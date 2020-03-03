Мата Хари - самая знаменитая шпионка XX века (ЖЗЛ, "PRESS-Обозрение")

Эта женщина прожила, по современным меркам, совсем немного - 41 год. Наверное, будь у нее другой характер, ее биографию знали бы только коллекционеры старинных афиш.

Но она всегда любила напустить туману относительно первых лет своей жизни и могла заинтриговать любого. Имидж - ничто? Ошибаетесь! Имидж - все!

Ее сценический псевдоним Мата Хари - от малайского mata (глаз) и hari (день). Ее родители - японский принц и баронесса...

ДЕТСТВО: ДЕВОЧКА С НЕУЕМНОЙ ФАНТАЗИЕЙ

7 августа 1876 года в семье владельца шляпного магазина Адама Зелле родилась дочь, которую назвали Маргарет Гертрудой. Когда Маргарет Гертруда подросла, ее отправили в самую лучшую частную школу, где учились отпрыски местной знати.

Чтобы как-то выделиться среди ровесников, Маргарет начинает придумывать различные истории (именно тогда почтенный Адам впервые примеряет костюм японского принца, а его супруга Антц ван дер Мелен становится баронессой).

Маргарет Гертруда, без сомнения, представляла собой интересный случай для... психоаналитика - фантазии и реальность в ее историях так тесно переплетались, что почти невозможно было отделить одно от другого.

Родители уже не в состоянии с ней справиться - они отправляют ее в Гаагу под присмотр дяди, известного своей строгостью.

ЮНОСТЬ: БРАК - ЭТО СВОБОДА

"Фантазерка и выдумщица" Маргарет Гертруда обладала недюжинной смекалкой. Очень скоро она поняла, что единственный способ избавиться от родственной опеки - замужество.

Казалось бы, такая "романтичная" особа должна терпеливо ждать принца на белом коне, но Маргарет Зелле поступает иначе: девушка покупает газеты с брачными объявлениями и методично ищет устраивающие ее варианты.

Наконец она натыкается на объявление некоего Рудольфа Кэмпбелла Маклеода, офицера из голландской Восточной Индии, приехавшего в отпуск на родину.

Фройляйн Зелле пишет ему письмо. Маклеод отвечает, они встречаются, и Маргарет выходит замуж. Муж - почти на 20 лет ее старше, выходец из старинного шотландского рода.

ВСЕХ СБЕЖАВШИХ ЖЕН ТЯНЕТ В ПАРИЖ

Супруги отбывают на место службы Рудольфа Маклеода. Через полтора года у Маргарет рождается сын, а еще через некоторое время - дочь. Рудольф Маклеод безумно ревнует жену, между супругами вспыхивают постоянные ссоры. Неожиданно умирает сын, отравленный местной нянькой.

Маргарет Гертруда подает на развод. По решению суда дочь остается с отцом. Отчаявшаяся женщина пытается выкрасть дочь, но попытка не дает результата.

Оставшись без материальной поддержки мужа, миссис Маклеод уезжает в Гаагу и некоторое время живет с родителями.

о размеренная жизнь быстро ей наскучивает, и Маргарет отправляется в Париж в надежде найти там работу. Много лет спустя на вопрос журналиста - почему она выбрала именно Париж - знаменитая танцовщица Мата Хари ответит: "Не знаю, но я думаю, что всех жен, сбежавших от мужей, тянет в Париж".

УВИДЕТЬ ПАРИЖ И... СТАТЬ ЗНАМЕНИТОЙ

Париж в начале XX века - это город, полный веселья и шарма. Парижская элита готова выложить бешеные деньги за необычное и сенсационное зрелище. Маргарет чувствует это кожей!

Но фортуна еще спит - не имеющая никакого специального образования, "сбежавшая жена" пытается устроиться на работу натурщицей, но у нее ничего не получается - формы миссис Маклеод недостаточно пышные. Маргарет возвращается в Гаагу, а в 1904 году предпринимает вторую попытку покорить столицу Франции.

Она устраивается на работу в цирк Молье. Через несколько месяцев месье Молье даст ей дельный совет - попробовать себя в качестве исполнительницы экзотических танцев. Почему бы и нет? Она прекрасно говорит по-малайски, за годы жизни в Ост Индии часто видела местных танцовщиц... В конце января 1905 года состоялся дебют "экзотической танцовщицы леди Маклеод".

"Леди Маклеод" с удовольствием дает интервью - бурная фантазия работает в полную силу: оказывается, искусству древних танцев ее обучали буддийские монахи, заодно посвятив леди во все магические ритуалы. Через три месяца "леди Маклеод" берет себе сценический псевдоним - Мата Хари - "око утренней зари".

13 марта 1905 года она выступает перед сливками общества: ее чувственный танец имеет мало общего с традиционными танцами народов Индокитая, но очень сильно напоминает стриптиз наших дней - в финале на танцовщице не осталось ничего, кроме бус и браслетов.

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ МАТА ХАРИ

В последующие два года Мата-Маргарет выступает на самых престижных сценических площадках Европы - ее сравнивают со знаменитой Айседорой Дункан. Правда, уступая давлению церкви, Мата Хари надевает тончайшее трико на время выступления.

Зимний сезон 1911/12 года Мата Хари танцует в Ла Скала, а весной 1914 подписывает контракт с берлинским театром "Метрополь".

Ее имя становится "брэндовым": в Нидерландах выпускают новый сорт сигарет "Мата Хари". Увы! Тогда еще не существовало законов о защите авторских прав в этой сфере деятельности - Мата ни за что не упустила бы возможность выгодно продать не только тело, но и имя. Мата находилась на вершине успеха, когда началась первая мировая война.

АГЕНТ Н-21

Леди Маклеод возвращается в Амстердам. Ей удается разыскать своих бывших любовников и даже получить ангажемент королевского театра. Но за годы славы Маргарет приучилась жить на широкоую ногу, поэтому ей постоянно не хватает одного - денег. Осенью 1915 года танцовщица идет на сделку с германской разведкой.

Реальная Мата Хари...

Ускоренный курс обучения - и Мата начинает колесить по Европе, выполняя задания руководства. Впрочем, довольно скоро ее "вычисляют" британская и французская разведки, но до поры до времени не трогают.

Летом 1916 года Мата Хари возвращается в Париж и имеет разговор с представителями французской разведки, котороая тоже желает ее завербовать - Маргарет берет время на размышление. Через несколько недель она соглашается и требует за свои услуги миллион франков.

КРАХ ИЛЛЮЗИЙ

Карьера Маты Хари, как двойного агента, продолжается недолго - 13 февраля 1917 она арестована французской полицией по обвинению в шпионаже.

Суд над шпионкой начался 24 июля 1917 г. - уже на следующий день присяжные вынесли смертный приговор. Маргарет не могла поверить - в ее фантастический мир вторглась грубая реальность.

Адвокаты подают прошение о помиловании на имя Президента Пуанкаре. Прошение отклоняется, и 15 октября 1917 года приговор приводится в исполнение.

Трудно сказать, что двигало этой женщиной, когда она ввязалась в мужскую игру на мужском поле. Вполне возможно, все это казалось ей авантюрным приключением - слишком много лет она прожила в выдуманном мире.

С другой стороны - каждый выбирает себе судьбу сам - она не хотела быть солидной фрау и стала самой знаменитой шпионкой XX века Матой Хари.

Ирина Шанина

Повторение...