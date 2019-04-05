Как княгиня Вяземская построила дворец для бессарабских бродяг

Александра Романова

Это событие было пятнадцать лет назад... (фотовыставка «Кишинёв 18-19 веков – взгляд из будущего».)

Презентация же её состоялась не так давно в российском посольстве в Молдове. При достаточно представительном скоплении местной творческой интеллигенции устроители вернисажа – ассоциация «Наш дом – Кишинёв» и российские дипломаты объяснили цель экспозиции: укрепление молдо-российских культурных отношений.

Выставка скомпонована из больших стендов, на которых допотопные чёрно-белые, пожелтевшие от времени фотографии столичных зданий и сооружений, сделанные сто и более лет назад, соседствуют со снимками этих же объектов, увековеченных современными навороченными «цифровиками».

Получившийся сравнительный анализ – не для слабонервных. Вот кривая грязная улочка захолустного городишки. Рядом – она же, только фантастически преображённая в сверкающий, фешенебельный проспект имени Штефана чел Маре, в главную артерию европейского города.

А это – целая россыпь изумительной красоты архитектурных жемчужин, которых пощадили дожди, ветры, войны и природные катаклизмы. Большую часть их уже тронула и преобразила кисть маляра, окрасившая некогда белые от ракушечника, затем посеревшие от смога дворцы, виллы, купеческие родовые гнёзда и мещанские постройки в радостных тонов расцветки.

Здание Женской гимназии № 2, построенное на средства княгини Натальи Дадиани (она же стала директором этого учреждения), в советские годы было превращёно в ЦК Компартии, затем в музей истории КП, а нам известно ныне как Художественный музей.

Восхитительный памятник зодчеству – Национальный исторический музей – когда-то был построен как гимназия № 1. Во время Второй мировой его повредили фугасы, затем в нём квартировали пограничники (это была казарма). После землятресения 1977 года здание разобрали по камешку и вновь построили с тем же фасадом и высоким цоколем. А в некогда Духовной семинарии уже многие годы располагается Технический университет (второй корпус).

Счастливой оказалась судьба католического костёла – в советское время его не превратили в склад или конюшню, а устроили здесь студию звукозаписи и кукольный театр. Музыка и детский смех не подпортили намоленной атмосфере. Теперь здесь, как и присно, проводятся службы на польском, румынском и русском языках.

А вот Кафедральному собору повезло чуть меньше. Этот алмаз градостроительства, построенный по приказу губернатора Воронцова петербургским архитектором Мельниковым в 1830-1836 гг. (автором проекта Исаакиевского собора) в своё время «потерял» звонницу – колокольню просто взорвали. Нынешнее градоначальство, к вящей его славе, потерю восполнило, и белокаменный ансамбль украшает столицу, как и встарь.

Многие современные богомольцы любят церковь Св. Пантелеймона за прекрасную и добрую атмосферу. Некогда она была построена на средства греческой семьи Синадино, которая дала городу двух «мэров» - Пантелеймона Ивановича и его внука Пантелеймона Викторовича. Под храмом был обширный склеп с гробами семьи. В 1965 году церковь превращена в дегустационный зал и винный магазин, а кости греческих купцов атеисты выбросили на свалку. В 1990 году храму возвращена его первоначальная ипостась. Синадино-младший упокоен где-то в ГУЛАГе.

Интересна судьба здания Академии искусств. Построено оно было первоначально как приют для детей дворянства. Затем здесь расположилась гимназия № 3, позже заседал «Сфатул Цэрий», его сменили лицей им. Алеко Руссо и Агрономический факультет. Здание было взорвано в начале войны, а затем восстановлено немецкими военнопленными (с изменением фасада).

А вот – боль продвинутой интеллигенции Кишинёва. Похожее на пирожное очаровательное здание на главном проспекте, известное в прошлом как Дом Херца, после войны было отдано Художественному музею. Ныне оно пустует, ветшает и приходит в упадок.

Хорошенькое, кукольное, чистенькое зданьице по улице Николая Йорга (ранее – Жуковского) принадлежало когда-то П. Синадино. Это гостевой дом. Здесь останавливались випы всех времён и народов – Хрущев, Брежнев, Хо Ши Мин, Гагарин, знаменитые политики, учёные и артисты.

Нынешнее румынское посольство квартирует в некогда доме Семиградовых. А Консерватория здравствует в стенах богадельни княгини Вяземской, которая в разное время трансформировалась то в больницу, то в казарму, то в лицей им. Эминеску, то в Совет министров. Представляете, какой пышный дворец построила княгиня Ефросинья Вяземская, имевшая репутацию скупердяйки, – для бродяг и бомжей! Кстати, она же субсидировала строительство церкви им. Святой Теодоры, до сих пор украшающей улицу Пушкина.

А уж о том, что кишинёвский Городской банк давным-давно Иваном Ивановичем Бодюлом превращён в Органный зал – знает, наверное, каждый горожанин. Как и то, что бывшая Городская Дума так и осталась вместилищем кишинёвского градоначальства – здесь расположена примария.

Для сведения, разработанный первоначально генплан Кишинёва специалисты до сих пор называют уникальным в Европе. Кварталы, слободки и улицы на нём сочетают элементы стихийности с изящными коррективами архитекторского карандаша.

19-е столетие – это золотой век бессарабской архитектуры. Фотовыставка деликатно, тактично напоминает, что когда-то наш край был российской губернией. И своей красотой во многом обязан талантливым градостроителям и меценатам метрополии…

...повторение