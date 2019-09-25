Украинская разведка посчитала российских военных в Приднестровье

По данным украинской разведки, группировка российских войск на территории непризнанного Приднестровья не насчитывает мощного военного контингента России. Об этом в интервью ТСН сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Там примерно 1200 военнослужащих, которые в основном для охраны складов боеприпасов бывшей 14-й армии, обеспечивают, скажем так, миротворческую операцию на территории Приднестровья.

Здесь угроза состоит в том, что с территории Приднестровья специальными службами может быть дестабилизирована ситуация как в Одесской области, так и в целом на юге Украины для того, чтобы вызвать дестабилизацию ситуации и затем уже использовать ее в собственных целях, включая возможность, а никто эту возможность не исключает, проведения так называемых миротворческих операций для того, чтобы отстоять интересы, права, защитить русскоязычное население", - заявил Скибицкий.

Он также отметил, что удар из Приднестровья может быть нанесен в случае значительного усиления группировки российских войск.

Ранее военного атташе при посольстве России в Кишиневе Игоря Довбню вызвали в Министерство обороны Молдовы. У него потребовали объяснений по поводу деятельности оперативной группы российских войск в Приднестровье.

Молдавское правительство осудило действия так называемых силовых структур Приднестровья и подразделений российских военных.

Официальный Кишинев настаивает на выводе оперативной группы российских войск из восточных районов Молдовы.