился к съемкам своего нового фильма «Яр». Эмиль Лотяну похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

За свою жизнь знаменитый режиссер и сценарист получил множество наград. В 1969 году Эмиль Лотяну получил звание Заслуженный деятель искусств Молдавской ССР. А в 1980 – Народный артист РСФСР.

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