За что его любят женщины? «Молдавский Челентано - Ион Суручану»

Есть на молдавской эстраде исполнитель, одинаково уважаемый людьми бывшей «большой страны» и постсоветским поколением, равно любимый молдаванами, русскими и украинцами. Его голос зачаровывает уже много десятилетий, но по-прежнему зритель ждет его выступлений. Это Ион Суручану.

Про обаяние Иона Суручану ходят легенды. Но одно дело находиться в зрительном зале во время выступления любимого артиста, другое – встретиться со звездой лицом к лицу. Добродушный, веселый, умный, обладатель уникального голоса и обаяния, он способен околдовать любую женщину. Я не стала исключением. Мы встретились в небольшой студии, где народный артист (а с 2004 года еще и кавалер «Ордена Республики»!) записывает свои песни. Рабочая обстановка располагала к беседе на музыкальные темы и не только.

- В разное время вы выступали в составе нескольких ансамблей. Когда почувствовали, что вы - не просто солист, что Ион Суручану - это уже бренд? (Напомню читателям, что дебютировал Ион Суручану в 1968 году в качестве солиста ансамбля «Норок», в котором оставался до 1970 года. Следующим шагом был ВИА «Букурия» (1970-1972 гг). В 1986-1993 гг. артист работал с группой «Реал».)

- Это началось в 1981 году, когда я выступал как солист ВИА «Букурия» под руководством Петру Теодоровича. Но брендом я не был, просто у меня было сольное отделение. В то время солисты имели разные ранги. Сначала я был солистом третьей, затем второй, а потом уже и первой категории. Только солистам первой категории полагалась так называемая красная строка. Это значит, что на афишах фамилия исполнителя писалась красным цветом. И только с 1985 года, когда я создал группу ”Реал”, стали объявлять: «Выступает Ион Суручану в сопровождении группы ”Реал”».

- Почему вы переходили из одного коллектива в другой?

- Это не было моей прихотью или капризами. Мне просто не везло, потому что ансамбли расформировывались.

- В трудные времена почему не уехали за границу?

- Уехали многие: Анастасия Лазарюк, Надежда Чепрага и другие. Не думаю, что они от этого не выиграли. Я мог это сделать, так как позволяла моя манера - я не исполнитель народной музыки, которая приковывала бы к земле. Но не уехал из очень простых соображений. С самого начала, когда что-то делал на сцене, я предпочитал публику нашей страны. Какая бы ни была Молдова, но здесь самый близкий, теплый народ. Считал и по сей день считаю, что для меня большая честь представлять на сцене мою страну Молдову.

- Кто были ваши учителя? У каких исполнителей вы старались что-то перенять?

- Если бы я был оперным певцом, учился в консерватории, у меня был бы преподаватель, который ставил мне голос. Но у меня нет такой школы, я – самоучка. В раннем детстве слушал Робертино Лоретти, пластинки Владимира Трошина, Марка Бернеса. Когда немного повзрослел, в школе, классе в 6-7-м, стал слушать «Melodiile preferate» на румынском радио и был влюблен в Дана Спэтару. Я подпевал им и понял, что у меня получается. Могу назвать тех же Адриано Челентано, Тото Кутуньо, манеру которых очень люблю. Как исполнители мне нравятся Хулио Иглесиас и Том Джонс, хотя не стремлюсь походить на них.

- Как думаете, Челентано знает, что на просторах Европы есть артист, которого зовут «молдавским Челентано» и любят больше западного коллеги?

- Не думаю! Но я собираю записи его концертов. И есть одно совпадение, которое меня просто поразило. Челентано всегда был влюблен в Элвиса Пресли, поет рок-н-ролл. И вот смотрю одну из своих записей, и, как меня объявляли в Союзе «молдавский Челентано», так его объявляют: «Итальянский Элвис Пресли!».

Сегодня «молдавского Челентано» ждут во многих городах бывшего СССР. Но больше всего концертов Ион Суручану дает на Украине. В разговоре он даже назвал ее «второй родиной». Не мудрено, ведь Киев, Николаев, Одесса, Львов, Ивано-Франковск – далеко не полный список городов, где певца ожидают с нетерпением.

- Как вы «ухаживаете» за голосом? Бережете связки?

- Нет! Я не из тех, кто глотает сырые яйца - у меня все от природы. Только побаиваюсь пить холодное пиво и холодное молоко, потому что они плохо влияют на горло. А вообще, почти круглый год пью все из холодильника: и кефир, и воду. Это тоже своего рода тренировка связок!

- А напеваете что-то на кухне или в душе?

- Я обычно пою за рулем. Когда останавливаюсь на светофорах, по привычке смотрю налево, направо. Так же смотрят и другие водители (красный свет – он для всех!). Они меня узнают и, наверное, удивляются: «Что это он там бормочет?». Никого со мной в машине нет, а я напеваю то, что приходит в голову. Иногда какой-нибудь мотив, который впоследствии становится песней.

- Так вот как рождаются ваши песни!

- Песня не приходит за фортепиано. В моем репертуаре не так много композиций моего сочинения, но они есть. Иногда и слова сам пишу. Не потому, что хочу считаться композитором или поэтом. Я делаю это хуже профессионалов, ведь я – исполнитель. Но потом оказывается, что мои песни порой лучше тех, что звучат сегодня.

В 1981 году Ион Суручану окончил Кишиневское музыкальное училище по классу фагота и фортепиано. Певец рассказал, что какое-то время недооценивал старания своего преподавателя по фаготу Виктора Матуры, который стремился сделать из него хорошего музыканта. Но надо отдать должное, преподаватель понимал, что Суручану не станет фаготистом. И сам Суручану боялся «засидеться» в симфоническом оркестре.

- Вы никогда не экспериментировали, не пробовали со сцены играть на фаготе?

- Многие исполнители совмещают пение с игрой на различных инструментах. Александр Серов и Тото Кутуньо прекрасно играют на саксофоне, Челентано – на гитаре. Мне очень нравится звучание фагота, но он не вписывается в жанр, в котором я работаю.

- Какая заветная мечта пока остается только мечтой?

- Я мечтал петь. А теперь хочу и дальше служить этой профессии. Судя по восприятию, пока люди получают удовольствие от того, что я делаю на сцене, а значит, я не собираюсь уходить!

- Волнуетесь перед выходом на сцену?

- Многие думают: «Зачем волноваться, когда ты уже столько времени на сцене?». Говорят, за 38 лет можно было привыкнуть, а я все равно волнуюсь. Для меня зритель – комиссия, которая оценивает мою одежду, мою песню. Тем более что я не выхожу каждый раз с одной и той же песней. А впрочем, даже когда с одной и той же (например, «Незабудку» я исполняю уже 20 лет!) – все равно волнуюсь, как ее воспримут на этот раз. Одинаково петь не получается, но сильно отходить от того, что привыкли слышать зрители, нельзя. Здесь срабатывает «эффект шаблона».

- Назовите главные составляющие вашего образа?

- Образ – это поведение на сцене, правильно подобранный репертуар и одежда. Она должна целиком и полностью соответствовать песне. Ни в коем случае нельзя петь романс в майке, а частушки в бабочке! Поэтому я все время слежу за этим, даже подсказываю иногда друзьям, на что им обратить внимание (Свои сценические костюмы Суручану шьет на заказ, чтобы какая-нибудь зрительница на сказала своему мужу: «Смотри, Коля! У Суручану костюм, как у тебя!». – Н.В.). Безусловно, нужно быть чисто одетым. Мой друг Дан Спэтару шутил, что я перед концертом даже шнурки глажу!

- За что вас так любят женщины?

- За то, что я мужчина!

- У вас огромное количество поклонниц. Как с этим мирится ваша супруга?

- Надежда относится к этому очень спокойно. Она знала, за кого вышла замуж – за артиста! Но сколько бы ни было поклонниц – я сплю дома!

Трудно поверить, но Ион Суручану уже давно, как дедушка. Этому «поспособствовал» сын певца, подарив ему внука Кристиана. На вопрос, как он себя чувствует в роли дедушки, певец искренне ответил: «Это шикарно!».

- Мне говорили «деды со стажем», что я буду счастлив, но я не думал, что настолько! Я радовался даже больше, чем когда родился мой сын. Я задумывался над тем, почему внуков любят больше, чем детей, и пришел к выводу, что дети рождаются в молодой семье. Как известно, это сопровождается многими бытовыми, социальными проблемами, и ты не можешь отдавать им все те чувства, которые испытываешь. Мешают проблемы. Основная их масса заканчивается где-то после 50, как раз в это время появляются внуки и, им отдается вся любовь. Внуки – это живой продукт своего собственного продукта! Мы сейчас молимся Богу, чтобы все было нормально, и ждем в январе внучку! А насчет Кристиана, не исключено, что он станет музыкантом, потому что уже сейчас проявляет способности в этом деле.

- Как в вашей семье принято встречать Новый год?

- Мы празднуем обыкновенно, ведь Новый год – семейный праздник. Были времена, когда в новогоднюю ночь я пел в ресторанах. Мне и в этом году поступило много предложений, но я отказался. Потому что хочу отметить Новый год в кругу семьи!

• Народу и стране желаю процветания в 2018 году! И, конечно, исполнения желаний!».

Ion Suruceanu - Luna Luna

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Наталья Синявская