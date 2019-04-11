Мировые знаменитости родом из Молдовы: Андрей Тутышкин - режиссер фильма "Свадьба в Малиновке"

Андрей Тутышкин – известный комедийный актёр, сыгравший звёздные роли в фильмах «Волга-Волга», «Девушка с характером», «Карнавальная ночь». Режиссёр-постановщик популярных фильмов «Свадьба в Малиновке» и «Мы с вами где-то встречались».

Родился 11 (24 января) 1910 года в Кишинёве в семье врача, профессора Петра Петровича Тутышкина.

На сцену Андрей Тутышкин вышел в 17 лет, ещё будучи студентом Вахтанговской школы. Параллельно с актёрской профессией его всегда притягивала и режиссура, поэтому свои первые постановки он осуществил на сцене театра, прежде чем выйти на «широкого» зрителя. В 1930 году окончил школу при Московском театре имени Евг. Вахтангова, проработал там более 20 лет актёром и режиссёром.

Известный комедийный актёр, сыгравший звёздные роли в фильмах «Волга-Волга», «Девушка с характером», «Карнавальная ночь». Режиссёр-постановщик популярных фильмов «Свадьба в Малиновке» и «Мы с вами где-то встречались».

Поставил в Театре им. Е. Вахтангова драму Лермонтова «Маскарад», причём премьера лермонтовского «Маскарада» в постановке А. Тутышкина была показана накануне войны – 21 июня 1941 года. В одну из первых военных бомбёжек (23 июля 1941 года) в здание театра попала бомба. Среди погибших был один из лучших актёров театра Василий Куза – друг Тутышкина. Здание было сильно разрушено, уничтожены многие декорации. По Арбату ещё долго были раскиданы элементы декораций и реквизита спектакля «Маскарад».

22 октября 1941 года А. Тутышкин с театром был эвакуирован в город Омск, где снова поставил лермонтовский «Маскарад» в здании Омского театра драмы. В 1943 году руководил фронтовой группой театра им. Вахтангова.

Был художественным руководителем Ленинградского театра музыкальной комедии (1945-1947), 1-го Московского кукольного театра (1949-1950), главным режиссёром Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Заслуженный артист РСФСР (16.12.1946).

В 1952 главный режиссер Сталинабадского (Душанбинского) русского драматического театра. В середине 1960-х годов Андрей Тутышкин фактически перестал сниматься, всё чаще занимая место по ту сторону кинокамеры и поставил такие фильмы, как «Безумный день», «Вольный ветер», «К Чёрному морю», «Крыса на подносе», «Как рождаются тосты», «Шельменко-денщик».

К сожалению, его творчество не было оценено по достоинству. Он не получил высоких званий и наград, его имени нет почти ни в одной энциклопедии, а режиссёрские работы были безжалостно раскритикованы современниками. Сегодня они – Золотой фонд киноискусства.

Скончался 30 октября 1971 года. Похоронен в Москве на Головинском кладбище рядом с могилой отца, профессора Петра Тутышкина.

Актёр:

1935 — Мяч и сердце — почтальон

1938 — Волга-Волга — счетовод Алёша Трубышкин

1939 — Девушка с характером — Берёзкин

1939 — Личное дело

1939 — Ночь в сентябре — Иван Николаевич, офицер госбезопасности

1941 — Сердца четырёх — профессор Аркадий Васильевич Ершов

1944 — Поединок — инженер Леонтьев

1945 — Близнецы — Листопадов-отец

1948 — Три встречи — эпизод

1954 — Мы с вами где-то встречались — Федор Васильевич, пенсионер

1954 — Запасной игрок — директор киногруппы

1956 — Карнавальная ночь — Фёдор Петрович Миронов, бухгалтер

1957 — К Чёрному морю — директор МТС

1957 — Сапоги — король Бобеш

1958 — Матрос с «Кометы» — режиссёр

1959 — В степной тиши (снимался, но роль не указана)

1960 — Бессонная ночь — Власюк

1960 — Испытательный срок — приказчик

1961 — Академик из Аскании — Анисимов, начальник управления

1961 — Артист из Кохановки — Иван Иванович Костенко, профессор

1961 — Взрослые дети — Борис Владимирович

1962 — Капроновые сети — эпизод

1967 — Анна Каренина — адвокат Лавьер

Озвучивание:

1939 — Лимпопо

1940 — Сказка о попе и его работнике Балде — старый Бес

1960 — Человечка нарисовал я

1963 — Три толстяка — Три толстяка

Режиссёр:

В Театре имени Е. Вахтангова:

1939 г. «Соломенная шляпка» Эжена Лабиша и Марк-Мишеля

1941 г. «Маскарад» М. Ю. Лермонтова, премьера состоялась 21 июня 1941 г., в последний вечер перед началом войны.

1964 г. «Волшебники живут рядом», Александр Хазин в Ленинградском театре миниатюр под руководством и при участии Аркадия Райкина.

Поставил фильмы:

1954 — Мы с вами где-то встречались

1956 — Безумный день

1957 — К Чёрному морю

1961 — Вольный ветер

1963 — Крыса на подносе

1963 — Как рождаются тосты

1967 — Свадьба в Малиновке

1971 — Шельменко-денщик

Сценарист:

1971 — Шельменко-денщи