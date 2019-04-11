Мировые знаменитости родом из Молдовы: Андрей Тутышкин - режиссер фильма "Свадьба в Малиновке"

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Знаменитости
Андрей Тутышкин – известный комедийный актёр, сыгравший звёздные роли в фильмах «Волга-Волга», «Девушка с характером», «Карнавальная ночь». Режиссёр-постановщик популярных фильмов «Свадьба в Малиновке» и «Мы с вами где-то встречались».
Родился 11 (24 января) 1910 года в Кишинёве в семье врача, профессора Петра Петровича Тутышкина.
На сцену Андрей Тутышкин вышел в 17 лет, ещё будучи студентом Вахтанговской школы. Параллельно с актёрской профессией его всегда притягивала и режиссура, поэтому свои первые постановки он осуществил на сцене театра, прежде чем выйти на «широкого» зрителя. В 1930 году окончил школу при Московском театре имени Евг. Вахтангова, проработал там более 20 лет актёром и режиссёром.
Известный комедийный актёр, сыгравший звёздные роли в фильмах «Волга-Волга», «Девушка с характером», «Карнавальная ночь». Режиссёр-постановщик популярных фильмов «Свадьба в Малиновке» и «Мы с вами где-то встречались».
Поставил в Театре им. Е. Вахтангова драму Лермонтова «Маскарад», причём премьера лермонтовского «Маскарада» в постановке А. Тутышкина была показана накануне войны – 21 июня 1941 года. В одну из первых военных бомбёжек (23 июля 1941 года) в здание театра попала бомба. Среди погибших был один из лучших актёров театра Василий Куза – друг Тутышкина. Здание было сильно разрушено, уничтожены многие декорации. По Арбату ещё долго были раскиданы элементы декораций и реквизита спектакля «Маскарад».
22 октября 1941 года А. Тутышкин с театром был эвакуирован в город Омск, где снова поставил лермонтовский «Маскарад» в здании Омского театра драмы. В 1943 году руководил фронтовой группой театра им. Вахтангова.
Был художественным руководителем Ленинградского театра музыкальной комедии (1945-1947), 1-го Московского кукольного театра (1949-1950), главным режиссёром Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Заслуженный артист РСФСР (16.12.1946).
В 1952 главный режиссер Сталинабадского (Душанбинского) русского драматического театра. В середине 1960-х годов Андрей Тутышкин фактически перестал сниматься, всё чаще занимая место по ту сторону кинокамеры и поставил такие фильмы, как «Безумный день», «Вольный ветер», «К Чёрному морю», «Крыса на подносе», «Как рождаются тосты», «Шельменко-денщик».
К сожалению, его творчество не было оценено по достоинству. Он не получил высоких званий и наград, его имени нет почти ни в одной энциклопедии, а режиссёрские работы были безжалостно раскритикованы современниками. Сегодня они – Золотой фонд киноискусства.
Скончался 30 октября 1971 года. Похоронен в Москве на Головинском кладбище рядом с могилой отца, профессора Петра Тутышкина.
Актёр:
1935 — Мяч и сердце — почтальон
1938 — Волга-Волга — счетовод Алёша Трубышкин
1939 — Девушка с характером — Берёзкин
1939 — Личное дело
1939 — Ночь в сентябре — Иван Николаевич, офицер госбезопасности
1941 — Сердца четырёх — профессор Аркадий Васильевич Ершов
1944 — Поединок — инженер Леонтьев
1945 — Близнецы — Листопадов-отец
1948 — Три встречи — эпизод
1954 — Мы с вами где-то встречались — Федор Васильевич, пенсионер
1954 — Запасной игрок — директор киногруппы
1956 — Карнавальная ночь — Фёдор Петрович Миронов, бухгалтер
1957 — К Чёрному морю — директор МТС
1957 — Сапоги — король Бобеш
1958 — Матрос с «Кометы» — режиссёр
1959 — В степной тиши (снимался, но роль не указана)
1960 — Бессонная ночь — Власюк
1960 — Испытательный срок — приказчик
1961 — Академик из Аскании — Анисимов, начальник управления
1961 — Артист из Кохановки — Иван Иванович Костенко, профессор
1961 — Взрослые дети — Борис Владимирович
1962 — Капроновые сети — эпизод
1967 — Анна Каренина — адвокат Лавьер
Озвучивание:
1939 — Лимпопо
1940 — Сказка о попе и его работнике Балде — старый Бес
1960 — Человечка нарисовал я
1963 — Три толстяка — Три толстяка
Режиссёр:
В Театре имени Е. Вахтангова:
1939 г. «Соломенная шляпка» Эжена Лабиша и Марк-Мишеля
1941 г. «Маскарад» М. Ю. Лермонтова, премьера состоялась 21 июня 1941 г., в последний вечер перед началом войны.
1964 г. «Волшебники живут рядом», Александр Хазин в Ленинградском театре миниатюр под руководством и при участии Аркадия Райкина.
Поставил фильмы:
1954 — Мы с вами где-то встречались
1956 — Безумный день
1957 — К Чёрному морю
1961 — Вольный ветер
1963 — Крыса на подносе
1963 — Как рождаются тосты
1967 — Свадьба в Малиновке
1971 — Шельменко-денщик
Сценарист:
1971 — Шельменко-денщи
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