Повторение: Мировые знаменитости родом из Молдовы: режиссер Кира Муратова

Кира Муратова – режиссер уникальный. Она долгое время никуда не вписывалась, но ее творчество всегда стояло особняком, словно созданное для какого-то избранного круга людей.

Кира Муратова (урождённая Короткова) родилась 5 ноября 1934 в бессарабском городе Сороки, в семье секретаря сорокского подпольного уездного комитета коммунистической партии Румынии Юрия Александровича Короткова, который пропал без вести предположительно осенью 1941 года под Одессой.

Её мать – Наталья Исааковна Короткова-Скурту – еврейского происхождения, родом из Сорок; член компартии Румынии с 1928 года. В 1934 году была арестована в Черновицах.

Кира с отцом и матерью ещё перед войной поселились в Бухаресте, где родители находились на нелегальной работе.

Изучала филологию в МГУ, в 1959 году окончила режиссёрский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В 1961 году Кира Муратова стала режиссёром на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссёр Муратова дебютировала в 1962 году, совместно со своим будущим мужем Александром Игоревичем Муратовым поставив короткометражный фильм «У крутого яра», а через два года, с ним же, сняв полнометражную ленту «Наш честный хлеб».

Говоря о своих ранних картинах, Муратова подчеркивает, что они были созданы под влиянием Бергмана и Антониони, хотя в целом «большое кино» ее никогда не вдохновляло. Например, режиссер не раз говорила, что в Бергмане ей не хватает варварства. Поэтому нельзя сказать, что ее ранние работы были подражанием западному модернистскому кино. Их можно назвать не-советскими, но ни в коем случае не антисоветскими. Эти картины – о «другой жизни».

Уже первыми своими самостоятельными фильмами «Короткие встречи» (1967) и «Долгие проводы» (1971) режиссёр заявила об интересе к современной нравственной проблематике и неоднозначным человеческим характерам (фильмы были «положены на полку» до перестройки).

После скандалов с руководством Одесской киностудии, ей пришлось уехать из Одессы в Ленинград, где на «Ленфильме» появилась картина «Познавая белый свет» (1978). Тогда же она познакомилась с художником Евгением Голубенко, ставшим её вторым мужем и соавтором сценариев.

Настоящей переменой оказался душераздирающий «Астенический синдром» (1989), признанный шедевром пессимизма и «социальным диагнозом». Вот в этой картине можно ощутить противопоставление народа и интеллигенции. Но только в пользу первого. Ведь для Муратовой чем естественней человек, тем он красивее. Он и страдает, и радуется более примитивно, но зато более сильно.

В какой-то степени этот фильм объясняет, что художник должен постоянно быть в состоянии нервного напряжения. Только тогда он сможет выразить косноязычную, сумбурную, не поддающуюся объяснению реальность. «Астенический синдром» – очень сложная постмодернистская кинолента, созданная с удивительной художнической независимостью и бесстрашием. На Берлинском кинофестивале Муратовой вручили вторую по значимости награду – «Серебряного медведя».

После этой переломной работы режиссер поставила более простые, незатейливые фильмы «Чувствительный милиционер» (1992) и «Увлеченья» (1994). С «Увлечений» началось ее сотрудничество с актрисой Ренатой Литвиновой, которое было плодотворным и принесло обеим славу. Немного чудаковатая актриса хорошо вписалась в «другое кино» Муратовой, став неотъемлемой частью ее поздних работ.

Через десять лет режиссер сняла с Литвиновой фильм «Настройщик» (2004), который участвовал во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля. В этой картине Муратова впервые на экране показала поцелуй. В интервью она отметила, что в кино не видела ни один поцелуй, который бы ей понравился, и ей захотелось снять самой. По словам режиссера, фильм представляет собой рождественскую сказку или святочный рассказ, адаптированный к сегодняшней реальности. Его можно назвать мелодрамой, так как в нем переплетаются печаль и нежность. Фильм получил три премии «Ника», а также множество других кинонаград.

И «Мелодия для шарманки» (2009), и «Вечное возвращение» (2012), в которых сыграла Литвинова, имели большой успех у кинокритиков. Актриса стала альтер-эго Муратовой, ее главной «фишкой». На Римском кинофестивале критики назвали «Вечное возвращение» «гипнотической воронкой». Они отметили, что по части оригинальности, вдохновенности, поэзии и юмора фильму не было равных. Вроде бы в фильме ничего не происходит, но оторваться от него нельзя – он затягивает глубоко-глубоко, оставляя только щемящее чувство боли, без которого не бывает настоящего искусства.

Этим и отличается искусство Киры Муратовой – оно настоящее. И таким оно было всегда: и в советские времена, и во времена «перестройки», и сейчас, во времена полной свободы. Потому что чувства людей остались те же, а это основа кинематографа Муратовой.

В фильмах Киры Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Нина Русланова, Рената Литвинова, Алла Демидова, Наталья Бузько.

По материалам: peoples.ru, wikipedia.org