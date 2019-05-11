Старообрядцы - ветвь православия, прошедшая закалку огнём и мечом

Александра Романова

Староверы, раскольники, липоване, кацапы – так называют этих людей. А, это которые с бородами лопатой, скажут о них многие. Крестятся, мол, двумя перстами. Кое-кто вспомнит, что Солженицын назвал старообрядчество самой чистой и крепкой верой, а Песков в «Комсомолке» долго печатал «сериал» статей о староверах-отшельниках Лыковых.

Вечные ленивые щи

С лёгкой руки какого жителя междуречья Прута и Днестра три сотни лет назад пошло гулять по свету это круглое словцо «кацап»?

Вкраплениями, россыпью или компактно проживают раскольники в 20 странах мира 4 континентов. Густо «обсеяли» Балканы, встречаются в Японии и Китае, Иране и Австралии, в обеих Америках. Много липован (название это заслужили они за любовь к липовой утвари) припеваючи здравствуют в Румынии, особенно в провинции Добруджа с центром в Тульча.

Так, русского философа Константина Леонтьева в 1865 году в этом городе старообрядки Аксинья и Акулина накормили ленивыми щами с пирожками, усладили слух старинными песнями. Точно так же 130 лет спустя попотчевали щами с пирожками и песнями потомки тех женщин молдавскую гостью, учёного-этнографа Луминицу Корбу-Друмя, снимавшую фильм о добруджских староверах для международной конференции.

С 17 по 20 век в Бесарабии можно было встретить раскольников самых разных течений и дроблений: поповцев, беспоповцев, беглопоповцев, единоверцев, филипповцев, федосеевцев, спасовцев, некрасовцев, и т.д.

В процессе 300-летнего совместного проживания рядом с молдаванами многие сёла, где старообрядцы жили группами, к началу 20 века стали полностью молдавскими. Например, в селе Старые Криханы под Кагулом часть молдавского населения носит фамилии: Кубряковы, Поповы, Дьяковы, Грачевы, Павловы и т.д. А известный политик Влад Кубряков раскопал, что его фамилия по деду-старообрядцу означает: кубрить-молодцевать.

Ныне в республике зарегистрировано 14 старообрядческих приходов и один монастырь. Из Кишинёва ими руководит владыко Сергий, периодически наезжающий сюда из старообрядческого центра на Украине Вилково. Самое старинное кацапское село – Кунича Флорештского района. Отпочковались от него сёла Сырково, Грубно, Покровка, Егоровка и другие.

Груды золота в Куниче

Куничу называют золотой по ряду причин. Во-первых, человеческий ресурс здесь сохранился работящий, славящийся своими золотыми руками. Испокон веку были куничане прекрасными садоводами и огородниками, растили зерновые, ягоды, били масло, торговали отменным вареньем, сушёными фруктами, вязали веники, писали дивные, по старым канонам иконы. А главное – были истовыми молельниками и большими почитателями «древлеправославной».

Московские студенты с диктофонами ежегодно приезжали сюда за золотым товаром – только здесь сохранившимися диалектными сокровищами: песнями, обрядами, сказками, плачами, законсервированными на века. Курица – она везде роется в земле. А тут – порпается. Так и слышишь, как разрывает лапками траву и коренья. Калитка – фортка, кружка – кварта, чердак – горище, гром на небе – не гремит, а грымаить, лентяй – лайдака. - Жив-здоров! – слышатся по утрам приветствия.

- Доброго здоровьица. Это спешат в церковь на раннюю службу деды с окладистыми бородами, в косоворотках, шляпах и долгополых пальто (даже летом). Женщины «причипуриваются» в кички (ситцевые или шёлковые шапочки с бисером), сверху повязывают платки, надевают длинные юбки в мелкую сборку и рубахи с длинным рукавом.

Все препоясаны цветными верёвочками с кистями. 86- летний батюшка Иоанн Андронников 37 лет совершает служение Богу в уникальной куничской церкви Флора и Лавра, сработанной без единого гвоздя. Гренадёрского роста старичок, могучий дуб – телом, сущее дитя – душой. Тысячи покойников отпел, тысячи молодых пар переженил, столько же младенцев окрестил. Живёт через дорогу от храма в старинном доме.

В своих проповедях гоняет молодёжь за «табакурство», девчонок ругает за голые животы и штаны в обтяжку. Очень горюет, что от веку благочестивый, совестливый (стыд – базовая черта старообрядцев), непьющий куничский люд за годы перестройки дрогнул. Безработица загоняет людей «в бутылку».

А согласно этой вере угоревших по пьянке отпевать запрещается. Сам батюшка ежедневно по стаканчику домашнего красненького в обед выпивает для кроветворения и тонуса жизни.

Редко рожают ныне молодицы, сокрушается отец Иоанн. На заре своей службы он крестил в год по 80 детишек, ныне едва набираются 20.

Клад из самоцветов

Ещё одно золото есть в Куниче – спрятанное глубоко в землю. Местные летописец, писатель Семён Придорожнов в деталях рассказывает легенду о том, что османами возле села зарыта мечеть, до потолка забитая золотом. Наверное, не зря именно здесь осели когда-то строгие молельники, начисто лишённые алчности.

В противном случае село давно было бы срыто с лица Земли кладоискателями. Ведь, как уверяет один из куничских старожилов, прямо под ногами здесь покоятся несметные сокровища. Если их разделить на всех жителей Молдовы, по-божьи, честно, то населению обеспечено было бы безбедное существование надолго.

Этот человек выучил наизусть полуистлевшую карту куничских кладов, которую ему перед смертью дал ненадолго его тесть. В тот день они вдвоём до вечера ходили по курганам и ложбинам, и зять назубок выучил, где зарыты корабли, доверху нагруженные самоцветами, а где окучен с макушкой «золотой» минарет.

На снимках, сделанных с вертолёта с помощью ультразвуковой аэрорекогносцировки, можно, якобы, различить и минарет, и золотые 120 пудовые ворота, и скелеты несчастных, которые зарывали клад. Общая картина этих захоронений вблизи Куничи выглядит так. Это своего рода слоеный пирог, возраст которого - 2 тысячелетия. Именно на столько лет было наложено заклятие на упрятанные богатства.

Самое древнее – скифское – датируется первым веком н.э., затем следуют тайники 4 и 12-ого веков. Кроме того, здесь проложен двусторонний туннель 15-ого века, протянувшийся аж до сорокских земель. Вход в него завален многотонным камнем, и там по преданию, есть что скрывать – груды самоцветов и алмазов.

Треснувшая религия

Что же всё-таки подрезало корни, сорвало этих россиян с насиженных мест в петровскую эпоху?

Страшнейшие репрессии и гонения. Полны дикостей и нечеловеческой жестокости страница истории, связанная с церковной реформой патриарха Никона в 17-ом столетии и последовавшим за этим расколом. Глава старообрядчества пламенный, неистовый поп Аввакум на 15 лет был брошен в земляную тюрьму и затем заживо сожжён в срубе с подвижниками.

За 6 лет до того на части были порублены 400 монахов Соловецкой обители, которая отказалась принять реформу. Тела лежали непогребёнными полгода, пока не пришло разрешение царя на преданье их земле. На старообрядцев, как на диких зверей, устраивались в лесах многолюдные облавы.

Конец 17-ого – начало 18-ого веков прошли в России под знаком тотального преследования старообрядцев. Своей жестокостью официальная церковь и власть способствовали подлинному расколу русского общества и отторжению от официальной церкви верующих народных масс, втайне симпатизировавших старообрядческим мученикам. И дело было вовсе не во внешних отличиях древней веры от новшеств (двуперстие – одно из них).

Странный, непонятный, не одним историком не объяснённый панический страх побуждал целые семьи, роды и даже селения прятаться в глухой тайге, отстраивать там себе скиты, а при появлении Петровской конницы самосжигаться.

Загадочная, иррациональная тоска их вылилась в одно из самых прекрасных произведений на Земле - «Сказание о невидимом граде Китеже» (о городе праведников, который перед нападением лютых врагов погрузился на дно озера Светлояр).

Отчего же ужас и тоска охватили целую группу во всех отношениях хороших людей?

Христианская церковь всегда была лакомым куском для Противобога, ибо являет собой устье могучего духовного водопада, изливающегося с неба. Вряд ли кому-либо под силу нарисовать панораму 20 вековой борьбы сил зла с силами Христа. Но любому человеку известно, что к 17-му веку древо христианства треснуло и раскололось трижды: на православие, католицизм и протестантизм.

Бесконтрольная папская власть над человеческими жизнями, вылившаяся в инквизицию, и безумная страсть к деньгам (выложи мзду за индульгенцию и греши на здоровье) - сделали своё чёрное дело. Лукавый, не удовольствовавшись этим, уже бряцал ключами, подбирая отмычку с двумя зубцами (власть и деньги) к православию. Лучше в огонь, чем в опоганенную веру.

Огромные вклады в монастыри на помин души и за здравие, делавшиеся прихожанами, колоссальные угодья, жалованные монастырям князьями, принимались как должное. Непомерно обогатившиеся духовенство превратилось в барство, на которое гнули спины превращённые в рабов братья по вере.

А ту ещё Никон выступил претендентом на первенствующие значения в государстве, стремясь подчинить сан царя сану патриарха. От папистских притязаний Никона повеяло знакомым духом: тирания страшно обожгла русское общество при Грозном.

Ну не принимали чистые сердца такого соседства: Бог и политическая возня, Бог и золотой телец. Протестовали. Болели. Тосковали. Терзались потусторонним страхом.

И – решились. Раскол! Пострадать за Христа выпало лучшим людям России. Знаменитая по картине Сурикова боярыня Морозова, «сосуд святости» старец Нил Сорский, тысячи праведников отшатнулись от никонианской реформы. Немыслимые муки огня старообрядцы предпочитали возвращению в «опоганенную» веру.

Нам, очевидно, никогда не понять той жгучей жажды окончательного спасения, но потрясает их подвиг до глубочайшего трепета. Конструктивные формы старообрядчества досуществовали до наших дней. Староверы оставили глубокий след в жизни России. Кому не известны, например, имена купцов и фабрикантов – меценатов: Морозовых, Третьяковых, Рябушинских, Смирновых? Михаило Ломоносов, Константин Станиславский, поэт Николай Клюев, писатель Иван Шмелёв, разведчик Николай Кузнецов – список долог.

Духовность по-прежнему приоритетна в жизни староверов. Так, в Молдове хорошо известна кипуче-деятельная общественная организация «Русское духовное единство», которую возглавляет куничанин, полковник МВД Пётр Донцов.

Кстати историческая обида между ортодоксальным православием и старообрядчеством исчерпана: в 1971 году с обеих сторон были сняты проклятия.

Повторение...