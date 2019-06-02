10 великих любовников и неудачников

Самые великие, самые блистательные, самые романтичные, самые любвеобильные… хотя все это легенды. Впрочем, они действительно настолько любили женщин, что они (все без исключения, а число умолчим из скромности) отвечали им взаимностью. А еще были откровенные неудачники, о которых ходят легенды...

10 самых великих любовников

Гай Юлий Калигула

Любил все и всех, включая собственного коня, хотя в зоофилии отмечен не был, но зато привел его — коня — в сенат. Больше коня любил лишь собственную единоутробную сестру, о чем проникновенно рассказано в знаменитом фильме Тинто Брасса «Калигула» с блистательным Макдауэллом, чье лицо с тех пор и есть лицо самого Калигулы. Жизнь Гая Юлия закончилась плохо — он был убит.

Людовик XV

Переплюнул в любовных утехах всех остальных французских монархов, включая даже Короля-Солнце, Людовика XIV. Самая знаменитая его любовница — маркиза де Помпадур, дама развратная и неревнивая, так что Его Королевское Величество умудрялся параллельно содержать еще целый Олений парк — так назывался комплекс маленьких домиков в Версальском парке, где проживали на полном пансионе «королевские» козочки, хотя надо бы сказать — оленихи…

Джакомо Казанова

Самый великий, самый блистательный, самый романтичный, самый любвеобильный, хотя все это легенды. Впрочем, Казанова действительно настолько любил женщин, они (все без исключения, а число умолчим из скромности) отвечали ему взаимностью. Оставил воспоминания достаточно честные и подробные. Умер в бедности и одиночестве, зато было, что вспомнить!

Маркиз А. Д. де Сад

Не так уж он был и кровожаден, хотя «садизм» действительно пошел от него, как и многое другое, вплоть до великого фильма П.-П. Пазолини «120 дней Содома». Увлекался битьем плетями, кормлением дам «шпанскими мушками», сидением (не по своей воле) в тюрьмах (Бастилия) и сумасшедших домах (Шарантон, тоже во Франции), автор «Философии в будуаре» и десятка других романов, чтение которых желательно лишь после 21 года.

Петр I

Брал не столько количеством, сколько силой. Больше всего любил немок и прочих «европеянок», только не южного происхождения. Был страшно ревнив, болел сифилисом, что, говорят, и послужило одной из причин его кончины, хотя официальная версия — император застудился в ледяной воде Невы на строительстве любимого им города, который и стал самым главным порождением чресел Петровых.

Григорий Орлов

Фаворит Екатерины II, говорят, самый любимый. Кто хочет подробностей, может почитать поэму, приписываемую Ивану Баркову, которая так и называется «Григорий Орлов», хотя авторитетные источники утверждают, что поэму написал не Барков. Подробные описания того, как и куда Орлов Екатерину, настолько ослепительны, что пребывание его в этом нашем списке вполне логично.

Лаврентий Берия

Не столько великий любовник, сколько великий насильник, но в этом он не знал себе конкурентов. Хотя иногда бывает трудно разобраться, дают ли со страху или по любви. Девочек, дамочек, девиц, женщин Берии подбирал специально обученный штат охраны: ездил на автомобиле и высматривал. Как увидит: хвать — и в машину. Жизнь свою закончил еще хуже, чем Калигула — расстреляли одним прекрасным утром…

Александр Пушкин

Гордость российской поэзии с африканским акцентом. Об А. Керн все знают, что он с ней сделал. То, что она и хотела. После этого «Я помню чудное мгновение…», хотя мадмуазель Керн была не единственной (см. пушкинский «галантный список»). Вот только насколько ему можно верить, спросить уже некого.

Джимми Хендрикс

Считается, что количественно переплюнул Пушкина и Казанову вместе взятых. Больше то ли 1000 (одной тысячи), то ли больше 2000 (двух тысяч). Хотя тут уже без разницы — на тысячу больше или меньше, ведь прожил великий гитарист всего 28 лет. Между прочим, он занимался еще и другими делами — писал, как известно, песни, и полностью его наследие не издано до сих пор. Действительно, великий человек!

Чарли Чаплин

Обожал не только играть на экране роль маленького человека. Еще любил юных девочек, т.н. нимфеток. И не просто любил, но еще на них женился. Из-за всего этого имел много неприятностей. Но, как и положено «маленькому человеку», выходил из них всегда сухим. Впрочем, обо всем этом забываешь, когда смотришь знаменитый танец с булочками…

Самые великие сексуальные неудачники

Антоний

Пример того, какие знакомства мешают карьере и вообще жизни. Был нормальный патриций, потом — такой же нормальный консул. Воевал, побеждал. Познакомился с Клеопатрой, влюбился, крыша поехала. Двух детей ей сделал. Воевать разучился, стал врагом Рима, в общем — ничего хорошего… Жалко его.

Павел I

Его тоже жалко. Как-то странно у него с женщинами было, не так, как у Петра III, конечно, но тоже странно. Хотя если на портрет его внимательно посмотреть, то понять можно: и любовник из него был никакой (хотя с медальками у мужика был полный порядок), да и император он был так себе, за это и убили…

Сальвадор Дали

Скрытый гомосексуалист, страдающий аутоэротизмом. То есть, любил лишь самого себя, что видно (практически) на всех его картинах. Хотя был женат. Жена Гала страдала труализмом (предпочитала любовь втроем всем остальным ее разновидностям), некоторые биографы до сих пор не уверены, что между Дали и его женой вообще существовала физическая близость, впрочем, общий ребенок у них был — это слава Дали и те деньги, которые он зарабатывал, а Гала тратила, тратила, тратила…

Стендаль (Анри Бейль)

«Красное и черное» с Николаем Еременко-младшим помните? Так вот, это по роману Стендаля, которого на самом деле звали Анри Бейль. Он был французом, его не любили женщины, и он мстил им тем, что они любили его в его же романах. Кроме «Красного и черного», между прочим, написал еще и «Пармскую обитель», месть удалась, женщины читают и рыдают до сих пор.

Иосиф Сталин

Жена застрелилась, любовниц не было, говорят о скрытой гомосексуальности диктатора и о его внутренней тяге к другому диктатору. В общем, если бы Сталин в любви был счастлив, то и жили бы мы в другой стране. Наверное. Может быть.

Владимир Маяковский

Он любил Лилю Брик, она его какое-то время любила, но потом разлюбила. И он написал «Облако в штанах». Еще он любил Веронику Полонскую, но она его тоже не любила (или разлюбила). И про Татьяну Яковлеву все знают. А еще он любил революцию. Но она его тоже разлюбила. И он застрелился. А поэт был, между прочим, действительно очень хороший!

Ф. С. Фитцджеральд

Написал когда-то роман про «нового американца», «Великий Гэтсби». И еще роман про любовь, «Ночь нежна», и еще… А женат был на Зельде, а она была алкоголичкой и сумасшедшей. И он тоже начал пить. Зельда попала в клинику, а Фрэнсис С. Фитцджеральд умер в 44 года от цирроза печени. Хемингуэй его жалел, пытался помочь, но не смог. В общем, тоже ничего веселого…

Джон Леннон

Никакой особой любви там не было, просто Йоко знала, что у битла Джона могут быть деньги и слава, славы хотелось ей самой, а деньги никому и никогда не помешают. Единственный, кто действительно любил Джона, — так это Брайан Эпштейн, человек, который и раскрутил Beatles. Но Джон не любил Эпштейна, он вообще-то любил женщин, а они его не любили, они любили в нем битла Джона… И так далее, и так далее, и так далее… Хотя говорят, что у него что-то было с Бриджит Бардо.

Петька

И коню ясно: он любил ее, а она — другого. То есть, младший менеджер Петька любил офис-менеджера Анку, а она предпочла ему топ-менеджера Василия Ивановича. Хотя и Петьке иногда позволяла, когда Василий Иванович убывал в командировку… Типичная история.

Билл Клинтон

Прекрасный пример того, как выбираешь не то, что надо выбирать. А она еще и стирать не умеет, и все обсуждают, от чего это пятно на платье, точнее, от кого: от него или нет? Поэтому вначале импичмент (не удался), потом жена в политику, потом сам на пенсию. Хотя гонорары за книги и лекции такие, что на все остальное наплевать.

Повторение...