Оскар Фельцман: композитором стал потому, что родился в Одессе

"Черное море мое", "Огромное небо", "Венок Дуная", "Возвращение романса", "Ходит песенка по кругу", "На тебе сошёлся клином белый свет", "Ландыши"… Эти и многие другие популярные песни пела вся страна.

В разные годы они украшали репертуар Леонида Утесова и Клавдии Шульженко, Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона, Эдиты Пьехи и Валентины Толкуновой, Льва Лещенко и Софии Ротару. А написал их Оскар Фельцман.

Во время непродолжительного пребывания на родине (в Одессе) мы побеседовали с композитором. Оскар Фельцман вспоминал об Одессе, рассказывал анекдоты, много шутил. И, как утверждает, композитором он стал просто потому, что родился в Одессе.

— И все же, Оскар Борисович, как началось Ваше увлечение музыкой?

— В Одессе все любят музыку, просто помешаны на ней. Мой отец был известным в городе врачом. В нашем доме всегда звучала музыка. Многие говорили, что отец был прекрасным пианистом. Он до последних дней потрясающе исполнял Бетховена, Шопена, Чайковского, Рахманинова.

В 5 лет я попросил его сделать мне деревянную доску, на которую мог бы класть нотную бумагу и сочинять музыку. С 6 лет я начал писал пьески и твердо знал, что буду музыкантом и композитором.

— Говорят, что Вашим наставником был сам Шостакович?

— Это действительно так. Я считаю Дмитрия Дмитриевича своим учителем. Все свои произведения показывал ему.

Видите ли, к семи годам в кругу знакомых нашей семьи я прослыл вундеркиндом. Когда в Одессу приехал Шостакович, моему отцу порекомендовали показать меня маэстро. Папа встретил его на улице, рассказал обо мне, и знаменитый композитор пришел к нам прямо домой.

Я ему понравился, и он напророчил мне большое будущее. Однако посоветовал поступать не к нему в Ленинградскую консерваторию, а сразу в Москву, чтобы я имел больше возможностей реализовать свои способности.

— Оскар Борисович, преподаватели Вас готовили как серьезного музыканта, а как же случилось, что вы стали сочинять легкую музыку?

— О, это интересная история. Действительно, и в Московской консерватории, и в эвакуации я писал оратории, кантаты, концерты. Будучи в Новосибирске (во время Великой Отечественной войны) слушал свою музыку в исполнении лучших музыкантов и певцов, ведь с нами в эвакуации находился Ленинградский симфонический оркестр.

И вот однажды к нам в эвакуацию приехал начальник музыкальных учреждений Советского Союза Борис Владимирский, и ему кто-то нашептал, что я — молодой талантливый композитор — и, наверное, смогу писать и легкую музыку.

Он пригласил меня съездить в Сталинск (недалеко от Новосибирска), чтобы послушать оперетту. И как я ни объяснял, что этот жанр мне не интересен, все же пришлось подчиниться.

В тот вечер Московский театр оперетты давал «Сильву». Музыка Имре Кальмана произвела на меня неизгладимое впечатление, и когда закончился спектакль, я твердо знал — всю свою жизнь посвящу оперетте.

И в 1948 году в Москве состоялась премьера моей первой оперетты «Воздушный замок». Затем были «Шумит Средиземное море», «Суворочка», «Прекрасная мельничиха»…

— Но ведь Вас больше знают как автора песен…

— А ведь было время, когда мне казалось, что музыка Дунаевского примитивна. И лишь спустя годы понял, что песня, звучащая в течение каких-то 3-4 минут, имеет большее воздействие на людей, чем, к примеру, симфония.

— А первой, какая была песня?

— «Теплоход» на стихи В. Драгунского и Л. Давидовича. Мои друзья, прослушав ее, посоветовали показать Утесову. Я поехал к знаменитому певцу. Утесов сказал: «Оскар, через две недели вы услышите ее по радио». Так и было… Песня моментально стала всесоюзным шлягером.

Вскоре я написал «Ландыши», судьба которых непроста. Для новой эстрадной программы меня попросили сочинить легкую танцевальную песню. За 15 минут родились «Ландыши».

Через две недели их вовсю транслируют по радио и исполняет вся страна, а спустя месяц-полтора «Ландыши» запретили, объявив пошлой песней, развращающей вкусы молодежи. Критика продолжалась… 23 года.

— Оскар Борисович, как Вы относитесь к современной эстрадной музыке и к ремиксам?

— Если, кто-то думает, что я начну ругать современные песни, то глубоко ошибается. Каждое время рождает свои ритмы и свои интонации. Но в эфире много и «серой музыки». Мне нравится музыка Игоря Николаева и Игоря Крутого.

У них есть целый ряд великолепных вещей. К ремиксам очень хорошо отношусь. В Америке этот жанр существует уже 50 лет, и благодаря ему хорошие мелодии получают новую жизнь. Это же прекрасно!

— У каждого одессита есть свои любимые места, есть ли такие уголки у Вас?

— Я очень люблю свой родной город. Здесь мне все близко и дорого. Хочу признаться, я часто прогуливал уроки. Шел на Приморский бульвар, садился на скамейку и писал, а затем приходил домой и играл. И должен вам сказать, что педагоги снисходительно ко мне относились.

Они, видимо, понимали, что физик или математик из меня не выйдет, поэтому давали возможность заниматься музыкой. Мне очень нравится сегодняшняя Одесса, и я надеюсь, что город в дальнейшем будет все больше процветать.

18 февраля Оскару Фельцману исполняется 81 год. Несмотря на свой почтенный возраст он энергичен, много работает, его песни по-прежнему популярны. Маэстро отнюдь не намерен почивать на лаврах.

В последнее время Оскар Борисович написал два цикла романсов для голоса и рояля, завершил двухактовый балет по мотивам новеллы Проспера Мериме «Венера Илльская».

Повторение... 10.07.19