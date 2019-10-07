Как был пойман Сидней Рейли

5 ноября 1925 года - негромкая, но по-своему знаменательная дата в истории отечественных спецслужб. В этот день закончился жизненный путь британского шпиона и авантюриста Сиднея Рейли.

В 1918 году, после провала знаменитого “заговора послов” в Советской России, он был объявлен вне закона, говоря иначе, приговорен к смертной казни. Однако Рейли сумел скрыться. Лишь спустя семь лет чекистам удалось заманить его в СССР и арестовать. И приговор 1918 года был приведен в исполнение. О малоизвестных подробностях этой операции рассказывает петербургский историк Игорь ПЫХАЛОВ.

- С большой долей вероятности можно сказать, что Сидней Рейли появился на свет 24 марта 1874 года. Случилось это не в Одессе, как часто пишут, а, скорее всего, в Херсоне. Другое распространенное заблуждение: будто бы Рейли - незаконнорожденный сын врача из Вены. На самом деле его отец, Марк Розенблюм, был маклером, а впоследствии судовым агентом. Вскоре после рождения будущего супершпиона семья, которая была достаточно обеспеченной, перебралась в Одессу. Как звали мать Рейли, сказать не могу. Известно лишь то, что она была обрусевшей полькой. Настоящее же имя знаменитого авантюриста - Зигмунд Розенблюм...

- Однако после ареста в 1925 году Рейли показал на допросах, что родился в Ирландии, а его отец был капитаном морской службы. И вообще: откуда взялось это имя - Сидней Рейли?

- Рейли был подданным британской короны, служил в знаменитой разведывательной службе Интеллидженс сервис (Ми-6). Однако в обществе к нему относились с недоверием. Честолюбивый Рейли не был признан британской элитой, хотя очень стремился к этому. Неудивительно, что он всячески приукрашивал свою биографию. Например, некоторые исследователи утверждают, что Рейли владел семью языками. В действительности же он свободно говорил лишь по-русски и по-английски, а также, вероятно, знал немецкий. Нет и документальных свидетельств, что он совершил все приписываемые ему подвиги на ниве разведки.

Проучившись год в Новороссийском университете, юный Зигмунд Розенблюм отправился продолжать образование в Лондон. Там женился на ирландке Рейли Келлагэн и взял ее имя в качестве фамилии. Ведь Рейли благозвучнее, нежели Розенблюм.

- Рейли заманили в СССР с помощью операции “Трест”. О ней многие знают - и по фильмам, и по книгам. Но все равно возникает вопрос: ведь вожди белой эмиграции - генерал Кутепов, барон Врангель - были отнюдь не глупыми людьми. Почему же они позволили чекистам так долго водить себя за нос?

- Я объясняю это причинами психологического характера. Несмотря на поражение в гражданской войне, лидеры белоэмигрантских кругов не в состоянии были признаться, что большевиков поддерживает большая часть населения страны. И поверили, что в России действует сильная организация, которая в подполье готовит государственный переворот.

- В 1925 году Рейли уже находился в Нью-Йорке, где занимался коммерческими комбинациями. Тем не менее, узнав о существовании “Треста”, устремляется в ловушку. Что его побудило?

- Трудно дать однозначный ответ. Во-первых, нельзя сбрасывать со счетов идеологические соображения. Рейли ненавидел большевиков, называл их “главными врагами человечества” и не раз говорил, что свержение советской власти является целью его жизни.

Но были и другие причины. В 1921 году Рейли оказывал содействие Борису Савинкову в организации вооруженных налетов на территорию Белоруссии и Украины. Одновременно там должны были вспыхивать антибольшевистские восстания, о подготовке которых Рейли докладывал руководству Ми-6. Однако ничего подобного не происходило. Более того, чекисты успевали арестовать заговорщиков. И Рейли стал терять доверие в глазах руководителей английской разведки, у которых возникло подозрение, что он является двойным агентом. А как казалось самому шпиону, “Трест” дает ему возможность реабилитироваться в глазах начальства.

И, наконец, очень важное обстоятельство. Рейли совмещал шпионаж с коммерческой деятельностью. Однако в 1925 году его дела в сфере бизнеса шли плохо. он очень рассчитывал найти деньги на “продолжение борьбы с большевистским режимом”, часть которых непременно осела бы в его карманах. На Западе уже налаживали экономические отношения с большевиками. В нашей стране полным ходом шел нэп. Чтобы получить в таких условиях деньги на свою деятельность, нужны были очень веские аргументы, о чем Сиднею во время аудиенции откровенно сказал канцлер казначейства Великобритании Уинстон Черчилль...

- Итак, Рейли нелегально перешел советско-финскую границу, для того чтобы на месте познакомиться с деятельностью “Треста”. Но ведь опытный разведчик не мог не понимать, как сильно он рискует…

- Думается, он рассуждал примерно так: “Если “Трест” на самом деле является сильной организацией, мне в России ничего не угрожает. Если это все же мистификация ОГПУ, то мне все равно дадут уйти, ибо в противном случае мой арест повлечет за собой разоблачение “Треста”.

Поездкой в страну, где над ним висит смертный приговор, Рейли (по общему мнению, смелый человек) надеялся укрепить свой пошатнувшийся авторитет. Но обратно он не вернулся.

- В книге, которую написал сын активного участника “заговора послов” английского дипломата Роберта Брюса Локкарта, говорится, что среди руководителей ОГПУ не было единого мнения: задержать или выпустить Рейли? После долгих дебатов пришли к выводу, что все же надо арестовывать. Однако об аресте врага советской власти объявлено не было. Более того, на границе разыграли спектакль под названием “убийство Рейли”. Нужно было убедить ждущих Сиднея на финской стороне, что он будто бы нарвался на пограничный патруль и погиб в перестрелке. Для чего это делалось?

- Объявить, что Рейли арестован, было нельзя. Это привело бы к провалу “Треста”, который, по мнению руководства ОГПУ, еще не исчерпал себя. Но и официальных сообщений о смерти сделано не было. Надо понимать, что Рейли оставили шанс выбраться из России живым. Но при двух условиях: если, во-первых, он расскажет чекистам о действующих в СССР агентах западных спецслужб и, во-вторых, согласится работать на Москву. То есть будет выступать в роли неофициального посредника между советским правительством и западными корпорациями. Рейли принял эти условия, о чем свидетельствуют написанное им 30 октября письмо на имя Дзержинского. Но, по некоторым сведениям, здесь вмешался Сталин. При поддержке Зиновьева, ярого сторонника мировой революции, он настоял на том, чтобы приговор 1918 года был приведен в исполнение.

- Рейли сидел в московской тюрьме 40 дней. Предпринимались ли в это время Великобританией, подданным которой он являлся, попытки его освобождения?

- Можно сказать, что нет. Британские официальные лица всячески подчеркивали, что Сидней Рейли отправился в Россию по собственной инициативе, а посему они не несут ответственности за его судьбу. Тем не менее есть свидетельства того, что некоторые политические деятели обращались за разъяснениями к торговому представителю СССР в Великобритании Леониду Красину. Рейли и Красин были хорошо знакомы. Известно, что Красин, специалист в области электротехники, на протяжении многих лет успешно занимался бизнесом - как до, так и после революции. В роли его делового партнера нередко выступал Сидней Рейли.

- Как утверждают некоторые исследователи, за несколько дней до гибели Рейли Леонид Красин знал, какая того ждет участь, но не имел возможности спасти своего партнера по бизнесу…

- Добавлю, что советские власти на протяжении десятилетий ничего не сообщали о судьбе Сиднея Рейли. О том, как закончилась его жизнь, общественность, можно сказать, впервые узнала в середине шестидесятых годов из романа Льва Никулина “Мертвая зыбь”.

Генкин Давид