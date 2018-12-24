Рождественские секреты

В отличие от России, где главным праздником в году является всё-таки Новый год, в Европе празднование Рождества всегда было и остаётся самым ярким и массовым событием зимы.

Впрочем, туристы, прибывшие в какой-нибудь из европейских городов в самый канун праздника, наверняка будут разочарованы, найдя вместо буйного веселья и повсеместных народных гуляний пустые городские улицы и закрытые магазины. Ведь Рождество – праздник сугубо семейный. А всё самое интересное происходит гораздо раньше – примерно за месяц до самого Рождества.

Датчане, к примеру, проводят вечер 24 декабря так же тихо, как и прочие европейцы. Зато в преддверии Рождества в Дании проходят многочисленные ярмарки и фестивали. В одном только Копенгагене таких ярмарок около десяти.

Основные рождественско-новогодние празднества проходят в крупнейшем парке Тиволи, превращающемся в море огней, шума и веселья - с народными гуляниями, катанием на коньках, дегустацией glogg- датского глинтвейна, и рождественскими угощениями в пятнадцати ресторанах парка. В других районах города на площадях заливаются катки, а в этом году Копенгаген украсят еще и произведения лучших европейских мастеров легких скульптурных конструкций.

В Италии предрождественским ярмаркам отдан весь декабрь. Самые яркие из них, проводящиеся в Генуе и Больцано, сопровождаются красочными костюмированными шоу и демонстрацией искусства местных мастеров. В ночь Рождества в Ватикане можно помолиться вместе с папой римским, а в маленьком городке Оратино - поучаствовать в создании и сжигании огромного десятиметрового сахарного факела. Тем, кто останется в Италии до Нового года, нелишне будет напомнить – будьте бдительны при пеших прогулках – итальянцы имеют обыкновения выбрасывать в окно ненужные вещи.

Рождество в европе

Интересная предрождественская программа, так называемая 7 Shopping Weekends Berlin, проходит в Берлине. Ежегодно туристы, оказавшиеся в Берлине в промежутке между 8 ноября и 22 декабря, могут самым естественным образом совместить полезное – шопинг, с приятным – насыщенной культурной программой города.

Программа "Шопинг и музыка" позволит туристам в перерывах между походами по магазинам побывать на концертах симфонической, камерной и хоровой музыки; с шестого по восьмое декабря в рамках "Шопинга и искусства" весь город будет отдан в распоряжение художников и поклонников изящных искусств; те, кто задержится в Берлине до тринадцатого декабря, сможет попасть на "Шопинг и театр" - и это неполный список всего, что произойдёт в Берлине в предрождественские выходные.

Испания, наверное, единственная страна, где стоит оказаться в самый канун Рождества – ведь здесь проходят самые яркие рождественские празднования. Обычному рождественскому ужину испанцы предпочитают уличные праздники и карнавалы с барабанным боем. Альтернативой также может стать встреча Рождества в церкви за прослушиванием специальной мессы. Неделю между Рождеством и Новым годом испанцы тоже не могут обойтись без празднеств. 28 декабря они отмечают День дураков. Газеты в этот день могут огорошить вас фантастическими историями, а дети на улицах приклеить что-нибудь к вашей одежде.

Ну, и конечно, Рождество в Европе – это распродажи, улицы, горящие тысячами огней, радость и веселье. Необходимо только оказаться в нужное время в нужном месте – и настоящий праздник вам гарантирован.