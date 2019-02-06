Золотое правило для создания крепкой семьи: слышать, а не слушать

Журнал Parade опросил несколько ведущих американских психологов, специализирующихся на разрешении семейных проблем. Они предложили 10 рекомендаций по созданию крепкой и дружной семьи.

1. Семья превыше всего. Хорошие семьянины ставят интересы своих близких выше своих собственных. Например, они способны отказаться от вечеринки, чтобы провести больше времени с ребенком.

2. Вместе, а не врозь. В хороших семьях супруги употребляют слово "мы", а не "я". Проведя аналогию с футболом можно сказать, что хорошая семья исповедует "командный", а не "индивидуальный" тип игры.

3. Мы - демократия. Все решения в хорошей семье принимаются совместно, в том числе и с участием детей. Все мнения должны учитываться. За родителями остается последнее слово лишь потому, что они несут большую ответственность.

4. Вежливое обращение. В хороших семьях люди не скупятся на комплименты друг другу, а критические замечания делаются в возможно более мягкой форме. Психологи подчеркивают, что многие люди изысканны и вежливы с посторонними, но позволяют себе не обращать внимание на настроение своих близких.

5. Жертвенность. Члены хорошей семьи идут на жертвы, чтобы помочь своим близким.

6. Внимание друг к другу. Члены крепких семей -хорошие слушатели. Они с равным интересом и вниманием выслушивают и старых, и малых. Они подчеркивают, что разговор им важен и интересен. Они прибегают к "золотому правилу" - слушать не ушами, а сердцем.

7. Время. В хороших семьях люди уделяют друг другу максимум времени. Они помнят, что хорошая работа никогда не сможет заменить хорошей семьи.

8. Связь поколений. Чем лучше отношения между разными поколениями семьи, тем крепче эти семьи. В семейных отношениях нет ничего лучше старых традиций.

9. Сделать мир лучше. Чем больше и чаще члены семьи помогают другим людям - тем крепче такие семьи.

10. Религия. В религиозных семьях чаще царят мир и покой. Вера помогает пережить самые тяжелые испытания и потери.

Опрошенные специалисты также дали ряд простейших рекомендаций по улучшению климата в семье.

- Ввести еженедельные обсуждения важных вопросов. Во время этих совещаний каждый должен получить возможность высказаться. Семейное совещание должно обязательно завершиться достижением компромисса. Кроме того, важно закончить его на позитивной ноте.

- Говорить друг другу комплименты. Простейший способ улучшить взаимоотношения -каждый раз говорить "спасибо".

- Критиковать аккуратно. Даже если критика обоснована, форма ее подачи более важна, чем содержание. К примеру, ни в коем случае нельзя говорить: "Ты всегда делаешь то-то и то-то". Эту фразу стоит заменить: "Ты всегда все делаешь замечательно, но в этот раз у тебя получилось не очень хорошо. Могу ли я помочь?".

- Получать удовольствие от семейной жизни. Семейные традиции, например, совместные чаепития или походы в кино, играют колоссальную роль в жизни человека. Если в семье нет маленьких радостей, это плохая семья.

- Дарить себя. Человек часто не предполагает, какую радость своим близким он может доставить самим фактом своего присутствия. Возвращение домой на десять минут раньше обычного может стать настоящим праздником для ребенка.

- Узнать свои корни. В США популярно составление личного генеалогического древа. Изучение истории своей семьи может подарить массу интересных открытий. Кроме всего прочего, это прекрасный способ делать что-либо вместе.

А как у нас, в Молдове?