Кадры из фильма, которые ввергают в шок: Виноградная республика Молдавия, которую мы «профукали»...

В Интернете появился небольшой (продолжительностью около десяти минут) познавательный фильм о нашей стране. Сегодня его бы назвали промо-роликом. Снят, студией «Киевнаучфильм» думается, в 70-х годах прошлого века. Называется - «Знакомимся с Советским Союзом. Виноградная республика Молдавия»

Идут завораживающие виды и пейзажи республики, необъятные поля и виноградники, сады и пашни. Изображение сопровождается голосом диктора: «Край тепла и солнца, плодородная, щедрая земля. Основные сельскохозяйственные культуры - озимая пшеница и кукуруза. По урожайности зерновых республика занимает первое место в стране!»

Первое место, представляете! Во всем СССР! Где сегодня та урожайность? Где та пшеница и кукуруза, которая сегодня стоит дороже бананов?

Идем дальше. «Все табачные фабрики Советского Союза используют молдавские табаки». Что сегодня? Даже наша табаководческая республика перешла на импортный табак!

«Молдавские фрукты и овощи — отличное сырье для консервной промышленности. Вовсе концы Советского Союза посылает Молдавия дары своей щедрой земли!» Консервная промышленность приказала долго жить. А из-за недальновидной политики сегодняшних властей о наших фруктах-овощах на просторах бывшего СССР давно позабыли.

«Молдавия — республика высокоразвитой современной промышленности. Молдавские тракторы работают сегодня на полях Украины, Белоруссии, многих зарубежных стран»...

Покажите мне сегодняшний современный молдавский трактор! Хоть что-то из продукции нынешней молдавской высокоразвитой промышленности!

«Молдавские микроприборы получили золотую медаль на международной ярмарке в Лейпциге». Не сыпьте соль на рану...

«Молдавия выпускает холодильники, электронасосы и многое другое. Ее продукция экспортируется за рубеж». А что сегодня экспортируем за рубеж, кроме рабсилы?

«В ногу со временем идет молдавская легкая промышленность. Заслуженная слава у молдавского ковроделия». Где молдавская легкая промышленность? И о славе нашего ковроделия давно ничего не слышно...

«Молдавию называют республикой-садом. Черешня, вишня, сливы, абрикосы, персики, груши, более сорока сортов яблок». Покажите мне, сколько сортов яблок выращивается у нас сегодня?

«Сад-гигант «Память Ильичу» раскинулся на 6 тысячах гектарах. Здесь более 4 миллионов деревьев. По одному дереву на каждого жителя Молдавии». Зато сегодня у каждого своя «кота», выращивай что хошь, хоть коноплю или крапиву! Зато деревьев точно осталось по одному на каждого жителя. Если учесть, что пол-страны на зарубежных стройках корячится.

«Вся страна получает яблоки из Молдавии». Не делайте больно, товарищи из прошлого...

«Небольшая Молдавия занимает первое место по производству винограда. Прибыль с каждого гектара виноградника составляет 1500 рублей в год». 1500 рублей! Это же около 2000 тысяч долларов по тем ценам! С ума сойти можно!

«Молдавия — это край трудолюбивых и веселых людей!» Точно, что трудолюбивых! А вот что веселых... Где вы видели сегодня веселого гражданина Молдовы? Веселого, потому что живет в гармонии с самим собой и со свой страной, в уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне.

Э-эх! Какую страну умудрились профукать! И понадобилось всего-ничего, каких-то двадцать пять лет...

Знакомимся с Советским Союзом. Республика Молдавия (1986)